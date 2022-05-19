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Вучич назвал путь Сербии в Евросоюз рациональным и прагматичным выбором - РИА Новости, 19.05.2022
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Вучич назвал путь Сербии в Евросоюз рациональным и прагматичным выбором
Вучич назвал путь Сербии в Евросоюз рациональным и прагматичным выбором - РИА Новости, 19.05.2022
Вучич назвал путь Сербии в Евросоюз рациональным и прагматичным выбором
Путь Сербии в ЕС является рациональным и прагматичным выбором, торговый оборот с Евросоюзом составляет 60% от общего внешнеторгового оборота Сербии, заявил... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:53
2022-05-19T18:53
в мире
сербия
александр вучич
евросоюз
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БЕЛГРАД, 19 мая – РИА Новости. Путь Сербии в ЕС является рациональным и прагматичным выбором, торговый оборот с Евросоюзом составляет 60% от общего внешнеторгового оборота Сербии, заявил президент страны Александр Вучич в четверг в ходе визита в Белград главы Евросовета Шарля Мишеля.Мишель находится в Сербии с рабочим визитом, днем он посетил с главой государства, премьером Аной Брнабич и членами правительства Научно-технологический парк, где они присутствовали при подписании соглашения о дотации от ЕС и Всемирного банка 84,5 миллионов евро на развитие исследовательских проектов сербских компаний. Затем Вучич и глава Евросовета провели встречу за закрытыми дверями в Генеральном секретариате (администрации) сербского президента."Наша цель – полноправное членство в ЕС. Хочу гражданам Сербии сказать, чтобы они знали, что это не только эмоциональный вопрос, но и вопрос разума и мы миллион раз говорили о ценностях, … вероятно, стыдно говорить о рациональных и прагматичных вещах, но мне не стыдно, потому что тем самым говорю о том, насколько значимо сотрудничество с ЕС. Во внешнем торговом обороте (Сербии), который в 2021 году составил почти 31 миллиард евро, а обмен товарами и услугами - свыше 37 миллиардов евро, ЕС участвует с более чем 60%", - заявил Вучич.Он уточнил, что уже в первые 4 месяца 2022 года торговый оборот Сербии и ЕС вырос на 33% относительно того же периода прошлого года и достиг 9,1 миллиардов евро, а в ближайшие три года официальный Белград ожидает свыше 50 миллиардов евро торгового оборота с ЕС.
https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788905265.html
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в мире, сербия, александр вучич, евросоюз
18:53 19.05.2022
 
Вучич назвал путь Сербии в Евросоюз рациональным и прагматичным выбором

Президент Сербии Вучич назвал путь страны в Евросоюз рациональным и прагматичным выбором

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 19 мая – РИА Новости. Путь Сербии в ЕС является рациональным и прагматичным выбором, торговый оборот с Евросоюзом составляет 60% от общего внешнеторгового оборота Сербии, заявил президент страны Александр Вучич в четверг в ходе визита в Белград главы Евросовета Шарля Мишеля.
Мишель находится в Сербии с рабочим визитом, днем он посетил с главой государства, премьером Аной Брнабич и членами правительства Научно-технологический парк, где они присутствовали при подписании соглашения о дотации от ЕС и Всемирного банка 84,5 миллионов евро на развитие исследовательских проектов сербских компаний. Затем Вучич и глава Евросовета провели встречу за закрытыми дверями в Генеральном секретариате (администрации) сербского президента.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 21:12
ЕС ждет от Сербии поддержки санкций против России
"Наша цель – полноправное членство в ЕС. Хочу гражданам Сербии сказать, чтобы они знали, что это не только эмоциональный вопрос, но и вопрос разума и мы миллион раз говорили о ценностях, … вероятно, стыдно говорить о рациональных и прагматичных вещах, но мне не стыдно, потому что тем самым говорю о том, насколько значимо сотрудничество с ЕС. Во внешнем торговом обороте (Сербии), который в 2021 году составил почти 31 миллиард евро, а обмен товарами и услугами - свыше 37 миллиардов евро, ЕС участвует с более чем 60%", - заявил Вучич.
Он уточнил, что уже в первые 4 месяца 2022 года торговый оборот Сербии и ЕС вырос на 33% относительно того же периода прошлого года и достиг 9,1 миллиардов евро, а в ближайшие три года официальный Белград ожидает свыше 50 миллиардов евро торгового оборота с ЕС.
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 16:37
Вучич напомнил, что в 1999 году Запад не говорил о целостности Сербии
 
В миреСербияАлександр ВучичЕвросоюз
 
 
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