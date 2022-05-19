https://ria.ru/20220519/shestvie-1789612952.html

Массовое шествие оппозиции завершилось в палаточном лагере в Ереване

Массовое шествие оппозиции завершилось в палаточном лагере в Ереване - РИА Новости, 19.05.2022

Массовое шествие оппозиции завершилось в палаточном лагере в Ереване

Шествие оппозиции в центре Еревана завершилось митингом на одной из главных площадей города, в палаточном лагере, передаёт корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T21:45

2022-05-19T21:45

2022-05-19T23:25

в мире

никол пашинян

ереван

армения

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ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Шествие оппозиции в центре Еревана завершилось митингом на одной из главных площадей города, в палаточном лагере, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Шествие началось в районе 19.00 по Еревану (18.00 по Москве) в палаточном лагере, протестующие прошли по главным улицам города с флагами Армении и в сопровождении национальной музыки.В районе 21.00 по Еревану (20.00 по Москве) участники акции вернулись в палаточный лагерь, со сцены выступили лидеры оппозиции, после чего объявили о завершении протестной акции.Говоря о предстоящем визите премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель и запланированной трехсторонней встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, вице-спикер парламента Ишхан Сагателян, один из лидеров оппозиции, заявил, что любые договоренности с Пашиняном нелегитимны и недействительны, поскольку у него нет мандата от народа."Борьбу продолжаем со всем размахом, поражение этой борьбы будет поражением народа, а это невозможно", - заявил Сагателян. Завтра он призвал собираться в 09.30 (08.30 по Москве) и добавил, что будут различные акции и мероприятия. При этом он подчеркнул, что блокировать дороги протестующие не будут."В стране находятся международные делегации, и мы должны донести нашу позицию. Завтра будет важный день", - завершил он свою речь.

https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html

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армения

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, никол пашинян, ереван, армения