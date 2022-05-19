https://ria.ru/20220519/serbiya-1789566779.html

Вучич назвал путь Сербии в Евросоюз рациональным и прагматичным выбором

Вучич назвал путь Сербии в Евросоюз рациональным и прагматичным выбором - РИА Новости, 19.05.2022

Вучич назвал путь Сербии в Евросоюз рациональным и прагматичным выбором

Путь Сербии в ЕС является рациональным и прагматичным выбором, торговый оборот с Евросоюзом составляет 60% от общего внешнеторгового оборота Сербии, заявил... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:53

2022-05-19T18:53

2022-05-19T18:53

в мире

сербия

александр вучич

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg

БЕЛГРАД, 19 мая – РИА Новости. Путь Сербии в ЕС является рациональным и прагматичным выбором, торговый оборот с Евросоюзом составляет 60% от общего внешнеторгового оборота Сербии, заявил президент страны Александр Вучич в четверг в ходе визита в Белград главы Евросовета Шарля Мишеля.Мишель находится в Сербии с рабочим визитом, днем он посетил с главой государства, премьером Аной Брнабич и членами правительства Научно-технологический парк, где они присутствовали при подписании соглашения о дотации от ЕС и Всемирного банка 84,5 миллионов евро на развитие исследовательских проектов сербских компаний. Затем Вучич и глава Евросовета провели встречу за закрытыми дверями в Генеральном секретариате (администрации) сербского президента."Наша цель – полноправное членство в ЕС. Хочу гражданам Сербии сказать, чтобы они знали, что это не только эмоциональный вопрос, но и вопрос разума и мы миллион раз говорили о ценностях, … вероятно, стыдно говорить о рациональных и прагматичных вещах, но мне не стыдно, потому что тем самым говорю о том, насколько значимо сотрудничество с ЕС. Во внешнем торговом обороте (Сербии), который в 2021 году составил почти 31 миллиард евро, а обмен товарами и услугами - свыше 37 миллиардов евро, ЕС участвует с более чем 60%", - заявил Вучич.Он уточнил, что уже в первые 4 месяца 2022 года торговый оборот Сербии и ЕС вырос на 33% относительно того же периода прошлого года и достиг 9,1 миллиардов евро, а в ближайшие три года официальный Белград ожидает свыше 50 миллиардов евро торгового оборота с ЕС.

https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788905265.html

https://ria.ru/20220505/yugoslaviya-1787039951.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, александр вучич, евросоюз