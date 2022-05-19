https://ria.ru/20220519/svyazi-1789370583.html

Россия будет усиливать связи с Латинской Америкой, несмотря на статус в ОАГ

Россия будет усиливать связи с Латинской Америкой, несмотря на статус в ОАГ - РИА Новости, 19.05.2022

Россия будет усиливать связи с Латинской Америкой, несмотря на статус в ОАГ

Россия продолжает и намерена углублять сотрудничество с латиноамериканскими и карибскими странами, "не цепляясь" за статус в Организации американских... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T04:33

2022-05-19T04:33

2022-05-19T04:33

россия

сша

в мире

украина

организация американских государств

латинская америка

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Россия продолжает и намерена углублять сотрудничество с латиноамериканскими и карибскими странами, "не цепляясь" за статус в Организации американских государств, заявило посольство РФ в США.ОАГ в апреле проголосовала за лишение России статуса постоянного наблюдателя из-за военной спецоперации, которую та ведет на Украине."Что до ОАГ, то Россия за статус в организации не цепляется. Усилиями Вашингтона эта структура давно перестала быть универсальной региональной площадкой Западного полушария", — добавили дипломаты.Они таким образом прокомментировали выступление на слушаниях в сенате номинанта на должность постоянного представителя США в ОАГ Фрэнка Мора. Тот, по данным посольства, утверждал, что "широкая коалиция" латиноамериканских государств не допустит скорого "размораживания" участия России в деятельности организации.

https://ria.ru/20220517/podderzhka-1788923880.html

россия

сша

украина

латинская америка

вашингтон

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россия, сша, в мире, украина, организация американских государств, латинская америка, вашингтон