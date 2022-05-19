https://ria.ru/20220519/turtsiya-1789322657.html

Эксперт рассказал о рисках при приеме карт "Мир" в Турции

Эксперт рассказал о рисках при приеме карт "Мир" в Турции - РИА Новости, 19.05.2022

Эксперт рассказал о рисках при приеме карт "Мир" в Турции

Скорость распространения платежных карт системы "Мир" в Турции зависит от заинтересованности участников рынка, однако для банков этот процесс сопряжен с... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:59

2022-05-19T10:59

2022-05-19T11:01

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Скорость распространения платежных карт системы "Мир" в Турции зависит от заинтересованности участников рынка, однако для банков этот процесс сопряжен с рисками, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.На практике, скорее всего, обсуждались два варианта, считает эксперт. Либо больше турецких банков заключат договоры непосредственно с Национальной системой платежных карт, и в их терминалах можно будет использовать "Мир", либо турецким отелям будет рекомендовано заключить эквайринговые договоры с теми кредитными организациями, которые такую возможность уже обеспечивают."Скорость этого процесса будет зависеть от заинтересованности участников", – говорит эксперт.Сейчас, как сообщили РИА Новости в Турции, с картами "Мир" в стране работают три турецких банка: Ziraat Bankası, Vakıfbank и Iş Bankası. Однако не всегда получается расплатиться российским "пластиком". Как рассказал РИА Новости Хакан Йылмаз, операционный директор OTI Hotels & Resorts, объединяющей 23 отеля, уже в ближайшее время во всех гостиницах сети будут принимать карту "Мир". Сейчас некоторые отели даже предлагают бесплатный трансфер до банкомата, чтобы россияне могли снять деньги. Ранее в среду вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Турция договорились о создании условий для наличия в турецких отелях банковских терминалов, принимающих карту "Мир".

https://realty.ria.ru/20220518/mir-1789298258.html

https://ria.ru/20220516/turtsiya-1788339184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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