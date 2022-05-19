https://ria.ru/20220519/turtsiya-1789432760.html
Туроператоры намерены возить в Турцию больше россиян
Туроператоры намерены возить в Турцию больше россиян - РИА Новости, 19.05.2022
Туроператоры намерены возить в Турцию больше россиян
Российские туроператоры после подписания документа об увеличении рейсов между РФ и Турцией ищут возможность получить больше мест на самолетах на турецкие... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:46
2022-05-19T12:46
2022-05-19T12:46
туризм
новости - туризм
россия
турция
измир
anex tour
интурист
turkish airlines
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752110898_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2efcebea24f98a4e1f4e53d64a6b1277.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские туроператоры после подписания документа об увеличении рейсов между РФ и Турцией ищут возможность получить больше мест на самолетах на турецкие курорты, рассказали РИА Новости представители отрасли.При наличии новых рейсов увеличивать объемы перевозок на турецком направлении планируют и в Anex Tour. "Для текущего спроса имеющейся перевозки мало, мы рассчитываем, что ясность появится в ближайшее время", – указали в компании.На данный момент у Anex Tour есть блоки мест на рейсах Turkish Airlines, Pegasus, Pegas Fly, Red Wings (только из Минеральных Вод). В Анталью отправляются рейсы из девяти городов РФ, в Бодрум и Измир из трех – Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а в Измир только из Москвы.Говоря о договоренности между странами о создании условий для приема карт "Мир" в турецких отелях, в Anex Tour отметили, что это будет удобно в первую очередь для тех туристов, которые планируют посещать экскурсии и приобретать дополнительные услуги в гостиницах.Надежды на дальнейшее развитие авиасообщения между Россией и Турцией выразили и в туроператоре Tez Tour. Ранее Россия и Турция накануне подписали документ об увеличении числа авиарейсов между странами, а также договорились о создании условий для приёма карт "Мир" в отелях.
https://ria.ru/20220519/turtsiya-1789322657.html
https://ria.ru/20220512/reysy-1788193650.html
россия
турция
измир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752110898_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_58e868f2362b44b432019a53e991ebc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, турция, измир, anex tour, интурист, turkish airlines, куда поехать в выходные, отдых на море, куда поехать
Туроператоры намерены возить в Турцию больше россиян
Российские туроператоры ищут возможность расширить число рейсов в Турцию
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские туроператоры после подписания документа об увеличении рейсов между РФ и Турцией ищут возможность получить больше мест на самолетах на турецкие курорты, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"В данный момент мы прорабатываем вопросы увеличения провозных мощностей из России в Турцию", – сообщили в пресс-службе "Интуриста".
При наличии новых рейсов увеличивать объемы перевозок на турецком направлении планируют и в Anex Tour. "Для текущего спроса имеющейся перевозки мало, мы рассчитываем, что ясность появится в ближайшее время", – указали в компании.
На данный момент у Anex Tour есть блоки мест на рейсах Turkish Airlines, Pegasus, Pegas Fly, Red Wings (только из Минеральных Вод). В Анталью отправляются рейсы из девяти городов РФ, в Бодрум и Измир из трех – Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а в Измир только из Москвы.
Говоря о договоренности между странами о создании условий для приема карт "Мир" в турецких отелях, в Anex Tour отметили, что это будет удобно в первую очередь для тех туристов, которые планируют посещать экскурсии и приобретать дополнительные услуги в гостиницах.
Надежды на дальнейшее развитие авиасообщения между Россией и Турцией выразили и в туроператоре Tez Tour.
"Так как на данный момент продолжают свое действие санкции и авиационные ограничения, документ, предусматривающий увеличение числа рейсов между Россией и Турцией, не дает туроператорам возможности выставить чартерные полетные программы", – указали в туркомпании.
Ранее Россия и Турция накануне подписали документ об увеличении числа авиарейсов между странами, а также договорились
о создании условий для приёма карт "Мир" в отелях.