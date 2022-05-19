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Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой в ДНР

Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 19.05.2022

Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой в ДНР

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками населенного пункта Ясиноватая в Донецкой народной республике, заявили в представительстве республики в РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T22:52

2022-05-19T22:52

2022-05-19T22:55

в мире

владимир путин

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками населенного пункта Ясиноватая в Донецкой народной республике, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 20.00 и 20.55 (совпадет с мск) обстреляли Ясиноватую, выпустив восемь ракет из БМ-21 "Град"."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя - мужчины 1962 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) населенного пункта Ясиноватая", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/obstrely-1789586135.html

https://ria.ru/20220519/obstrel-1789520371.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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в мире, владимир путин, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк