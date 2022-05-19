https://ria.ru/20220519/soglashenie-1789605244.html

Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве с Белоруссией

Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве с Белоруссией - РИА Новости, 19.05.2022

Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве с Белоруссией

Нижегородская область и Белоруссия подписали соглашение об экономическом, научном и гуманитарном сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства российского РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T22:37

2022-05-19T22:37

2022-05-19T22:37

нижегородская область

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нижегородская область

белоруссия

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россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Нижегородская область и Белоруссия подписали соглашение об экономическом, научном и гуманитарном сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства российского региона.Нижегородская делегация во главе с губернатором Глебом Никитиным находится с рабочим визитом в Минске, где в четверг состоялось заседание совета делового сотрудничества региона и Белоруссии.Заседание завершилось подписанием соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве региона и республики. Помимо этого, в ходе заседания было подписано соглашение, устанавливающее побратимские связи между городским округом Перевозский Нижегородской области и Жабинковским районом Брестской области Белоруссии. Также подписано четыре документа о взаимодействии в сфере бизнеса."Заседание совета делового сотрудничества - органа, который представляет собой особый формат взаимодействия Нижегородской области и Республики Беларусь, - прошел в исключительно продуктивном ключе. Принято большое количество конкретных решений, закрепленных в подписанных документах. Также были озвучены дополнительные предложения – идеи, которые уже начали прорабатывать с коллегами", - приводит пресс-служба высказывание Никитина.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что регион является одним из лидеров в РФ по экономическому взаимодействию с Белоруссией, которая находится на первом месте в структуре товарооборота Нижегородской области."Для расширения торгово-экономического сотрудничества возможности очень широки. В динамично меняющемся мире пока не будем говорить о конкретных цифрах, но уже работаем в этом направлении. Если говорить о формах сотрудничества, это могут быть и объединенные усилия специалистов предприятий, совместные инвестиции, товарный обмен, которому будут способствовать новые логистические проекты", - добавил Никитин.

https://ria.ru/20220519/aviasoobschenie-1789537948.html

нижегородская область

белоруссия

минск

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

глеб никитин, нижегородская область, белоруссия, минск, россия, в мире