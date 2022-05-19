https://ria.ru/20220519/siriya-1789437219.html

США уходят от контактов с Россией по Сирии, заявили в МИД

США уходят от контактов с Россией по Сирии, заявили в МИД - РИА Новости, 19.05.2022

США уходят от контактов с Россией по Сирии, заявили в МИД

США уходят от контактов с РФ по Сирии, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:47

2022-05-19T12:47

2022-05-19T13:20

сша

война в сирии

михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сирия

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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. США уходят от контактов с РФ по Сирии, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов."Американцы уходят от контактов, избегают общения с нами. Это, конечно, нам представляется абсолютно деструктивной и контрпродуктивной позицией", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220519/turtsiya-1789440263.html

сша

россия

сирия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

сша, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сирия