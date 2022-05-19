Рейтинг@Mail.ru
В парламент Украины внесли законопроект о расширении критериев люстрации - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/rasshirenie-1789560962.html
В парламент Украины внесли законопроект о расширении критериев люстрации
В парламент Украины внесли законопроект о расширении критериев люстрации - РИА Новости, 19.05.2022
В парламент Украины внесли законопроект о расширении критериев люстрации
Проект закона о расширении перечня критериев люстрации внесен на рассмотрение в Верховную раду Украины. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:30
2022-05-19T18:57
в мире
украина
венецианская комиссия
совет европы
киев
виктор янукович
джанни букиккио
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Проект закона о расширении перечня критериев люстрации внесен на рассмотрение в Верховную раду Украины.Так, на сайте парламента говорится о принятии на рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "Об очищении власти" касательно расширения перечня критериев осуществления очищения власти (люстрации)". Сам текст документа пока не представлен.В середине сентября 2014 года парламент Украины с третьей попытки одобрил закон об очищении власти. В рамках так называемого процесса люстрации были уволены многие чиновники, работавшие в годы президентства Виктора Януковича, некоторые из них оспорили свое увольнение в суде и были восстановлены в должности. Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту. Председатель Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам.
https://ria.ru/20220519/rada-1789553005.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5c02b2a57a46882dd461e3801cc89a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венецианская комиссия, совет европы, киев, виктор янукович, джанни букиккио, верховная рада украины
18:30 19.05.2022 (обновлено: 18:57 19.05.2022)
 
В парламент Украины внесли законопроект о расширении критериев люстрации

В Верховной раде внесли законопроект о расширении критериев люстрации

© AP Photo / Efrem LukatskyФлаг Украины в Киеве
Флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Флаг Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Проект закона о расширении перечня критериев люстрации внесен на рассмотрение в Верховную раду Украины.
Так, на сайте парламента говорится о принятии на рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "Об очищении власти" касательно расширения перечня критериев осуществления очищения власти (люстрации)". Сам текст документа пока не представлен.
В середине сентября 2014 года парламент Украины с третьей попытки одобрил закон об очищении власти. В рамках так называемого процесса люстрации были уволены многие чиновники, работавшие в годы президентства Виктора Януковича, некоторые из них оспорили свое увольнение в суде и были восстановлены в должности. Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту. Председатель Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
18:07
Рада предложила люстрировать депутатов, голосовавших за договоры с Россией
 
В миреУкраинаВенецианская комиссияСовет ЕвропыКиевВиктор ЯнуковичДжанни БукиккиоВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала