https://ria.ru/20220519/tekhnika-1789395758.html
"Индезит Интернешнл" планирует продолжать работу в Липецкой области
"Индезит Интернешнл" планирует продолжать работу в Липецкой области - РИА Новости, 19.05.2022
"Индезит Интернешнл" планирует продолжать работу в Липецкой области
Компания "Индезит Интернешнл", производящая бытовую технику, не рассматривает вероятность ухода из России и планирует продолжать работу в Липецкой области,... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:37
2022-05-19T10:37
2022-05-19T10:37
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Компания "Индезит Интернешнл", производящая бытовую технику, не рассматривает вероятность ухода из России и планирует продолжать работу в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с руководством компании.По его словам, после введения санкций компания испытывала ряд трудностей. Завод приостановил производство в начале марта. В настоящий момент работа частично восстановлена. Логистический вопрос решается, сейчас тестируются два новых варианта доставки компонентов, необходимых для производства бытовой техники.Артамонов отметил, что в штате предприятия более 2200 человек. В марте около полутора тысяч работников находились в простое, сейчас их количество снизилось до 463. Все они получают положенную заработную плату в соответствии с законодательством России. Кроме того, с 1 мая зарплаты были увеличены за счёт индексации. Представители компании заверили, что гарантируют выполнение социальных обязательств, в даже рассматривают возможность дополнительной индексации заработной платы всем работникам в июне."Штат компании большой, и нас очень волнует будущее людей, работающих здесь. Мы бы хотели получить факты, подтверждающие ваше стремление продолжать бизнес в Липецкой области и обоснование того, что нынешняя ситуация на заводе вызвана исключительно экономическими причинами, и не имеет политических мотивов. Мы готовы помочь с проработкой логистических цепочек, чтобы завод увеличил объёмы выпускаемой продукции и занятость работников", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20220513/lipetsk-1788364466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, экономика
ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости
. Компания "Индезит Интернешнл", производящая бытовую технику, не рассматривает вероятность ухода из России и планирует продолжать работу в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов
по итогам встречи с руководством компании.
По его словам, после введения санкций компания испытывала ряд трудностей. Завод приостановил производство в начале марта. В настоящий момент работа частично восстановлена. Логистический вопрос решается, сейчас тестируются два новых варианта доставки компонентов, необходимых для производства бытовой техники.
Артамонов отметил, что в штате предприятия более 2200 человек. В марте около полутора тысяч работников находились в простое, сейчас их количество снизилось до 463. Все они получают положенную заработную плату в соответствии с законодательством России. Кроме того, с 1 мая зарплаты были увеличены за счёт индексации. Представители компании заверили, что гарантируют выполнение социальных обязательств, в даже рассматривают возможность дополнительной индексации заработной платы всем работникам в июне.
"Штат компании большой, и нас очень волнует будущее людей, работающих здесь. Мы бы хотели получить факты, подтверждающие ваше стремление продолжать бизнес в Липецкой области и обоснование того, что нынешняя ситуация на заводе вызвана исключительно экономическими причинами, и не имеет политических мотивов. Мы готовы помочь с проработкой логистических цепочек, чтобы завод увеличил объёмы выпускаемой продукции и занятость работников", – отметил Артамонов.