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РКН поддержал проект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ - РИА Новости, 19.05.2022
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РКН поддержал проект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ
РКН поддержал проект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ - РИА Новости, 19.05.2022
РКН поддержал проект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ
Роскомнадзор поддерживает законопроект, который предусматривает ответные меры за дискриминацию российских СМИ, считает документ своевременным, заявил... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:25
2022-05-19T18:25
общество
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
политика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Роскомнадзор поддерживает законопроект, который предусматривает ответные меры за дискриминацию российских СМИ, считает документ своевременным, заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин."Наделение Генеральной прокуратуры такими полномочиями мы считаем обоснованными, надо оперативно реагировать на систематические нарушения законодательства РФ, иметь возможность симметрично отвечать также и на недружественные действия иностранных государств", - сказал Субботин на заседании в Госдуме.Он считает принятие закона в таком виде своевременным и оправданным.В свою очередь директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина добавила, что ведомство также поддерживает законопроект.Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в четверг рекомендовал депутатам принять проект в первом чтении.Законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ , а также наделяющий генпрокурора РФ и его заместителей полномочиями по признанию недействительной регистрации&nbsp;СМИ, если они распространяют недостоверную информацию, был внесен в Госдуму 6 апреля.Законопроект предлагает дополнить закон о СМИ новой статьей, наделив генпрокурора или его заместителей исключительным правом на признание регистрации СМИ недействительной и на прекращение действия лицензии на теле- и радиовещание при установлении фактов распространения медиа противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, конституции РФ, а также направленной на дискредитацию использования ВС РФ, связанной с введением иностранными государствами политических, экономических и (или) иных санкций в отношении России, ее граждан или юридических лиц. Соответствующее решение направляется в Роскомнадзор.Помимо этого, в соответствии с законопроектом, иностранный журналист может лишиться аккредитации при установлении факта проявления недружественных действий, введении ограничений к распространению российских СМИ, работающих за рубежом.
https://ria.ru/20220505/feyki-1786904302.html
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общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, политика
18:25 19.05.2022
 
РКН поддержал проект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ

Роскомнадзор поддержал проект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ

© Depositphotos / macorЖурналисты за работой
Журналисты за работой - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Depositphotos / macor
Журналисты за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Роскомнадзор поддерживает законопроект, который предусматривает ответные меры за дискриминацию российских СМИ, считает документ своевременным, заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.
"Наделение Генеральной прокуратуры такими полномочиями мы считаем обоснованными, надо оперативно реагировать на систематические нарушения законодательства РФ, иметь возможность симметрично отвечать также и на недружественные действия иностранных государств", - сказал Субботин на заседании в Госдуме.
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Посол в Уругвае обвинил западные СМИ в инфосаботаже и создании фейков
Он считает принятие закона в таком виде своевременным и оправданным.
В свою очередь директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина добавила, что ведомство также поддерживает законопроект.
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в четверг рекомендовал депутатам принять проект в первом чтении.
Законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ , а также наделяющий генпрокурора РФ и его заместителей полномочиями по признанию недействительной регистрации СМИ, если они распространяют недостоверную информацию, был внесен в Госдуму 6 апреля.
Законопроект предлагает дополнить закон о СМИ новой статьей, наделив генпрокурора или его заместителей исключительным правом на признание регистрации СМИ недействительной и на прекращение действия лицензии на теле- и радиовещание при установлении фактов распространения медиа противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, конституции РФ, а также направленной на дискредитацию использования ВС РФ, связанной с введением иностранными государствами политических, экономических и (или) иных санкций в отношении России, ее граждан или юридических лиц. Соответствующее решение направляется в Роскомнадзор.
Помимо этого, в соответствии с законопроектом, иностранный журналист может лишиться аккредитации при установлении факта проявления недружественных действий, введении ограничений к распространению российских СМИ, работающих за рубежом.
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