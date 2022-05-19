https://ria.ru/20220519/siriya-1789437219.html
США уходят от контактов с Россией по Сирии, заявили в МИД
США уходят от контактов с Россией по Сирии, заявили в МИД - РИА Новости, 19.05.2022
США уходят от контактов с Россией по Сирии, заявили в МИД
США уходят от контактов с РФ по Сирии, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:47
2022-05-19T12:47
2022-05-19T13:20
сша
война в сирии
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сирия
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. США уходят от контактов с РФ по Сирии, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов."Американцы уходят от контактов, избегают общения с нами. Это, конечно, нам представляется абсолютно деструктивной и контрпродуктивной позицией", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220519/turtsiya-1789440263.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сирия
12:47 19.05.2022 (обновлено: 13:20 19.05.2022)
США уходят от контактов с Россией по Сирии, заявили в МИД
Замглавы МИД Богданов заявил, что США уходят от контактов с Россией по Сирии