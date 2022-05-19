https://ria.ru/20220519/stroitelstvo-1789392785.html
Воробьев: в Подмосковье ежегодно строится до 30 школ
Воробьев: в Подмосковье ежегодно строится до 30 школ - РИА Новости, 19.05.2022
Воробьев: в Подмосковье ежегодно строится до 30 школ
На территории Московской области ежегодно строится до 30 общеобразовательных учреждений, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:25
2022-05-19T10:25
2022-05-19T10:25
новости подмосковья
андрей воробьев
строительство
школы
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. На территории Московской области ежегодно строится до 30 общеобразовательных учреждений, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По его словам, в настоящее время на территории региона находится около 1,5 тысяч школ."Мы строим от 23 до 30 современных школ, в зависимости от года. Важно, чтобы каждая из них была высокого содержания: учителя, климат, взаимодействия педагогов", - сказал Воробьев.Он также добавил, что количество учащихся в новом учебном году составит 1,02 миллиона человек, что на 45 тысяч больше, чем в 2021 году.
https://ria.ru/20220519/podmoskove-1789391657.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей воробьев, строительство, школы
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости
. На территории Московской области ежегодно строится до 30 общеобразовательных учреждений, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
.
По его словам, в настоящее время на территории региона находится около 1,5 тысяч школ.
"Мы строим от 23 до 30 современных школ, в зависимости от года. Важно, чтобы каждая из них была высокого содержания: учителя, климат, взаимодействия педагогов", - сказал Воробьев.
Он также добавил, что количество учащихся в новом учебном году составит 1,02 миллиона человек, что на 45 тысяч больше, чем в 2021 году.