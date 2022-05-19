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Эксперт рассказал о рисках при приеме карт "Мир" в Турции
Эксперт рассказал о рисках при приеме карт "Мир" в Турции - РИА Новости, 19.05.2022
Эксперт рассказал о рисках при приеме карт "Мир" в Турции
Скорость распространения платежных карт системы "Мир" в Турции зависит от заинтересованности участников рынка, однако для банков этот процесс сопряжен с... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:59
2022-05-19T10:59
2022-05-19T11:01
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Скорость распространения платежных карт системы "Мир" в Турции зависит от заинтересованности участников рынка, однако для банков этот процесс сопряжен с рисками, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.На практике, скорее всего, обсуждались два варианта, считает эксперт. Либо больше турецких банков заключат договоры непосредственно с Национальной системой платежных карт, и в их терминалах можно будет использовать "Мир", либо турецким отелям будет рекомендовано заключить эквайринговые договоры с теми кредитными организациями, которые такую возможность уже обеспечивают."Скорость этого процесса будет зависеть от заинтересованности участников", – говорит эксперт.Сейчас, как сообщили РИА Новости в Турции, с картами "Мир" в стране работают три турецких банка: Ziraat Bankası, Vakıfbank и Iş Bankası. Однако не всегда получается расплатиться российским "пластиком". Как рассказал РИА Новости Хакан Йылмаз, операционный директор OTI Hotels & Resorts, объединяющей 23 отеля, уже в ближайшее время во всех гостиницах сети будут принимать карту "Мир". Сейчас некоторые отели даже предлагают бесплатный трансфер до банкомата, чтобы россияне могли снять деньги. Ранее в среду вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Турция договорились о создании условий для наличия в турецких отелях банковских терминалов, принимающих карту "Мир".
https://realty.ria.ru/20220518/mir-1789298258.html
https://ria.ru/20220516/turtsiya-1788339184.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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туризм, турция, россия, отели, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, отдых на море, банки, александр новак
10:59 19.05.2022 (обновлено: 11:01 19.05.2022)
Эксперт рассказал о рисках при приеме карт "Мир" в Турции
Прием карт "Мир" для турецких банков сопряжен с рисками, уверен эксперт
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Скорость распространения платежных карт системы "Мир" в Турции зависит от заинтересованности участников рынка, однако для банков этот процесс сопряжен с рисками, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
"Для турецких банков прием карт "Мир" сопряжен с рисками – некоторые из этих карт выпущены банками под американскими санкциями, и не все захотят их обслуживать", – полагает Шуст.
На практике, скорее всего, обсуждались два варианта, считает эксперт. Либо больше турецких банков заключат договоры непосредственно с Национальной системой платежных карт, и в их терминалах можно будет использовать "Мир", либо турецким отелям будет рекомендовано заключить эквайринговые договоры с теми кредитными организациями, которые такую возможность уже обеспечивают.
"Скорость этого процесса будет зависеть от заинтересованности участников", – говорит эксперт.
Сейчас, как сообщили РИА Новости в Турции, с картами "Мир" в стране работают три турецких банка: Ziraat Bankası, Vakıfbank и Iş Bankası. Однако не всегда получается расплатиться российским "пластиком".
Как рассказал РИА Новости Хакан Йылмаз, операционный директор OTI Hotels & Resorts, объединяющей 23 отеля, уже в ближайшее время во всех гостиницах сети будут принимать карту "Мир". Сейчас некоторые отели даже предлагают бесплатный трансфер до банкомата, чтобы россияне могли снять деньги.
Ранее в среду вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Турция договорились о создании условий для наличия в турецких отелях банковских терминалов, принимающих карту "Мир".