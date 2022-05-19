22:52 19.05.2022 (обновлено: 22:55 19.05.2022)
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой в ДНР
СЦКК: мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой в ДНР
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками населенного пункта Ясиноватая в Донецкой народной республике, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 20.00 и 20.55 (совпадет с мск) обстреляли Ясиноватую, выпустив восемь ракет из БМ-21 "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.