https://ria.ru/20220519/turtsiya-1789373079.html

Турция не может позволить себе конфликт с Россией, пишет National Interest

Турция не может позволить себе конфликт с Россией, пишет National Interest - РИА Новости, 19.05.2022

Турция не может позволить себе конфликт с Россией, пишет National Interest

Турция не может позволить себе конфликт с Россией из-за тесных экономических связей между государствами, написал в статье для журнала National Interest... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T06:35

2022-05-19T06:35

2022-05-19T10:27

турция

россия

украина

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "аккую"

в мире

экономика

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Турция не может позволить себе конфликт с Россией из-за тесных экономических связей между государствами, написал в статье для журнала National Interest обозреватель Харун Карчик.Публицист отметил, что российские поставки на 45 процентов обеспечивают страну газом, на 17 процентов — нефтью, и на 70 процентов — пшеницей. В то же время Росатом строит первую в Турции атомную электростанцию "Аккую", которая должна начать работу в 2023 году.Автор подчеркнул, что важную роль для турецкой экономики играет турпоток из России в размере 4,7 миллиона посетителей в прошлом году, что составляет 19 процентов от общего числа путешественников.По его мнению, по этим причинам Анкара сохранит нейтральную позицию в отношениях с Россией и Украиной."Турция, скорее всего, продолжит проводить прагматический внешнеполитический курс: ни проукраинский, ни пророссийский, а протурецкий", — заключил обозреватель.После начала российской военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Некоторые государства объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для Запада санкции уже обернулись экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220518/turtsiya-1789264775.html

https://ria.ru/20220512/gaz-1788029310.html

турция

россия

украина

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турция, россия, украина, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", в мире, экономика