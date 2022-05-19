СМИ: США работают над предоставлением Украине противокорабельных ракет
"Рейтер": США хотят предоставить Украине современные противокорабельные ракеты
Флаг США . Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Американские чиновники работают над предоставлением Украине современных противокорабельных ракет, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
По данным агентства, нынешние и бывшие американские чиновники, говоря об отправке Украине более мощного оружия большей дальности, заявляли, что для него необходимо более длительное обучение, его сложнее обслуживать, а также то, что оно якобы может попасть в руки российских военных.
При этом ряд источников в конгрессе США заявили, что два типа противокорабельных ракет все же рассматриваются для отправки Киеву - это Harpoon, производимые компанией Boeing, и Naval Strike Missile, разрабатываемые Kongsberg и Raytheon Technologies.
По данным агентства, они могут быть отправлены Украине либо напрямую, либо трансфером из европейской страны, имеющей в распоряжении эти ракеты. И, как отмечают источники, при том, что ряд стран готовы направить Киеву ракеты Harpoon, ни одна страна не хочет отправлять их первой, так как опасается ответа со стороны России.
Ранее в четверг сенат США утвердил новый пакет помощи Украине на рекордные 40 миллиардов долларов, отправив законопроект на подпись президенту Джо Байдену. Этот пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, а также различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией в этой стране. Конгресс увеличил сумму до почти 40 миллиардов в сравнении с 33 миллиардами, которые изначально запрашивал Байден.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.