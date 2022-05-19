https://ria.ru/20220519/tsenzura-1789520259.html

РКН зафиксировал факты цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок

РКН зафиксировал факты цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок - РИА Новости, 19.05.2022

РКН зафиксировал факты цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок

Роскомнадзор зафиксировал 82 факта цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:26

2022-05-19T16:26

2022-05-19T16:26

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал 82 факта цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин."82 факта мы на сегодня выявили цензурирования со стороны интернет-площадок в основном в отношении средств массовой информации, в этом же списке и общественные деятели, организации", - сказал Субботин журналистам.Раннее ведомство сообщало, что зафиксировано порядка 60 актов цензуры в отношении страниц СМИ, просветительских кинопроектов, российских общественных деятелей и организаций.

https://ria.ru/20220515/roskomnadzor-1788650838.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)