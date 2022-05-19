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Воробьев: в Подмосковье ежегодно строится до 30 школ - РИА Новости, 19.05.2022
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Новости Подмосковья
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Воробьев: в Подмосковье ежегодно строится до 30 школ
Воробьев: в Подмосковье ежегодно строится до 30 школ - РИА Новости, 19.05.2022
Воробьев: в Подмосковье ежегодно строится до 30 школ
На территории Московской области ежегодно строится до 30 общеобразовательных учреждений, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:25
2022-05-19T10:25
новости подмосковья
андрей воробьев
строительство
школы
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. На территории Московской области ежегодно строится до 30 общеобразовательных учреждений, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По его словам, в настоящее время на территории региона находится около 1,5 тысяч школ."Мы строим от 23 до 30 современных школ, в зависимости от года. Важно, чтобы каждая из них была высокого содержания: учителя, климат, взаимодействия педагогов", - сказал Воробьев.Он также добавил, что количество учащихся в новом учебном году составит 1,02 миллиона человек, что на 45 тысяч больше, чем в 2021 году.
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андрей воробьев, строительство, школы
10:25 19.05.2022
 

Воробьев: в Подмосковье ежегодно строится до 30 школ

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. На территории Московской области ежегодно строится до 30 общеобразовательных учреждений, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По его словам, в настоящее время на территории региона находится около 1,5 тысяч школ.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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"Мы строим от 23 до 30 современных школ, в зависимости от года. Важно, чтобы каждая из них была высокого содержания: учителя, климат, взаимодействия педагогов", - сказал Воробьев.
Он также добавил, что количество учащихся в новом учебном году составит 1,02 миллиона человек, что на 45 тысяч больше, чем в 2021 году.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевСтроительствоШколы
 
 
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