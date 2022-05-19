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Догузова подчеркнула важность соглашения стран ШОС по туризму
Догузова подчеркнула важность соглашения стран ШОС по туризму - РИА Новости, 19.05.2022
Догузова подчеркнула важность соглашения стран ШОС по туризму
Соглашение между правительствами стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о развитии сотрудничества в области туризма может стать базой для отраслевого РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:44
2022-05-19T15:44
2022-05-19T15:44
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ТАШКЕНТ, 19 мая - РИА Новости. Соглашение между правительствами стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о развитии сотрудничества в области туризма может стать базой для отраслевого диалога в рамках организации, заявила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова."Российская сторона всецело поддерживает подписание соглашения. Уверена, что документ, который закрепляет основные принципы, цели и задачи развития туристической отрасли региона ШОС, является хорошей базой для дальнейшего выстраивания отраслевого диалога в рамках организации", — сказала Догузова на встрече.Она уточнила, что российская сторона на экспертном уровне внесла предложения по дополнению документа, в частности, положениями о дальнейшем упрощении визового режима, внедрении национальных платежных систем на территории стран-участниц ШОС, мерах защиты туристов в чрезвычайных ситуациях.В Ташкенте в четверг открылась встреча руководителей туристских администраций государств-членов ШОС. Участники мероприятия одобрили проект соглашения между правительствами стран ШОС в области туризма, подготовленное узбекской стороной. Узбекистан сейчас председательствует в организации.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.
https://ria.ru/20220517/turizm-1789102008.html
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в мире, узбекистан, иран, ташкент, шос, новости - туризм
Догузова подчеркнула важность соглашения стран ШОС по туризму
Ростуризм: соглашение стран ШОС по туризму станет базой для развития отрасли
ТАШКЕНТ, 19 мая - РИА Новости. Соглашение между правительствами стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о развитии сотрудничества в области туризма может стать базой для отраслевого диалога в рамках организации, заявила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Российская сторона всецело поддерживает подписание соглашения. Уверена, что документ, который закрепляет основные принципы, цели и задачи развития туристической отрасли региона ШОС, является хорошей базой для дальнейшего выстраивания отраслевого диалога в рамках организации", — сказала Догузова на встрече.
Она уточнила, что российская сторона на экспертном уровне внесла предложения по дополнению документа, в частности, положениями о дальнейшем упрощении визового режима, внедрении национальных платежных систем на территории стран-участниц ШОС, мерах защиты туристов в чрезвычайных ситуациях.
"В настоящее время проект соглашения проходит внутригосударственные процедуры согласования, и мы рассчитываем, что он будет включен в перечень документов, которые будут подписаны в ходе встречи глав государств-членов ШОС в сентябре", — добавила Догузова.
В Ташкенте в четверг открылась встреча руководителей туристских администраций государств-членов ШОС. Участники мероприятия одобрили проект соглашения между правительствами стран ШОС в области туризма, подготовленное узбекской стороной. Узбекистан сейчас председательствует в организации.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.