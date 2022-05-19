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В Подмосковье введут штрафы за небрендирование общественного транспорта - РИА Новости, 19.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220519/shtrafy-1789468897.html
В Подмосковье введут штрафы за небрендирование общественного транспорта
В Подмосковье введут штрафы за небрендирование общественного транспорта - РИА Новости, 19.05.2022
В Подмосковье введут штрафы за небрендирование общественного транспорта
Депутаты Мособлдумы утвердили законопроект согласно которому с 1 января 2023 года за несоответствие общественного транспорта единым стандартам перевозчикам... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:23
2022-05-19T14:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
игорь брынцалов
общество
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы утвердили законопроект согласно которому с 1 января 2023 года за несоответствие общественного транспорта единым стандартам перевозчикам будет грозить штраф до 100 тысяч рублей.Законопроектом предлагалось установить административную ответственность от 30 до 50 тысяч для должностных лиц и от 70 до 100 тысяч рублей за несоблюдение правил нанесения полос цветовой гаммы кузова, фирменного наименования и логотипа перевозчика, а также рекламы."Также предлагается наделить Минтранс Подмосковья полномочиями по составлению протоколов об административном правонарушении и их рассмотрении", - сказал замминистра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин.Председателем комитета по транспорту Мособлдумы Олег Гаджиев предложил перенести срок вступления закона в силу на 1 января 2023 года, чтобы перевозчики смогли подготовиться и убрать недоработки."Решение принято", - отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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московская область (подмосковье), московская областная дума, игорь брынцалов, общество
14:23 19.05.2022
 

В Подмосковье введут штрафы за небрендирование общественного транспорта

© Фото : Правительство Московской областиВ Подмосковье введут штрафы за небрендирование общественного транспорта
В Подмосковье введут штрафы за небрендирование общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : Правительство Московской области
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы утвердили законопроект согласно которому с 1 января 2023 года за несоответствие общественного транспорта единым стандартам перевозчикам будет грозить штраф до 100 тысяч рублей.
Законопроектом предлагалось установить административную ответственность от 30 до 50 тысяч для должностных лиц и от 70 до 100 тысяч рублей за несоблюдение правил нанесения полос цветовой гаммы кузова, фирменного наименования и логотипа перевозчика, а также рекламы.
"Также предлагается наделить Минтранс Подмосковья полномочиями по составлению протоколов об административном правонарушении и их рассмотрении", - сказал замминистра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин.
Председателем комитета по транспорту Мособлдумы Олег Гаджиев предложил перенести срок вступления закона в силу на 1 января 2023 года, чтобы перевозчики смогли подготовиться и убрать недоработки.
"Решение принято", - отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Выделенная полоса для общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 13:26Новости Подмосковья
Еще 95 выделенных полос появятся в Подмосковье до конца года
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная думаИгорь БрынцаловОбщество
 
 
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