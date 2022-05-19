https://ria.ru/20220519/shtrafy-1789468897.html

В Подмосковье введут штрафы за небрендирование общественного транспорта

В Подмосковье введут штрафы за небрендирование общественного транспорта - РИА Новости, 19.05.2022

В Подмосковье введут штрафы за небрендирование общественного транспорта

Депутаты Мособлдумы утвердили законопроект согласно которому с 1 января 2023 года за несоответствие общественного транспорта единым стандартам перевозчикам... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:23

2022-05-19T14:23

2022-05-19T14:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

игорь брынцалов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789470305_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_95020deb99fba0e13340f57cd09a406a.jpg

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы утвердили законопроект согласно которому с 1 января 2023 года за несоответствие общественного транспорта единым стандартам перевозчикам будет грозить штраф до 100 тысяч рублей.Законопроектом предлагалось установить административную ответственность от 30 до 50 тысяч для должностных лиц и от 70 до 100 тысяч рублей за несоблюдение правил нанесения полос цветовой гаммы кузова, фирменного наименования и логотипа перевозчика, а также рекламы."Также предлагается наделить Минтранс Подмосковья полномочиями по составлению протоколов об административном правонарушении и их рассмотрении", - сказал замминистра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин.Председателем комитета по транспорту Мособлдумы Олег Гаджиев предложил перенести срок вступления закона в силу на 1 января 2023 года, чтобы перевозчики смогли подготовиться и убрать недоработки."Решение принято", - отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

https://ria.ru/20220516/podmoskove-1788788024.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), московская областная дума, игорь брынцалов, общество