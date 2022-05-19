Рейтинг@Mail.ru
Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве с Белоруссией - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20220519/soglashenie-1789605244.html
Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве с Белоруссией
Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве с Белоруссией - РИА Новости, 19.05.2022
Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве с Белоруссией
Нижегородская область и Белоруссия подписали соглашение об экономическом, научном и гуманитарном сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства российского РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T22:37
2022-05-19T22:37
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
белоруссия
минск
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156047/73/1560477336_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b52af840a42546255222c36faa8cf742.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Нижегородская область и Белоруссия подписали соглашение об экономическом, научном и гуманитарном сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства российского региона.Нижегородская делегация во главе с губернатором Глебом Никитиным находится с рабочим визитом в Минске, где в четверг состоялось заседание совета делового сотрудничества региона и Белоруссии.Заседание завершилось подписанием соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве региона и республики. Помимо этого, в ходе заседания было подписано соглашение, устанавливающее побратимские связи между городским округом Перевозский Нижегородской области и Жабинковским районом Брестской области Белоруссии. Также подписано четыре документа о взаимодействии в сфере бизнеса."Заседание совета делового сотрудничества - органа, который представляет собой особый формат взаимодействия Нижегородской области и Республики Беларусь, - прошел в исключительно продуктивном ключе. Принято большое количество конкретных решений, закрепленных в подписанных документах. Также были озвучены дополнительные предложения – идеи, которые уже начали прорабатывать с коллегами", - приводит пресс-служба высказывание Никитина.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что регион является одним из лидеров в РФ по экономическому взаимодействию с Белоруссией, которая находится на первом месте в структуре товарооборота Нижегородской области."Для расширения торгово-экономического сотрудничества возможности очень широки. В динамично меняющемся мире пока не будем говорить о конкретных цифрах, но уже работаем в этом направлении. Если говорить о формах сотрудничества, это могут быть и объединенные усилия специалистов предприятий, совместные инвестиции, товарный обмен, которому будут способствовать новые логистические проекты", - добавил Никитин.
https://ria.ru/20220519/aviasoobschenie-1789537948.html
нижегородская область
белоруссия
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156047/73/1560477336_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9039b8eebabad0bdec9714ed2fb11a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
глеб никитин, нижегородская область, белоруссия, минск, россия, в мире
22:37 19.05.2022
 
Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве с Белоруссией

Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве с Белоруссией

© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Роман Владимиров
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Нижегородская область и Белоруссия подписали соглашение об экономическом, научном и гуманитарном сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства российского региона.
Нижегородская делегация во главе с губернатором Глебом Никитиным находится с рабочим визитом в Минске, где в четверг состоялось заседание совета делового сотрудничества региона и Белоруссии.
"В ходе заседания мы обсудили тематику углубления экономического взаимодействия и определили дальнейшие шаги по реализации достигнутых договоренностей. Состоявшийся разговор о перспективах развития отношений ляжет в основу совместной продуктивной работы. Анализ возможностей свидетельствует, что потенциал нашего сотрудничества значительно шире, чем нынешний уровень взаимодействия, поэтому работа должна быть активизирована совместными усилиями. Это особенно важно в нынешней ситуации", - цитирует пресс-служба слова заместителя премьер-министра Белоруссии Анатолия Сивака.
Заседание завершилось подписанием соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве региона и республики. Помимо этого, в ходе заседания было подписано соглашение, устанавливающее побратимские связи между городским округом Перевозский Нижегородской области и Жабинковским районом Брестской области Белоруссии. Также подписано четыре документа о взаимодействии в сфере бизнеса.
"Заседание совета делового сотрудничества - органа, который представляет собой особый формат взаимодействия Нижегородской области и Республики Беларусь, - прошел в исключительно продуктивном ключе. Принято большое количество конкретных решений, закрепленных в подписанных документах. Также были озвучены дополнительные предложения – идеи, которые уже начали прорабатывать с коллегами", - приводит пресс-служба высказывание Никитина.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что регион является одним из лидеров в РФ по экономическому взаимодействию с Белоруссией, которая находится на первом месте в структуре товарооборота Нижегородской области.
"Для расширения торгово-экономического сотрудничества возможности очень широки. В динамично меняющемся мире пока не будем говорить о конкретных цифрах, но уже работаем в этом направлении. Если говорить о формах сотрудничества, это могут быть и объединенные усилия специалистов предприятий, совместные инвестиции, товарный обмен, которому будут способствовать новые логистические проекты", - добавил Никитин.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 17:16Нижегородская область
Нижегородский губернатор предложил возобновить авиасообщение с Минском
 
Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьБелоруссияМинскРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала