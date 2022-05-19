Рейтинг@Mail.ru
Киев готовит провокацию с "блуждающими минометами" в Сумской области - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/provokatsiya-1789597324.html
Киев готовит провокацию с "блуждающими минометами" в Сумской области
Киев готовит провокацию с "блуждающими минометами" в Сумской области - РИА Новости, 19.05.2022
Киев готовит провокацию с "блуждающими минометами" в Сумской области
Киевский режим планирует организовать провокацию с применением "блуждающих минометов" в Сумской области, сообщил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T21:33
2022-05-19T23:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
национальный центр управления обороной рф
ситуация в днр и лнр
сумская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108442_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_1a7c85d004c8b2bd888ef1eb56b0fb0d.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Киевский режим планирует организовать провокацию с применением "блуждающих минометов" в Сумской области, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Середине-Буде Сумской области киевским режимом готовится очередная изощренная провокация с применением так называемых блуждающих минометов. Боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию Российской Федерации из районов частных домовладений с целью вызова ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями", — рассказал генерал.По его словам, украинская сторона намерена активно освещать в СМИ и соцсетях эту провокацию, чтобы обвинить российские войска в неизбирательных ударах по мирным гражданам.Мизинцев обратил внимание, что, в отличие от вооруженных формирований Украины, россияне неукоснительно соблюдают все нормы международного гуманитарного права, не наносят ударов по гражданским объектам и гуманно относятся к мирным жителям.Генерал добавил, что преступления и провокации со стороны киевского режима в очередной раз показывают бесчеловечное отношение украинских властей к судьбам своих граждан.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/vsu-1789569536.html
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
украина
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108442_430:67:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bff2cf6636e932060e4d656dec0765b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы рф, национальный центр управления обороной рф, ситуация в днр и лнр, сумская область
21:33 19.05.2022 (обновлено: 23:12 19.05.2022)
 
Киев готовит провокацию с "блуждающими минометами" в Сумской области

Минобороны заявило о подготовке ВСУ провокации с обстрелом российской территории

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Киевский режим планирует организовать провокацию с применением "блуждающих минометов" в Сумской области, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Середине-Буде Сумской области киевским режимом готовится очередная изощренная провокация с применением так называемых блуждающих минометов. Боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию Российской Федерации из районов частных домовладений с целью вызова ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями", — рассказал генерал.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 19:08
Два десятка украинских десантников сдались в плен
По его словам, украинская сторона намерена активно освещать в СМИ и соцсетях эту провокацию, чтобы обвинить российские войска в неизбирательных ударах по мирным гражданам.
Мизинцев обратил внимание, что, в отличие от вооруженных формирований Украины, россияне неукоснительно соблюдают все нормы международного гуманитарного права, не наносят ударов по гражданским объектам и гуманно относятся к мирным жителям.
Генерал добавил, что преступления и провокации со стороны киевского режима в очередной раз показывают бесчеловечное отношение украинских властей к судьбам своих граждан.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы РФНациональный центр управления обороной РФСитуация в ДНР и ЛНРСумская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала