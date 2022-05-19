06:35 19.05.2022 (обновлено: 10:27 19.05.2022)
Турция не может позволить себе конфликт с Россией, пишет National Interest
NI: Турция не может позволить себе ссору с Россией из-за поставок газа и строительства АЭС
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Турция не может позволить себе конфликт с Россией из-за тесных экономических связей между государствами, написал в статье для журнала National Interest обозреватель Харун Карчик.
"Турция не может позволить себе потерять ключевого партнера в то время, как турецкая лира обесценилась на 47 процентов менее чем за год, а инфляция достигла высочайшего уровня за 20 лет", — пояснил Карчик.
Автор подчеркнул, что важную роль для турецкой экономики играет турпоток из России в размере 4,7 миллиона посетителей в прошлом году, что составляет 19 процентов от общего числа путешественников.
По его мнению, по этим причинам Анкара сохранит нейтральную позицию в отношениях с Россией и Украиной.
"Турция, скорее всего, продолжит проводить прагматический внешнеполитический курс: ни проукраинский, ни пророссийский, а протурецкий", — заключил обозреватель.
После начала российской военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Некоторые государства объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для Запада санкции уже обернулись экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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