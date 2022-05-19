https://ria.ru/20220519/shtraf-1789471248.html

Госдума десятикратно увеличила штрафы для лиц, спровоцировавших пожары

Госдума десятикратно увеличила штрафы для лиц, спровоцировавших пожары - РИА Новости, 19.05.2022

Госдума десятикратно увеличила штрафы для лиц, спровоцировавших пожары

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о десятикратном увеличении штрафов для граждан и двукратном - для должностных и юридических лиц за... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:24

2022-05-19T14:24

2022-05-19T14:35

общество

госдума рф

штрафы

кодекс об административных правонарушениях (коап)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о десятикратном увеличении штрафов для граждан и двукратном - для должностных и юридических лиц за учинение пожаров и сжигание травы рядом с лесами.Так, санкции за нарушение правил пожарной безопасности в лесах по статье 8.32 КоАП для граждан составят от 15 до 30 тысяч рублей (было от 1,5 до 3 тысяч), для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч (было от 10 до 20 тысяч), для юрлиц - от 100 до 400 тысяч (было от 50 до 200 тысяч).Кроме того, за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной полосой, штраф составит для граждан от 30 до 40 тысяч рублей (было от 3 до 4 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 15 до 20 тысяч), для юрлиц - от 300 до 500 тысяч (было от 150 до 250 тысяч).Также будет увеличен размер штрафа за нарушение правил пожарной безопасности без причинения тяжкого вреда здоровью человека: санкция для граждан составит 50 тысяч (было 5 тысяч), для должностных лиц - 100 тысяч (было 50 тысяч), для юрлиц - от 1 до 2 миллионов (было от 500 тысяч до 1 миллиона).

https://realty.ria.ru/20220519/gosduma-1789441899.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, госдума рф, штрафы, кодекс об административных правонарушениях (коап)