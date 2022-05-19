https://ria.ru/20220519/roskomnadzor-1789548385.html

Роскомнадзор намерен ужесточить наказание за торговлю персональными данными

Роскомнадзор намерен ужесточить наказание за торговлю персональными данными - РИА Новости, 19.05.2022

Роскомнадзор намерен ужесточить наказание за торговлю персональными данными

Роскомнадзор считает необходимым ужесточить наказание за торговлю персональными данными вплоть до уголовной ответственности, заявил замглавы Роскомнадзора Милош РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:52

2022-05-19T17:52

2022-05-19T18:28

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:52:2001:1177_1920x0_80_0_0_c90a19d0a74564353525300e3a3a4e26.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Роскомнадзор считает необходимым ужесточить наказание за торговлю персональными данными вплоть до уголовной ответственности, заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер."Поэтому предложили бы проработать меры по увеличению ответственности вплоть до уголовной ответственности для тех, кто организует незаконную торговлю, незаконный доступ к утекшим персональным данным", - сказал Вагнер во время заседания комитета ГД по информационной политике.По его словам, нужно жестко наказывать тех, кто формирует спрос на утечки персональных данных, только так можно прекратить вал мошенничества с нашими персональными данными", - уточнил Вагнер.По его словам, сейчас наказание за торговлю персональными данными не превышает 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220518/mvd-1789255472.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, госдума рф