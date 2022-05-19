https://ria.ru/20220519/rubl-1789425227.html

Орешкин назвал курс рубля абсолютно рыночным

Орешкин назвал курс рубля абсолютно рыночным - РИА Новости, 19.05.2022

Орешкин назвал курс рубля абсолютно рыночным

Текущий курс рубля является абсолютно рыночным, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая в четверг с лекцией на просветительском марафоне... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:20

2022-05-19T12:20

2022-05-19T15:23

экономика

московская биржа

максим орешкин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Текущий курс рубля является абсолютно рыночным, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая в четверг с лекцией на просветительском марафоне "Новые горизонты"."Многие говорят, что курс какой-то ненастоящий, пытаются отрицать реальность, но на самом деле искусственным курс был в прошлом году, в этом году он абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия", - сказал Орешкин.Объясняя, почему рубль укрепляется, он обратился к графику платежного баланса РФ (приход, расход иностранной валюты). "В прошлом году мы продали товаров и услуг внешнему миру на 550 миллиардов долларов, купили товаров и услуг - на 380. В каком-то объеме - порядка 40 миллиардов долларов - мы заплатили прибыль иностранным инвесторам, порядка 40 миллиардов долларов ЦБ и Минфин приобрели в резервы, еще где-то 80 миллиардов долларов ушло на приобретение частным сектором иностранных активов. Что происходит в этом году? Почему рубль укрепляется? Левая колонка (на графике - ред.) - с приходом валюты - она у нас не уменьшалась, а только выросла: цены на нефть поднялись, экспортная выручка в нашу страну теперь идет в большем объеме", - рассказал Орешкин.Что касается расходной части, то, по его словам, с одной стороны ЦБ и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, была ограничена возможность вывода капитала в недружественные страны и платежи инвесторам из недружественных стран, кроме того, ЕС ввел запрет на поставки ряда товаров в РФ. "В итоге мы сейчас оказываемся в ситуации, когда у нас валюты в страну приходит много, а потребность в ней существенно сократилась. И так как ни доллар, ни евро в том объеме, в котором они приходят, стране сейчас не нужны, и страна ничего с ними сделать не может - мы видим серьезное укрепление национальной валюты", - добавил помощник президента.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.14 мск падает на 1,4 рубля, до 62,05 рубля, евро – на 2,6 рубля, до 64,1 рубля. Евро в первую минуту торгов в моменте опускался до 61,11 рубля, доллар – до 63,44 рубля, таким образом европейская валюта в паре с рублем на тот момент уходила ниже стоимости пары доллар-рубль. Своим падением до 61,11 рубля евро обновил минимум с апреля 2017 года, следует из данных Московской биржи.

https://ria.ru/20220517/gaz-1788885784.html

https://ria.ru/20220519/kurs-1789389723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, московская биржа, максим орешкин