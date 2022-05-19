https://ria.ru/20220519/shestvie-1789612952.html
Массовое шествие оппозиции завершилось в палаточном лагере в Ереване
Массовое шествие оппозиции завершилось в палаточном лагере в Ереване - РИА Новости, 19.05.2022
Массовое шествие оппозиции завершилось в палаточном лагере в Ереване
Шествие оппозиции в центре Еревана завершилось митингом на одной из главных площадей города, в палаточном лагере, передаёт корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T21:45
2022-05-19T21:45
2022-05-19T23:25
в мире
никол пашинян
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Шествие оппозиции в центре Еревана завершилось митингом на одной из главных площадей города, в палаточном лагере, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Шествие началось в районе 19.00 по Еревану (18.00 по Москве) в палаточном лагере, протестующие прошли по главным улицам города с флагами Армении и в сопровождении национальной музыки.В районе 21.00 по Еревану (20.00 по Москве) участники акции вернулись в палаточный лагерь, со сцены выступили лидеры оппозиции, после чего объявили о завершении протестной акции.Говоря о предстоящем визите премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель и запланированной трехсторонней встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, вице-спикер парламента Ишхан Сагателян, один из лидеров оппозиции, заявил, что любые договоренности с Пашиняном нелегитимны и недействительны, поскольку у него нет мандата от народа."Борьбу продолжаем со всем размахом, поражение этой борьбы будет поражением народа, а это невозможно", - заявил Сагателян. Завтра он призвал собираться в 09.30 (08.30 по Москве) и добавил, что будут различные акции и мероприятия. При этом он подчеркнул, что блокировать дороги протестующие не будут."В стране находятся международные делегации, и мы должны донести нашу позицию. Завтра будет важный день", - завершил он свою речь.
https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, ереван, армения
21:45 19.05.2022 (обновлено: 23:25 19.05.2022)
Массовое шествие оппозиции завершилось в палаточном лагере в Ереване
Массовое шествие оппозиции завершилось в палаточном лагере в Ереване
ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Шествие оппозиции в центре Еревана завершилось митингом на одной из главных площадей города, в палаточном лагере, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Шествие началось в районе 19.00 по Еревану
(18.00 по Москве
) в палаточном лагере, протестующие прошли по главным улицам города с флагами Армении
и в сопровождении национальной музыки.
В районе 21.00 по Еревану (20.00 по Москве) участники акции вернулись в палаточный лагерь, со сцены выступили лидеры оппозиции, после чего объявили о завершении протестной акции.
Говоря о предстоящем визите премьер-министра Армении Никола Пашиняна
в Брюссель
и запланированной трехсторонней встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем
и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
, вице-спикер парламента Ишхан Сагателян, один из лидеров оппозиции, заявил, что любые договоренности с Пашиняном нелегитимны и недействительны, поскольку у него нет мандата от народа.
"Борьбу продолжаем со всем размахом, поражение этой борьбы будет поражением народа, а это невозможно", - заявил Сагателян. Завтра он призвал собираться в 09.30 (08.30 по Москве) и добавил, что будут различные акции и мероприятия. При этом он подчеркнул, что блокировать дороги протестующие не будут.
"В стране находятся международные делегации, и мы должны донести нашу позицию. Завтра будет важный день", - завершил он свою речь.