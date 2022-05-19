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СК возбудил дела из-за обстрелов ВСУ в Белгородской и Курской областях - РИА Новости, 19.05.2022
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СК возбудил дела из-за обстрелов ВСУ в Белгородской и Курской областях
СК возбудил дела из-за обстрелов ВСУ в Белгородской и Курской областях - РИА Новости, 19.05.2022
СК возбудил дела из-за обстрелов ВСУ в Белгородской и Курской областях
СК РФ возбудил уголовные дела по фактам обстрелов украинскими войсками населенных пунктов Белгородской и Курской областей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:51
2022-05-19T20:07
происшествия
курская область
россия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовные дела по фактам обстрелов украинскими войсками населенных пунктов Белгородской и Курской областей, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следователями СК России возбуждены новые уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пп. "е", "ж" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство; покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом), по фактам обстрелов территории Белгородской и Курской областей со стороны Украины", - говорится в сообщении.Отмечается, что следствие установило, что 17 мая 2022 года украинские силовики обстреляли посёлок городского типа Тёткино и село Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области с применением системы залпового огня, в результате обстрела пострадала сельскохозяйственная техника. Также добавляется, что в этот день украинские силовики обстреляли село Безымено Грайворонского района Белгородской области с применением системы залпового огня. В результате обстрела мирный житель 1952 года рождения получил осколочное ранение."Кроме того, по данным следствия, 18-19 мая военнослужащие ВСУ с территории Украины произвели обстрелы из системы залпового огня объектов населенных пунктов Алексеевка и Тёткино Курской области, а также села Солохи Белгородской области. В результате указанных обстрелов один мирный житель погиб, осколочные ранения получили два человека. Кроме того, повреждены гражданские и административные здания", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220519/dnr-1789467993.html
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происшествия, курская область, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
19:51 19.05.2022 (обновлено: 20:07 19.05.2022)
 
СК возбудил дела из-за обстрелов ВСУ в Белгородской и Курской областях

СК возбудил дела по фактам обстрелов ВСУ в Белгородской и Курской областях

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовные дела по фактам обстрелов украинскими войсками населенных пунктов Белгородской и Курской областей, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следователями СК России возбуждены новые уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пп. "е", "ж" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство; покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом), по фактам обстрелов территории Белгородской и Курской областей со стороны Украины", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что следствие установило, что 17 мая 2022 года украинские силовики обстреляли посёлок городского типа Тёткино и село Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области с применением системы залпового огня, в результате обстрела пострадала сельскохозяйственная техника. Также добавляется, что в этот день украинские силовики обстреляли село Безымено Грайворонского района Белгородской области с применением системы залпового огня. В результате обстрела мирный житель 1952 года рождения получил осколочное ранение.
"Кроме того, по данным следствия, 18-19 мая военнослужащие ВСУ с территории Украины произвели обстрелы из системы залпового огня объектов населенных пунктов Алексеевка и Тёткино Курской области, а также села Солохи Белгородской области. В результате указанных обстрелов один мирный житель погиб, осколочные ранения получили два человека. Кроме того, повреждены гражданские и административные здания", - отмечается в сообщении.
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