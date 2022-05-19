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Туроператоры намерены возить в Турцию больше россиян - РИА Новости, 19.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220519/turtsiya-1789432760.html
Туроператоры намерены возить в Турцию больше россиян
Туроператоры намерены возить в Турцию больше россиян - РИА Новости, 19.05.2022
Туроператоры намерены возить в Турцию больше россиян
Российские туроператоры после подписания документа об увеличении рейсов между РФ и Турцией ищут возможность получить больше мест на самолетах на турецкие... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:46
2022-05-19T12:46
туризм
новости - туризм
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измир
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интурист
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские туроператоры после подписания документа об увеличении рейсов между РФ и Турцией ищут возможность получить больше мест на самолетах на турецкие курорты, рассказали РИА Новости представители отрасли.При наличии новых рейсов увеличивать объемы перевозок на турецком направлении планируют и в Anex Tour. "Для текущего спроса имеющейся перевозки мало, мы рассчитываем, что ясность появится в ближайшее время", – указали в компании.На данный момент у Anex Tour есть блоки мест на рейсах Turkish Airlines, Pegasus, Pegas Fly, Red Wings (только из Минеральных Вод). В Анталью отправляются рейсы из девяти городов РФ, в Бодрум и Измир из трех – Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а в Измир только из Москвы.Говоря о договоренности между странами о создании условий для приема карт "Мир" в турецких отелях, в Anex Tour отметили, что это будет удобно в первую очередь для тех туристов, которые планируют посещать экскурсии и приобретать дополнительные услуги в гостиницах.Надежды на дальнейшее развитие авиасообщения между Россией и Турцией выразили и в туроператоре Tez Tour. Ранее Россия и Турция накануне подписали документ об увеличении числа авиарейсов между странами, а также договорились о создании условий для приёма карт "Мир" в отелях.
https://ria.ru/20220519/turtsiya-1789322657.html
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новости - туризм, россия, турция, измир, anex tour, интурист, turkish airlines, куда поехать в выходные, отдых на море, куда поехать
12:46 19.05.2022
 
Туроператоры намерены возить в Турцию больше россиян

Российские туроператоры ищут возможность расширить число рейсов в Турцию

© РИА Новости / Елена ЗагородняяПляж в Фетхие, Турция
Пляж в Фетхие, Турция - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Елена Загородняя
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские туроператоры после подписания документа об увеличении рейсов между РФ и Турцией ищут возможность получить больше мест на самолетах на турецкие курорты, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"В данный момент мы прорабатываем вопросы увеличения провозных мощностей из России в Турцию", – сообщили в пресс-службе "Интуриста".
При наличии новых рейсов увеличивать объемы перевозок на турецком направлении планируют и в Anex Tour. "Для текущего спроса имеющейся перевозки мало, мы рассчитываем, что ясность появится в ближайшее время", – указали в компании.
На данный момент у Anex Tour есть блоки мест на рейсах Turkish Airlines, Pegasus, Pegas Fly, Red Wings (только из Минеральных Вод). В Анталью отправляются рейсы из девяти городов РФ, в Бодрум и Измир из трех – Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а в Измир только из Москвы.
Говоря о договоренности между странами о создании условий для приема карт "Мир" в турецких отелях, в Anex Tour отметили, что это будет удобно в первую очередь для тех туристов, которые планируют посещать экскурсии и приобретать дополнительные услуги в гостиницах.
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Надежды на дальнейшее развитие авиасообщения между Россией и Турцией выразили и в туроператоре Tez Tour.
"Так как на данный момент продолжают свое действие санкции и авиационные ограничения, документ, предусматривающий увеличение числа рейсов между Россией и Турцией, не дает туроператорам возможности выставить чартерные полетные программы", – указали в туркомпании.
Ранее Россия и Турция накануне подписали документ об увеличении числа авиарейсов между странами, а также договорились о создании условий для приёма карт "Мир" в отелях.
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