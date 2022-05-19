https://ria.ru/20220519/provokatsiya-1789597324.html

Киев готовит провокацию с "блуждающими минометами" в Сумской области

Киев готовит провокацию с "блуждающими минометами" в Сумской области - РИА Новости, 19.05.2022

Киев готовит провокацию с "блуждающими минометами" в Сумской области

Киевский режим планирует организовать провокацию с применением "блуждающих минометов" в Сумской области, сообщил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T21:33

2022-05-19T21:33

2022-05-19T23:12

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вооруженные силы рф

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Киевский режим планирует организовать провокацию с применением "блуждающих минометов" в Сумской области, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Середине-Буде Сумской области киевским режимом готовится очередная изощренная провокация с применением так называемых блуждающих минометов. Боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию Российской Федерации из районов частных домовладений с целью вызова ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями", — рассказал генерал.По его словам, украинская сторона намерена активно освещать в СМИ и соцсетях эту провокацию, чтобы обвинить российские войска в неизбирательных ударах по мирным гражданам.Мизинцев обратил внимание, что, в отличие от вооруженных формирований Украины, россияне неукоснительно соблюдают все нормы международного гуманитарного права, не наносят ударов по гражданским объектам и гуманно относятся к мирным жителям.Генерал добавил, что преступления и провокации со стороны киевского режима в очередной раз показывают бесчеловечное отношение украинских властей к судьбам своих граждан.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/vsu-1789569536.html

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

в мире, украина, вооруженные силы рф, национальный центр управления обороной рф, ситуация в днр и лнр, сумская область