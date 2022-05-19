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Парламент Швеции призвал прекратить импорт нефти и газа из России - РИА Новости, 19.05.2022
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Парламент Швеции призвал прекратить импорт нефти и газа из России
Парламент Швеции призвал прекратить импорт нефти и газа из России - РИА Новости, 19.05.2022
Парламент Швеции призвал прекратить импорт нефти и газа из России
Парламент Швеции (риксдаг) обратился к правительству страны с призывом принять меры по прекращению импорта российских энергоносителей, следует из заявления,... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:17
2022-05-19T19:31
цены на нефть
швеция
россия
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ЦЮРИХ, 19 мая - РИА Новости. Парламент Швеции (риксдаг) обратился к правительству страны с призывом принять меры по прекращению импорта российских энергоносителей, следует из заявления, опубликованного в четверг."Необходимо принять меры для обеспечения того, чтобы Швеция по возможности прекратила импорт российских энергоносителей, особенно ископаемых видов топлива, таких как природный газ и нефть. Правительство должно тщательно изучить импорт, происходящий сегодня", - говорится в заявлении.После этого, считают в шведском парламенте, следует рассмотреть различные юридически и практически возможные альтернативы, касающиеся как оперативных, так и долгосрочных мер по обеспечению энергоснабжения Швеции.Согласно заявлению, правительство страны также должно способствовать разработке Евросоюзом нормативной базы для маркировки происхождения ископаемой энергии, в первую очередь ее географического происхождения.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности Венгрия, блокируют его принятие.
https://ria.ru/20220518/eksport-1789320594.html
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цены на нефть, швеция, россия, украина, евросоюз
19:17 19.05.2022 (обновлено: 19:31 19.05.2022)
 
Парламент Швеции призвал прекратить импорт нефти и газа из России

Парламент Швеции призвал принять меры по прекращению импорта нефти и газа из России

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 19 мая - РИА Новости. Парламент Швеции (риксдаг) обратился к правительству страны с призывом принять меры по прекращению импорта российских энергоносителей, следует из заявления, опубликованного в четверг.
"Необходимо принять меры для обеспечения того, чтобы Швеция по возможности прекратила импорт российских энергоносителей, особенно ископаемых видов топлива, таких как природный газ и нефть. Правительство должно тщательно изучить импорт, происходящий сегодня", - говорится в заявлении.
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После этого, считают в шведском парламенте, следует рассмотреть различные юридически и практически возможные альтернативы, касающиеся как оперативных, так и долгосрочных мер по обеспечению энергоснабжения Швеции.
Согласно заявлению, правительство страны также должно способствовать разработке Евросоюзом нормативной базы для маркировки происхождения ископаемой энергии, в первую очередь ее географического происхождения.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности Венгрия, блокируют его принятие.
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Цены на нефтьШвецияРоссияУкраинаЕвросоюз
 
 
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