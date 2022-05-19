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Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату - РИА Новости, 19.05.2022
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Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату
Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату - РИА Новости, 19.05.2022
Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату
Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату и продолжает выполнять все свои обязательства в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:53
2022-05-19T15:53
дмитрий кобылкин
россия
земля
госдума рф
оон
климат
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату и продолжает выполнять все свои обязательства в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов."Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату, не собирается отказываться от реализации этого важнейшего природоохранного международно-правового инструмента и продолжает выполнять все свои обязательства в Рамочной конвенции ООН об изменении климата", - сказал Фетисов журналистам.Парламентарий отметил, что глобальное изменение климата – самая важная проблема современного человечества, что признают все ведущие государства мира. "Роль России в этом процессе уникальна: ее природные экосистемы являются ключевыми в решении климатических проблем всей планеты", - добавил он.Фетисов напомнил, что в 2019 году РФ присоединилась к Парижскому соглашению по климату, в соответствии с которым страны должны удержать рост общей средней температуры Земли в пределах 1,5–2°Ϲ. "Россия - глобальный экологический донор, по занимаемой площади самое крупное государство в мире, почти половину территории которого занимают леса, поглощающие значительные объемы парниковых газов, поступающих в атмосферу планеты в результате всех видов хозяйственной деятельности человека", - уточнил депутат.В свою очередь глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин сказал журналистам, что Россия будет последовательно и прагматично придерживаться стратегии по достижению нашей страной углеродной нейтральности. "Позиция государства в вопросах климата и движения в сторону низкоуглеродного экономического развития была, есть и будет одним из ключевых фокусов работы депутатов и останется важным приоритетом деятельности Госдумы", - пояснил он.По его словам, в условиях беспрецедентного политического и экономического давления на Россию понятна эмоциональная реакция многих сограждан на действия западных деятелей, которые предлагают исключить РФ из многих международных организаций, конвенций и соглашений. "Однако хочу отметить, что при принятии решений мы будем руководствоваться не эмоциями, а холодным и трезвым рассудком, оценивая ситуацию, в первую очередь, с точки зрения интересов государства и нашего народа", - подчеркнул парламентарий. -0-
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дмитрий кобылкин, россия, земля, госдума рф, оон, климат
15:53 19.05.2022
 
Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату

Депутат Фетисов: Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату

© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПрирода
Природа - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату и продолжает выполнять все свои обязательства в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.
"Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату, не собирается отказываться от реализации этого важнейшего природоохранного международно-правового инструмента и продолжает выполнять все свои обязательства в Рамочной конвенции ООН об изменении климата", - сказал Фетисов журналистам.
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Парламентарий отметил, что глобальное изменение климата – самая важная проблема современного человечества, что признают все ведущие государства мира. "Роль России в этом процессе уникальна: ее природные экосистемы являются ключевыми в решении климатических проблем всей планеты", - добавил он.
Фетисов напомнил, что в 2019 году РФ присоединилась к Парижскому соглашению по климату, в соответствии с которым страны должны удержать рост общей средней температуры Земли в пределах 1,5–2°Ϲ. "Россия - глобальный экологический донор, по занимаемой площади самое крупное государство в мире, почти половину территории которого занимают леса, поглощающие значительные объемы парниковых газов, поступающих в атмосферу планеты в результате всех видов хозяйственной деятельности человека", - уточнил депутат.
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В свою очередь глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин сказал журналистам, что Россия будет последовательно и прагматично придерживаться стратегии по достижению нашей страной углеродной нейтральности. "Позиция государства в вопросах климата и движения в сторону низкоуглеродного экономического развития была, есть и будет одним из ключевых фокусов работы депутатов и останется важным приоритетом деятельности Госдумы", - пояснил он.
По его словам, в условиях беспрецедентного политического и экономического давления на Россию понятна эмоциональная реакция многих сограждан на действия западных деятелей, которые предлагают исключить РФ из многих международных организаций, конвенций и соглашений. "Однако хочу отметить, что при принятии решений мы будем руководствоваться не эмоциями, а холодным и трезвым рассудком, оценивая ситуацию, в первую очередь, с точки зрения интересов государства и нашего народа", - подчеркнул парламентарий. -0-
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