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Турция не может позволить себе конфликт с Россией, пишет National Interest - РИА Новости, 19.05.2022
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Турция не может позволить себе конфликт с Россией, пишет National Interest
Турция не может позволить себе конфликт с Россией, пишет National Interest - РИА Новости, 19.05.2022
Турция не может позволить себе конфликт с Россией, пишет National Interest
Турция не может позволить себе конфликт с Россией из-за тесных экономических связей между государствами, написал в статье для журнала National Interest... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T06:35
2022-05-19T10:27
турция
россия
украина
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "аккую"
в мире
экономика
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Турция не может позволить себе конфликт с Россией из-за тесных экономических связей между государствами, написал в статье для журнала National Interest обозреватель Харун Карчик.Публицист отметил, что российские поставки на 45 процентов обеспечивают страну газом, на 17 процентов — нефтью, и на 70 процентов — пшеницей. В то же время Росатом строит первую в Турции атомную электростанцию "Аккую", которая должна начать работу в 2023 году.Автор подчеркнул, что важную роль для турецкой экономики играет турпоток из России в размере 4,7 миллиона посетителей в прошлом году, что составляет 19 процентов от общего числа путешественников.По его мнению, по этим причинам Анкара сохранит нейтральную позицию в отношениях с Россией и Украиной."Турция, скорее всего, продолжит проводить прагматический внешнеполитический курс: ни проукраинский, ни пророссийский, а протурецкий", — заключил обозреватель.После начала российской военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Некоторые государства объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для Запада санкции уже обернулись экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220518/turtsiya-1789264775.html
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турция, россия, украина, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", в мире, экономика
06:35 19.05.2022 (обновлено: 10:27 19.05.2022)
 
Турция не может позволить себе конфликт с Россией, пишет National Interest

NI: Турция не может позволить себе ссору с Россией из-за поставок газа и строительства АЭС

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Турция не может позволить себе конфликт с Россией из-за тесных экономических связей между государствами, написал в статье для журнала National Interest обозреватель Харун Карчик.
Публицист отметил, что российские поставки на 45 процентов обеспечивают страну газом, на 17 процентов — нефтью, и на 70 процентов — пшеницей. В то же время Росатом строит первую в Турции атомную электростанцию "Аккую", которая должна начать работу в 2023 году.

"Турция не может позволить себе потерять ключевого партнера в то время, как турецкая лира обесценилась на 47 процентов менее чем за год, а инфляция достигла высочайшего уровня за 20 лет", — пояснил Карчик.

Автор подчеркнул, что важную роль для турецкой экономики играет турпоток из России в размере 4,7 миллиона посетителей в прошлом году, что составляет 19 процентов от общего числа путешественников.
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По его мнению, по этим причинам Анкара сохранит нейтральную позицию в отношениях с Россией и Украиной.
"Турция, скорее всего, продолжит проводить прагматический внешнеполитический курс: ни проукраинский, ни пророссийский, а протурецкий", — заключил обозреватель.
После начала российской военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Некоторые государства объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для Запада санкции уже обернулись экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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ТурцияРоссияУкраинаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Аккую"В миреЭкономика
 
 
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