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В Подмосковье введут штрафы за небрендирование общественного транспорта
В Подмосковье введут штрафы за небрендирование общественного транспорта - РИА Новости, 19.05.2022
В Подмосковье введут штрафы за небрендирование общественного транспорта
Депутаты Мособлдумы утвердили законопроект согласно которому с 1 января 2023 года за несоответствие общественного транспорта единым стандартам перевозчикам... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:23
2022-05-19T14:23
2022-05-19T14:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
игорь брынцалов
общество
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы утвердили законопроект согласно которому с 1 января 2023 года за несоответствие общественного транспорта единым стандартам перевозчикам будет грозить штраф до 100 тысяч рублей.Законопроектом предлагалось установить административную ответственность от 30 до 50 тысяч для должностных лиц и от 70 до 100 тысяч рублей за несоблюдение правил нанесения полос цветовой гаммы кузова, фирменного наименования и логотипа перевозчика, а также рекламы."Также предлагается наделить Минтранс Подмосковья полномочиями по составлению протоколов об административном правонарушении и их рассмотрении", - сказал замминистра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин.Председателем комитета по транспорту Мособлдумы Олег Гаджиев предложил перенести срок вступления закона в силу на 1 января 2023 года, чтобы перевозчики смогли подготовиться и убрать недоработки."Решение принято", - отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
https://ria.ru/20220516/podmoskove-1788788024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), московская областная дума, игорь брынцалов, общество