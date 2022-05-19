Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор намерен ужесточить наказание за торговлю персональными данными - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/roskomnadzor-1789548385.html
Роскомнадзор намерен ужесточить наказание за торговлю персональными данными
Роскомнадзор намерен ужесточить наказание за торговлю персональными данными - РИА Новости, 19.05.2022
Роскомнадзор намерен ужесточить наказание за торговлю персональными данными
Роскомнадзор считает необходимым ужесточить наказание за торговлю персональными данными вплоть до уголовной ответственности, заявил замглавы Роскомнадзора Милош РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:52
2022-05-19T18:28
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:52:2001:1177_1920x0_80_0_0_c90a19d0a74564353525300e3a3a4e26.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Роскомнадзор считает необходимым ужесточить наказание за торговлю персональными данными вплоть до уголовной ответственности, заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер."Поэтому предложили бы проработать меры по увеличению ответственности вплоть до уголовной ответственности для тех, кто организует незаконную торговлю, незаконный доступ к утекшим персональным данным", - сказал Вагнер во время заседания комитета ГД по информационной политике.По его словам, нужно жестко наказывать тех, кто формирует спрос на утечки персональных данных, только так можно прекратить вал мошенничества с нашими персональными данными", - уточнил Вагнер.По его словам, сейчас наказание за торговлю персональными данными не превышает 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220518/mvd-1789255472.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:0:1767:1325_1920x0_80_0_0_735883d2747013336153d9ca9213698c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, госдума рф
17:52 19.05.2022 (обновлено: 18:28 19.05.2022)
 
Роскомнадзор намерен ужесточить наказание за торговлю персональными данными

Роскомнадзор намерен ужесточить наказание за торговлю персональными данными

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Роскомнадзор считает необходимым ужесточить наказание за торговлю персональными данными вплоть до уголовной ответственности, заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.
"Поэтому предложили бы проработать меры по увеличению ответственности вплоть до уголовной ответственности для тех, кто организует незаконную торговлю, незаконный доступ к утекшим персональным данным", - сказал Вагнер во время заседания комитета ГД по информационной политике.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 15:37
МВД опровергло информацию об утечке персональных данных граждан
По его словам, нужно жестко наказывать тех, кто формирует спрос на утечки персональных данных, только так можно прекратить вал мошенничества с нашими персональными данными", - уточнил Вагнер.
По его словам, сейчас наказание за торговлю персональными данными не превышает 100 тысяч рублей.
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала