https://ria.ru/20220519/turizm-1789571430.html

Чернышенко: туристические мастер-планы помогают уйти от хаотичной застройки

Чернышенко: туристические мастер-планы помогают уйти от хаотичной застройки - РИА Новости, 19.05.2022

Чернышенко: туристические мастер-планы помогают уйти от хаотичной застройки

Мастер-планы туристических территорий, разрабатываемые корпорацией "Туризм.РФ" в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", позволяют уйти от... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T19:16

2022-05-19T19:16

2022-05-19T19:33

туризм

россия

дмитрий чернышенко

новости - туризм

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мастер-планы туристических территорий, разрабатываемые корпорацией "Туризм.РФ" в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", позволяют уйти от хаотичной застройки и обеспечить комплексное развитие территорий, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.Согласно сообщению аппарата вице-премьера, Чернышенко провел заседание совета директоров корпорации "Туризм.РФ". В ходе заседания был рассмотрен мастер-план развития круглогодичного курорта "Долина Васта" в горном кластере Сочи, а также утверждены планы развития пяти туристических территорий. Это горнолыжный курорт "Горный воздух", эко-курорты "Лагуна Буссе" и "Остров Итуруп" в Сахалинской области, эко-курорт "Кондуки" в Тульской области и курорт "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае."Представленные планы подразумевают создание в Краснодарском крае, Тульской и Сахалинской областях около 12 тысяч номеров. Это позволит увеличить внутренний турпоток на 3 миллиона человек. Кроме того, корпорация в ближайшее время подготовит концепции развития еще 19 перспективных территорий в 13 регионах России. Это позволит создать для туристов доступные, комфортные и безопасные условия отдыха", - сказал вице-премьер.В свою очередь гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов отметил, что утвержденные концепции пяти территорий лягут в основу детальных мастер-планов. В них корпорация учтет потребность в обеспечивающей инфраструктуре для новых объектов: дорожные сети, инженерные коммуникации, водоснабжение и другое. Он также рассказал о деталях мастер-плана курорта "Долина Васта"."Круглогодичный горнолыжный и бальнеологический курорт "Долина Васта" в горном кластере Сочи станет продолжением популярного курорта "Роза Хутор". Будет построено свыше 3 тысяч номеров в гостиницах и апарт-отелях различной категории, современная горнолыжная инфраструктура. Там будут созданы все условия для семейного отдыха, оздоровления и проведения крупных деловых событий и развлекательных мероприятий. Строительство курорта увеличит туристический поток в Сочи более чем на миллион туристов и создаст около 5 тысяч рабочих мест", - сообщил Суханов.

https://ria.ru/20220429/otdykh-1786062693.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм