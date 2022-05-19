https://ria.ru/20220519/sberezheniya-1789424023.html

ВТБ увеличил розничный портфель рублевых сбережений на 450 млрд рублей

ВТБ увеличил розничный портфель рублевых сбережений на 450 млрд рублей - РИА Новости, 19.05.2022

ВТБ увеличил розничный портфель рублевых сбережений на 450 млрд рублей

Розничный портфель рублевых депозитов, накопительных и текущих счетов ВТБ на середину мая превысил 4 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 450... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:17

2022-05-19T12:17

2022-05-19T12:17

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Розничный портфель рублевых депозитов, накопительных и текущих счетов ВТБ на середину мая превысил 4 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 450 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.С января клиенты банка открыли порядка 4 миллионов новых вкладов и счетов.Кроме того, банк фиксирует рост доли сбережений, размещаемых в онлайн-каналах. В мае клиенты открывали дистанционно более 80% вкладов и накопительных счетов, в то время как год назад – менее 70%."Летом банки традиционно прогнозируют сезонное замедление прироста средств на вкладах и накопительных счетах. Во-первых, это связано с периодом отпусков и ростом объема расходов. Другим фактором станет продолжающаяся корректировка ставок по вкладам и по кредитам, что стимулирует отложенный спрос населения и потребительскую активность. С другой стороны, многие клиенты зафиксировали для себя рекордные ставки по вкладам на 3-6 месяцев, чтобы получить максимум доходности, и не будут снимать свои сбережения – это окажет сдерживающее воздействие на их расходы", – сказал начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин.Он напомнил, что в конце февраля ЦБ повысил ключевую ставку до 20%, чтобы ограничить риски финансовой стабильности. По мере стабилизации ситуации регулятор начал снижать ставку, и дальнейшие решения будут приниматься с учетом динамики инфляции относительно целевого уровня 4% (таргет на 2024 год), отметил представитель ВТБ.После снижения ключевой ставки банки начали корректировку ставок по сберегательным продуктам, и на смену ставкам выше 20% пришла доходность в районе 11-12%. При условии дальнейшего снижения ключевой ставки кредитные организации будут также снижать стоимость привлечения. Не исключено, что уже через несколько месяцев ставки по депозитам и накопительным счетам приблизятся к уровню начала года, прогнозирует эксперт.

https://realty.ria.ru/20220513/ipoteka-1788290357.html

https://ria.ru/20220310/internet-bank-1777551328.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, центральный банк рф (цб рф), ипотека, новости компаний - экономика