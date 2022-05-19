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РКН зафиксировал факты цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок - РИА Новости, 19.05.2022
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РКН зафиксировал факты цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок
РКН зафиксировал факты цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок - РИА Новости, 19.05.2022
РКН зафиксировал факты цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок
Роскомнадзор зафиксировал 82 факта цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:26
2022-05-19T16:26
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал 82 факта цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин."82 факта мы на сегодня выявили цензурирования со стороны интернет-площадок в основном в отношении средств массовой информации, в этом же списке и общественные деятели, организации", - сказал Субботин журналистам.Раннее ведомство сообщало, что зафиксировано порядка 60 актов цензуры в отношении страниц СМИ, просветительских кинопроектов, российских общественных деятелей и организаций.
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Екатерина Зайцева
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
16:26 19.05.2022
 
РКН зафиксировал факты цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок

РКН зафиксировал более 80 фактов цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал 82 факта цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
"82 факта мы на сегодня выявили цензурирования со стороны интернет-площадок в основном в отношении средств массовой информации, в этом же списке и общественные деятели, организации", - сказал Субботин журналистам.
Раннее ведомство сообщало, что зафиксировано порядка 60 актов цензуры в отношении страниц СМИ, просветительских кинопроектов, российских общественных деятелей и организаций.
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РоссияОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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