Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату
Депутат Фетисов: Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату
Природа. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату и продолжает выполнять все свои обязательства в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.
"Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату, не собирается отказываться от реализации этого важнейшего природоохранного международно-правового инструмента и продолжает выполнять все свои обязательства в Рамочной конвенции ООН об изменении климата", - сказал Фетисов журналистам.
Парламентарий отметил, что глобальное изменение климата – самая важная проблема современного человечества, что признают все ведущие государства мира. "Роль России в этом процессе уникальна: ее природные экосистемы являются ключевыми в решении климатических проблем всей планеты", - добавил он.
Фетисов напомнил, что в 2019 году РФ присоединилась к Парижскому соглашению по климату, в соответствии с которым страны должны удержать рост общей средней температуры Земли в пределах 1,5–2°Ϲ. "Россия - глобальный экологический донор, по занимаемой площади самое крупное государство в мире, почти половину территории которого занимают леса, поглощающие значительные объемы парниковых газов, поступающих в атмосферу планеты в результате всех видов хозяйственной деятельности человека", - уточнил депутат.
В свою очередь глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин сказал журналистам, что Россия будет последовательно и прагматично придерживаться стратегии по достижению нашей страной углеродной нейтральности. "Позиция государства в вопросах климата и движения в сторону низкоуглеродного экономического развития была, есть и будет одним из ключевых фокусов работы депутатов и останется важным приоритетом деятельности Госдумы", - пояснил он.
По его словам, в условиях беспрецедентного политического и экономического давления на Россию понятна эмоциональная реакция многих сограждан на действия западных деятелей, которые предлагают исключить РФ из многих международных организаций, конвенций и соглашений. "Однако хочу отметить, что при принятии решений мы будем руководствоваться не эмоциями, а холодным и трезвым рассудком, оценивая ситуацию, в первую очередь, с точки зрения интересов государства и нашего народа", - подчеркнул парламентарий. -0-