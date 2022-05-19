https://ria.ru/20220519/turtsiya-1789432760.html

Туроператоры намерены возить в Турцию больше россиян

Туроператоры намерены возить в Турцию больше россиян - РИА Новости, 19.05.2022

Туроператоры намерены возить в Турцию больше россиян

Российские туроператоры после подписания документа об увеличении рейсов между РФ и Турцией ищут возможность получить больше мест на самолетах на турецкие... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:46

2022-05-19T12:46

2022-05-19T12:46

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anex tour

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские туроператоры после подписания документа об увеличении рейсов между РФ и Турцией ищут возможность получить больше мест на самолетах на турецкие курорты, рассказали РИА Новости представители отрасли.При наличии новых рейсов увеличивать объемы перевозок на турецком направлении планируют и в Anex Tour. "Для текущего спроса имеющейся перевозки мало, мы рассчитываем, что ясность появится в ближайшее время", – указали в компании.На данный момент у Anex Tour есть блоки мест на рейсах Turkish Airlines, Pegasus, Pegas Fly, Red Wings (только из Минеральных Вод). В Анталью отправляются рейсы из девяти городов РФ, в Бодрум и Измир из трех – Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а в Измир только из Москвы.Говоря о договоренности между странами о создании условий для приема карт "Мир" в турецких отелях, в Anex Tour отметили, что это будет удобно в первую очередь для тех туристов, которые планируют посещать экскурсии и приобретать дополнительные услуги в гостиницах.Надежды на дальнейшее развитие авиасообщения между Россией и Турцией выразили и в туроператоре Tez Tour. Ранее Россия и Турция накануне подписали документ об увеличении числа авиарейсов между странами, а также договорились о создании условий для приёма карт "Мир" в отелях.

https://ria.ru/20220519/turtsiya-1789322657.html

https://ria.ru/20220512/reysy-1788193650.html

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