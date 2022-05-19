https://ria.ru/20220519/soglashenie-1789494835.html

КМСП и Чувашия подписали соглашение о поддержке предпринимательства

КМСП и Чувашия подписали соглашение о поддержке предпринимательства - РИА Новости, 19.05.2022

КМСП и Чувашия подписали соглашение о поддержке предпринимательства

Корпорация МСП и правительство Чувашии заключили соглашение о развитии в республике малого и среднего бизнеса, включая самозанятых, сообщает пресс-служба КМСП. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:18

2022-05-19T15:18

2022-05-19T15:18

корпорация мсп

александр исаевич

экономика

россия

мсп банк

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Корпорация МСП и правительство Чувашии заключили соглашение о развитии в республике малого и среднего бизнеса, включая самозанятых, сообщает пресс-служба КМСП.Документ подписали генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и глава Чувашии Олег Николаев.Местным предпринимателям, в частности, будут предложены финансовые меры поддержки КМСП, включая льготные кредитные программы и "зонтичные" поручительства. Доступность услуг и мер поддержки для местного бизнеса будет повышаться, в том числе, благодаря использованию механизмов Цифровой платформы МСП.РФ.Как отмечается в сообщении, с момента запуска механизма в сентябре прошлого года предприниматели Чувашии уже привлекли под "зонтичные" поручительства Корпорации более 577 миллионов рублей кредитов.С начала 2022 года малый и средний бизнес республики получили по программам стимулирования кредитования (ПСК) 368 миллионов рублей. Кроме того, за этот же период около ста предпринимателей привлекли в целом более 1,7 миллиарда рублей благодаря гарантиям и поручительствам Национальной гарантийной системы, в которую входят Корпорация МСП, РГО и МСП Банк."В сложившихся условиях очень важно предоставить бизнесу необходимые инструменты для развития, включая финансовые. С этой целью реализуется сразу три льготных антикризисных программы. Если у компании недостаточно залога, чтобы получить кредит, можно воспользоваться "зонтичным" поручительством МСП. В этом случае 50% риска предпринимателя возьмет на себя Корпорация, а поручительство будет выдано в одном окне банке в момент получения кредита. За счет совмещения "зонтичного" механизма и поручительств региональной гарантийной организации (РГО) покрытие рисков может достигать 90%", — приводится в сообщении комментарий Исаевича.Как отметил глава Чувашии, власти республики нацелены на динамичное выстраивание взаимоотношений к КМСП, поскольку к этому сегодня подталкивает сама ситуация с точки зрения как санкционного давления, так и активизации работы по импортозамещению. "А малый и средний бизнес, как сектор экономики, традиционно мобильно реагирует на возникающие вызовы. И те источники, которые есть на площадке Корпорации МСП, могут здорово помочь людям, которые работают в малом и среднем бизнесе, внести свой вклад в развитие экономики", — процитировали в пресс-службе КМСП слова Николаева.В настоящее время действуют три льготных антикризисных программы кредитования, которые помогают бизнесу привлечь финансирование. Это "ПСК Инвестиционная" (реализуется Корпорацией МСП и ЦБ РФ), "ПСК "Оборотная" (реализуется ЦБ РФ) и программа "1764" (реализуется Минэкономразвития РФ). По всем трем программам малый и микробизнес может получить кредиты в аккредитованных банках по ставке — до 15%, а средний бизнес — до 13,5%.

https://ria.ru/20220511/fermerskielavki-1787893403.html

https://ria.ru/20220420/modernizatsiya-1784494530.html

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Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, экономика, россия, мсп банк, чувашская республика (чувашия)