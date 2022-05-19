https://ria.ru/20220519/rasshirenie-1789560962.html
В парламент Украины внесли законопроект о расширении критериев люстрации
В парламент Украины внесли законопроект о расширении критериев люстрации - РИА Новости, 19.05.2022
В парламент Украины внесли законопроект о расширении критериев люстрации
Проект закона о расширении перечня критериев люстрации внесен на рассмотрение в Верховную раду Украины. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:30
2022-05-19T18:30
2022-05-19T18:57
в мире
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венецианская комиссия
совет европы
киев
виктор янукович
джанни букиккио
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Проект закона о расширении перечня критериев люстрации внесен на рассмотрение в Верховную раду Украины.Так, на сайте парламента говорится о принятии на рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "Об очищении власти" касательно расширения перечня критериев осуществления очищения власти (люстрации)". Сам текст документа пока не представлен.В середине сентября 2014 года парламент Украины с третьей попытки одобрил закон об очищении власти. В рамках так называемого процесса люстрации были уволены многие чиновники, работавшие в годы президентства Виктора Януковича, некоторые из них оспорили свое увольнение в суде и были восстановлены в должности. Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту. Председатель Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам.
https://ria.ru/20220519/rada-1789553005.html
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в мире, украина, венецианская комиссия, совет европы, киев, виктор янукович, джанни букиккио, верховная рада украины
18:30 19.05.2022 (обновлено: 18:57 19.05.2022)
В парламент Украины внесли законопроект о расширении критериев люстрации
В Верховной раде внесли законопроект о расширении критериев люстрации