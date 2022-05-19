https://ria.ru/20220519/rasshirenie-1789560962.html

В парламент Украины внесли законопроект о расширении критериев люстрации

В парламент Украины внесли законопроект о расширении критериев люстрации - РИА Новости, 19.05.2022

В парламент Украины внесли законопроект о расширении критериев люстрации

Проект закона о расширении перечня критериев люстрации внесен на рассмотрение в Верховную раду Украины. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:30

2022-05-19T18:30

2022-05-19T18:57

в мире

украина

венецианская комиссия

совет европы

киев

виктор янукович

джанни букиккио

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Проект закона о расширении перечня критериев люстрации внесен на рассмотрение в Верховную раду Украины.Так, на сайте парламента говорится о принятии на рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "Об очищении власти" касательно расширения перечня критериев осуществления очищения власти (люстрации)". Сам текст документа пока не представлен.В середине сентября 2014 года парламент Украины с третьей попытки одобрил закон об очищении власти. В рамках так называемого процесса люстрации были уволены многие чиновники, работавшие в годы президентства Виктора Януковича, некоторые из них оспорили свое увольнение в суде и были восстановлены в должности. Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту. Председатель Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам.

https://ria.ru/20220519/rada-1789553005.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венецианская комиссия, совет европы, киев, виктор янукович, джанни букиккио, верховная рада украины