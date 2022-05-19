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"Индезит Интернешнл" планирует продолжать работу в Липецкой области - РИА Новости, 19.05.2022
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Липецкая область
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"Индезит Интернешнл" планирует продолжать работу в Липецкой области
"Индезит Интернешнл" планирует продолжать работу в Липецкой области - РИА Новости, 19.05.2022
"Индезит Интернешнл" планирует продолжать работу в Липецкой области
Компания "Индезит Интернешнл", производящая бытовую технику, не рассматривает вероятность ухода из России и планирует продолжать работу в Липецкой области,... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:37
2022-05-19T10:37
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Компания "Индезит Интернешнл", производящая бытовую технику, не рассматривает вероятность ухода из России и планирует продолжать работу в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с руководством компании.По его словам, после введения санкций компания испытывала ряд трудностей. Завод приостановил производство в начале марта. В настоящий момент работа частично восстановлена. Логистический вопрос решается, сейчас тестируются два новых варианта доставки компонентов, необходимых для производства бытовой техники.Артамонов отметил, что в штате предприятия более 2200 человек. В марте около полутора тысяч работников находились в простое, сейчас их количество снизилось до 463. Все они получают положенную заработную плату в соответствии с законодательством России. Кроме того, с 1 мая зарплаты были увеличены за счёт индексации. Представители компании заверили, что гарантируют выполнение социальных обязательств, в даже рассматривают возможность дополнительной индексации заработной платы всем работникам в июне."Штат компании большой, и нас очень волнует будущее людей, работающих здесь. Мы бы хотели получить факты, подтверждающие ваше стремление продолжать бизнес в Липецкой области и обоснование того, что нынешняя ситуация на заводе вызвана исключительно экономическими причинами, и не имеет политических мотивов. Мы готовы помочь с проработкой логистических цепочек, чтобы завод увеличил объёмы выпускаемой продукции и занятость работников", – отметил Артамонов.
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игорь артамонов, экономика
10:37 19.05.2022
 

"Индезит Интернешнл" планирует продолжать работу в Липецкой области

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области"Индезит Интернешнл" планирует продолжать работу в Липецкой области
Индезит Интернешнл планирует продолжать работу в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Компания "Индезит Интернешнл", производящая бытовую технику, не рассматривает вероятность ухода из России и планирует продолжать работу в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с руководством компании.
По его словам, после введения санкций компания испытывала ряд трудностей. Завод приостановил производство в начале марта. В настоящий момент работа частично восстановлена. Логистический вопрос решается, сейчас тестируются два новых варианта доставки компонентов, необходимых для производства бытовой техники.
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Артамонов отметил, что в штате предприятия более 2200 человек. В марте около полутора тысяч работников находились в простое, сейчас их количество снизилось до 463. Все они получают положенную заработную плату в соответствии с законодательством России. Кроме того, с 1 мая зарплаты были увеличены за счёт индексации. Представители компании заверили, что гарантируют выполнение социальных обязательств, в даже рассматривают возможность дополнительной индексации заработной платы всем работникам в июне.
"Штат компании большой, и нас очень волнует будущее людей, работающих здесь. Мы бы хотели получить факты, подтверждающие ваше стремление продолжать бизнес в Липецкой области и обоснование того, что нынешняя ситуация на заводе вызвана исключительно экономическими причинами, и не имеет политических мотивов. Мы готовы помочь с проработкой логистических цепочек, чтобы завод увеличил объёмы выпускаемой продукции и занятость работников", – отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЭкономика
 
 
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