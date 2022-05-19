https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789590742.html

Глава Евросовета призвал поддержать антироссийкие санкции, заявил Вучич

Глава Евросовета призвал поддержать антироссийкие санкции, заявил Вучич - РИА Новости, 19.05.2022

Глава Евросовета призвал поддержать антироссийкие санкции, заявил Вучич

Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе визита в Белград решительно призвал руководство Сербии присоединиться к санкциям ЕС против России, в ответ ему была... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T20:48

2022-05-19T20:48

2022-05-19T20:48

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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БЕЛГРАД, 19 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе визита в Белград решительно призвал руководство Сербии присоединиться к санкциям ЕС против России, в ответ ему была изложена позиция властей страны, заявил сербский президент Александр Вучич.Мишель находится в Сербии с рабочим визитом, где провел встречу за закрытыми дверями в Генеральном секретариате (администрации) с сербским президентом."Мы говорили и о глобальных проблемах, вторжении России на Украину, вооруженном конфликте и всем остальном. Председатель Мишель весьма решительно выразил желание и ожидание ЕС, что Сербия присоединится к санкциям против РФ. Я его ознакомил с нашей ситуацией, с нашей политической позицией и еще раз хочу поблагодарить председателя Мишеля за каждый вид поддержки, которую лично он и ЕС оказывают Сербии", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции.Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/podderzhka-1789575281.html

https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789417895.html

https://ria.ru/20220519/serbiya-1789566779.html

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сербия

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