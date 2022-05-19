https://ria.ru/20220519/spetsoperatsiya-1789587278.html
В спецоперации России противостоит объединенный Запад, заявил Кириенко
В спецоперации России противостоит объединенный Запад, заявил Кириенко - РИА Новости, 19.05.2022
В спецоперации России противостоит объединенный Запад, заявил Кириенко
В специальной военной операции России противостоит не Киев: против нас воюет объединённый Запад руками украинцев, заявил первый заместитель главы администрации... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:33
2022-05-19T20:33
2022-05-19T20:35
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
донбасс
украина
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В специальной военной операции России противостоит не Киев: против нас воюет объединённый Запад руками украинцев, заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Мы одинаково понимаем, что в спецоперации на территории Украины Россия воюет не с Украиной. Против нас воюет объединённый Запад на территории Украины и руками украинцев", - сказал Кириенко, выступая на марафоне "Новые горизонты".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/ukraina-1789548606.html
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в мире, владимир путин, россия, донбасс, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
20:33 19.05.2022 (обновлено: 20:35 19.05.2022)
В спецоперации России противостоит объединенный Запад, заявил Кириенко
Замглавы АП Кириенко: в спецоперации России противостоит не Украина, а объединенный Запад