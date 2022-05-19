https://ria.ru/20220519/turizm-1789548901.html
Второй сезон туристического проекта "ДаУР!" стартовал в Удмуртии
Второй сезон туристического проекта "ДаУР!" стартовал в Удмуртии - РИА Новости, 19.05.2022
Второй сезон туристического проекта "ДаУР!" стартовал в Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о старте второго сезона регионального туристического проекта "ДаУР!", в котором местные жители создают карту... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:53
2022-05-19T17:53
2022-05-19T17:53
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УФА, 19 мая – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о старте второго сезона регионального туристического проекта "ДаУР!", в котором местные жители создают карту достопримечательностей республики для путешественников."Знаю – этого ждали все любители путешествовать по республике. Мы перезапускаем проект "ДаУР!" В 2020-м, в год 100-летия государственности Удмуртии, мы собрали топ-100 её лучших достопримечательностей. В проекте приняли участие около 5 тысяч человек. Теперь в соцсетях есть "народный путеводитель" по нашей республике с советами, подсказками и рекомендациями", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он напомнил, что проект включает в себя создание карты достопримечательностей Удмуртии из предложений жителей и прохождение краеведческого квеста.В пресс-службы главы республики рассказали, что в проекте могут участвовать как жители Удмуртии, так и просто неравнодушные люди из любой точки мира. "Необходимо предлагать рекомендуемое к посещению место в Удмуртии. Оно должно быть связано с местной природой, с удмуртской кухней, связано с мифами и легендами, местной культурой", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220517/bolnitsy-1789053218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, удмуртская республика (удмуртия), туризм, новости - туризм, туристы
Второй сезон туристического проекта "ДаУР!" стартовал в Удмуртии
Второй сезон туристического проекта "ДаУР!" стартовал в Удмуртии
УФА, 19 мая – РИА Новости.
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил
о старте второго сезона регионального туристического проекта "ДаУР!", в котором местные жители создают карту достопримечательностей республики для путешественников.
"Знаю – этого ждали все любители путешествовать по республике. Мы перезапускаем проект "ДаУР!" В 2020-м, в год 100-летия государственности Удмуртии, мы собрали топ-100 её лучших достопримечательностей. В проекте приняли участие около 5 тысяч человек. Теперь в соцсетях есть "народный путеводитель" по нашей республике с советами, подсказками и рекомендациями", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он напомнил, что проект включает в себя создание карты достопримечательностей Удмуртии из предложений жителей и прохождение краеведческого квеста.
В пресс-службы главы республики рассказали, что в проекте могут участвовать как жители Удмуртии, так и просто неравнодушные люди из любой точки мира. "Необходимо предлагать рекомендуемое к посещению место в Удмуртии. Оно должно быть связано с местной природой, с удмуртской кухней, связано с мифами и легендами, местной культурой", - сообщили в пресс-службе.