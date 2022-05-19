21:33 19.05.2022 (обновлено: 23:12 19.05.2022)
Киев готовит провокацию с "блуждающими минометами" в Сумской области
Минобороны заявило о подготовке ВСУ провокации с обстрелом российской территории
© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Киевский режим планирует организовать провокацию с применением "блуждающих минометов" в Сумской области, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Середине-Буде Сумской области киевским режимом готовится очередная изощренная провокация с применением так называемых блуждающих минометов. Боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию Российской Федерации из районов частных домовладений с целью вызова ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями", — рассказал генерал.
По его словам, украинская сторона намерена активно освещать в СМИ и соцсетях эту провокацию, чтобы обвинить российские войска в неизбирательных ударах по мирным гражданам.
Мизинцев обратил внимание, что, в отличие от вооруженных формирований Украины, россияне неукоснительно соблюдают все нормы международного гуманитарного права, не наносят ударов по гражданским объектам и гуманно относятся к мирным жителям.
Генерал добавил, что преступления и провокации со стороны киевского режима в очередной раз показывают бесчеловечное отношение украинских властей к судьбам своих граждан.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.