https://ria.ru/20220519/roskomnadzor-1789548385.html
Роскомнадзор намерен ужесточить наказание за торговлю персональными данными
Роскомнадзор намерен ужесточить наказание за торговлю персональными данными - РИА Новости, 19.05.2022
Роскомнадзор намерен ужесточить наказание за торговлю персональными данными
Роскомнадзор считает необходимым ужесточить наказание за торговлю персональными данными вплоть до уголовной ответственности, заявил замглавы Роскомнадзора Милош РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:52
2022-05-19T17:52
2022-05-19T18:28
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Роскомнадзор считает необходимым ужесточить наказание за торговлю персональными данными вплоть до уголовной ответственности, заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер."Поэтому предложили бы проработать меры по увеличению ответственности вплоть до уголовной ответственности для тех, кто организует незаконную торговлю, незаконный доступ к утекшим персональным данным", - сказал Вагнер во время заседания комитета ГД по информационной политике.По его словам, нужно жестко наказывать тех, кто формирует спрос на утечки персональных данных, только так можно прекратить вал мошенничества с нашими персональными данными", - уточнил Вагнер.По его словам, сейчас наказание за торговлю персональными данными не превышает 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220518/mvd-1789255472.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, госдума рф
17:52 19.05.2022 (обновлено: 18:28 19.05.2022)
Роскомнадзор намерен ужесточить наказание за торговлю персональными данными
Роскомнадзор намерен ужесточить наказание за торговлю персональными данными