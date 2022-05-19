Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве с Белоруссией
Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве с Белоруссией
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Нижегородская область и Белоруссия подписали соглашение об экономическом, научном и гуманитарном сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства российского региона.
Нижегородская делегация во главе с губернатором Глебом Никитиным находится с рабочим визитом в Минске, где в четверг состоялось заседание совета делового сотрудничества региона и Белоруссии.
"В ходе заседания мы обсудили тематику углубления экономического взаимодействия и определили дальнейшие шаги по реализации достигнутых договоренностей. Состоявшийся разговор о перспективах развития отношений ляжет в основу совместной продуктивной работы. Анализ возможностей свидетельствует, что потенциал нашего сотрудничества значительно шире, чем нынешний уровень взаимодействия, поэтому работа должна быть активизирована совместными усилиями. Это особенно важно в нынешней ситуации", - цитирует пресс-служба слова заместителя премьер-министра Белоруссии Анатолия Сивака.
Заседание завершилось подписанием соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве региона и республики. Помимо этого, в ходе заседания было подписано соглашение, устанавливающее побратимские связи между городским округом Перевозский Нижегородской области и Жабинковским районом Брестской области Белоруссии. Также подписано четыре документа о взаимодействии в сфере бизнеса.
"Заседание совета делового сотрудничества - органа, который представляет собой особый формат взаимодействия Нижегородской области и Республики Беларусь, - прошел в исключительно продуктивном ключе. Принято большое количество конкретных решений, закрепленных в подписанных документах. Также были озвучены дополнительные предложения – идеи, которые уже начали прорабатывать с коллегами", - приводит пресс-служба высказывание Никитина.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что регион является одним из лидеров в РФ по экономическому взаимодействию с Белоруссией, которая находится на первом месте в структуре товарооборота Нижегородской области.
"Для расширения торгово-экономического сотрудничества возможности очень широки. В динамично меняющемся мире пока не будем говорить о конкретных цифрах, но уже работаем в этом направлении. Если говорить о формах сотрудничества, это могут быть и объединенные усилия специалистов предприятий, совместные инвестиции, товарный обмен, которому будут способствовать новые логистические проекты", - добавил Никитин.