https://ria.ru/20220519/tsenzura-1789520259.html
РКН зафиксировал факты цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок
РКН зафиксировал факты цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок - РИА Новости, 19.05.2022
РКН зафиксировал факты цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок
Роскомнадзор зафиксировал 82 факта цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:26
2022-05-19T16:26
2022-05-19T16:26
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал 82 факта цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин."82 факта мы на сегодня выявили цензурирования со стороны интернет-площадок в основном в отношении средств массовой информации, в этом же списке и общественные деятели, организации", - сказал Субботин журналистам.Раннее ведомство сообщало, что зафиксировано порядка 60 актов цензуры в отношении страниц СМИ, просветительских кинопроектов, российских общественных деятелей и организаций.
https://ria.ru/20220515/roskomnadzor-1788650838.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
РКН зафиксировал факты цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок
РКН зафиксировал более 80 фактов цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок