https://ria.ru/20220519/shvetsiya-1789571698.html

Парламент Швеции призвал прекратить импорт нефти и газа из России

Парламент Швеции призвал прекратить импорт нефти и газа из России - РИА Новости, 19.05.2022

Парламент Швеции призвал прекратить импорт нефти и газа из России

Парламент Швеции (риксдаг) обратился к правительству страны с призывом принять меры по прекращению импорта российских энергоносителей, следует из заявления,... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T19:17

2022-05-19T19:17

2022-05-19T19:31

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ЦЮРИХ, 19 мая - РИА Новости. Парламент Швеции (риксдаг) обратился к правительству страны с призывом принять меры по прекращению импорта российских энергоносителей, следует из заявления, опубликованного в четверг."Необходимо принять меры для обеспечения того, чтобы Швеция по возможности прекратила импорт российских энергоносителей, особенно ископаемых видов топлива, таких как природный газ и нефть. Правительство должно тщательно изучить импорт, происходящий сегодня", - говорится в заявлении.После этого, считают в шведском парламенте, следует рассмотреть различные юридически и практически возможные альтернативы, касающиеся как оперативных, так и долгосрочных мер по обеспечению энергоснабжения Швеции.Согласно заявлению, правительство страны также должно способствовать разработке Евросоюзом нормативной базы для маркировки происхождения ископаемой энергии, в первую очередь ее географического происхождения.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности Венгрия, блокируют его принятие.

https://ria.ru/20220518/eksport-1789320594.html

https://ria.ru/20220513/afganistan-1788251836.html

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цены на нефть, швеция, россия, украина, евросоюз