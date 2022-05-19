https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789422616.html

Орешкин назвал ситуацию в мире санкционным блицкригом

Орешкин назвал ситуацию в мире санкционным блицкригом - РИА Новости, 19.05.2022

Орешкин назвал ситуацию в мире санкционным блицкригом

Текущий кризис - это санкционный блицкриг Запада, правила игры меняются каждый день и нужно действовать на опережение противника, заявил помощник президента РФ... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:14

2022-05-19T12:14

2022-05-19T13:19

максим орешкин

экономика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Текущий кризис - это санкционный блицкриг Запада, правила игры меняются каждый день и нужно действовать на опережение противника, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты"."На моей памяти и личной управленческой практике это уже третий большой кризис: все начиналось для меня в 2014-2015 году - это резкое падение цен на нефть, это санкции; это пандемия 2020 года; и сейчас – это санкционный блицкриг Запада 2022 года. И каждый кризис уникален", - сказал он.Каждый кризис, по словам Орешкина, всегда отличается от предыдущего. "Нет универсальных решений, как преодолевать те или иные кризисные события, поэтому успешная антикризисная политика зависит от принятия решений здесь и сейчас", - заявил Орешкин.По его словам, для успешного преодоления кризиса властям необходимо в первую очередь определить, что реально происходит в экономике, затем определить уязвимые и проблемные места, и только после этого принимать решения для преодоления проблем."Например, действия, которые мы применяли в 2015 году, резко отличаются от действий 2020 года. Если при резком падении цен на нефть мы сокращали спрос, то, наоборот, в пандемию нужно мощное макроэкономическое контрциклическое стимулирование. Универсального ответа на кризисную ситуацию нет, всегда надо подстраивать действия под то, что происходит в экономике", - подчеркнул он.В текущих условиях "санкционного блицкрига", по его словам, условия могут меняться каждый день. "Я уже потерял счет, сколько санкционных пакетов Евросоюз вводил, но каждый санкционный пакет – это изменение правил игры. Поэтому на изменение правил игры нужно реагировать: первое – довольно быстро, и второе, что гораздо важнее, – это пытаться предугадывать следующий шаг противника, действовать на опережение", - сказал помощник президента РФ. Однако предсказать часть шагов Евросоюза было сложно, поскольку, по словам Орешника, некоторые из них были даже выгодны России и невыгодны ЕС.Другая особенность кризиса в том, что Россия вошла в него с сильным платежным балансом, добавил он. Поэтому люди, который действовали на основании своего предыдущего кризисного опыта – скупали валюту и подорожавшую импортную технику – в итоге совершили ошибку.

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

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https://ria.ru/20220511/proval-1787813586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

максим орешкин, экономика, россия, санкции в отношении россии