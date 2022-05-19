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Россия будет усиливать связи с Латинской Америкой, несмотря на статус в ОАГ - РИА Новости, 19.05.2022
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Россия будет усиливать связи с Латинской Америкой, несмотря на статус в ОАГ
Россия будет усиливать связи с Латинской Америкой, несмотря на статус в ОАГ - РИА Новости, 19.05.2022
Россия будет усиливать связи с Латинской Америкой, несмотря на статус в ОАГ
Россия продолжает и намерена углублять сотрудничество с латиноамериканскими и карибскими странами, "не цепляясь" за статус в Организации американских... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T04:33
2022-05-19T04:33
россия
сша
в мире
украина
организация американских государств
латинская америка
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Россия продолжает и намерена углублять сотрудничество с латиноамериканскими и карибскими странами, "не цепляясь" за статус в Организации американских государств, заявило посольство РФ в США.ОАГ в апреле проголосовала за лишение России статуса постоянного наблюдателя из-за военной спецоперации, которую та ведет на Украине."Что до ОАГ, то Россия за статус в организации не цепляется. Усилиями Вашингтона эта структура давно перестала быть универсальной региональной площадкой Западного полушария", — добавили дипломаты.Они таким образом прокомментировали выступление на слушаниях в сенате номинанта на должность постоянного представителя США в ОАГ Фрэнка Мора. Тот, по данным посольства, утверждал, что "широкая коалиция" латиноамериканских государств не допустит скорого "размораживания" участия России в деятельности организации.
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россия, сша, в мире, украина, организация американских государств, латинская америка, вашингтон
04:33 19.05.2022
 
Россия будет усиливать связи с Латинской Америкой, несмотря на статус в ОАГ

Посольство в США: Россия усилит связи с Латинской Америкой, несмотря на статус в ОАГ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая РИА Новости. Россия продолжает и намерена углублять сотрудничество с латиноамериканскими и карибскими странами, "не цепляясь" за статус в Организации американских государств, заявило посольство РФ в США.
ОАГ в апреле проголосовала за лишение России статуса постоянного наблюдателя из-за военной спецоперации, которую та ведет на Украине.
"Сотрудничество нашей страны с латиноамериканскими и карибскими партнерами продолжается и будет углубляться. Убеждены, что это полностью отвечает интересам наших государств", — сказано в комментарии посольства.
"Что до ОАГ, то Россия за статус в организации не цепляется. Усилиями Вашингтона эта структура давно перестала быть универсальной региональной площадкой Западного полушария", — добавили дипломаты.
Они таким образом прокомментировали выступление на слушаниях в сенате номинанта на должность постоянного представителя США в ОАГ Фрэнка Мора. Тот, по данным посольства, утверждал, что "широкая коалиция" латиноамериканских государств не допустит скорого "размораживания" участия России в деятельности организации.
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