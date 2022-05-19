https://ria.ru/20220519/prokuratura-1789493067.html
Генпрокуратура предложила дать прокурорам удаленный доступ к камерам в СИЗО
Генпрокуратура предложила дать прокурорам удаленный доступ к камерам в СИЗО - РИА Новости, 19.05.2022
Генпрокуратура предложила дать прокурорам удаленный доступ к камерам в СИЗО
Генеральная прокуратура РФ предложила дать прокурорам удаленный доступ к камерам в СИЗО и колониях для надзора за учреждениями, заявил и.о. замначальника... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:11
2022-05-19T15:11
2022-05-19T15:11
россия
общество
генеральная прокуратура рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
игорь краснов
анатолий разинкин
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ предложила дать прокурорам удаленный доступ к камерам в СИЗО и колониях для надзора за учреждениями, заявил и.о. замначальника управления ведомства по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Николай Зверев."Считаем целесообразным решить вопрос обеспечения в режиме реального времени удаленного доступа надзирающих прокуроров к системам видеонаблюдения в учреждениях УИС, что позволит кардинально повлиять на повышение результативности надзорной деятельности", - сказал Зверев на круглом столе в Совфеде.По его словам, многочисленные нарушения права на личную безопасность заключенных под стражу и осужденных связаны с ослаблением внимания к этой проблеме со стороны ФСИН России, что привело к формированию в ряде регионов "незаконной практики обращения с указанной категорией граждан"."Количество возбужденных уголовных дел органами предварительного следствия по данным фактам в 2021 году почти вдвое превышает аналогичный показатель за 2020 год. В 2020 было возбуждено 116 уголовных дел, в 2021 – 205", - добавил он.Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что ведомство совместно с МВД, ФСБ, СК и ФСИН разработало план декриминализации уголовно-исполнительной системы.Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. СК РФ возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку.Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин сообщил, что число нарушений, выявленных прокурорами в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, в минувшем году на 10% превысило уровень 2020-го.В конце января Генпрокуратура объявила о грядущей проверке безопасности заключенных во всех колониях и СИЗО России. Результаты, по поручению президента Владимира Путина, ведомство проанализирует к 1 июня.
https://ria.ru/20220516/arest-1788862996.html
https://ria.ru/20220131/fsin-1770305075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), игорь краснов, анатолий разинкин
Генпрокуратура предложила дать прокурорам удаленный доступ к камерам в СИЗО
В Генпрокуратуре предложили дать прокурорам удаленный доступ к камерам в СИЗО и колониях
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ предложила дать прокурорам удаленный доступ к камерам в СИЗО и колониях для надзора за учреждениями, заявил и.о. замначальника управления ведомства по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Николай Зверев.
"Считаем целесообразным решить вопрос обеспечения в режиме реального времени удаленного доступа надзирающих прокуроров к системам видеонаблюдения в учреждениях УИС, что позволит кардинально повлиять на повышение результативности надзорной деятельности", - сказал Зверев на круглом столе в Совфеде.
По его словам, многочисленные нарушения права на личную безопасность заключенных под стражу и осужденных связаны с ослаблением внимания к этой проблеме со стороны ФСИН России
, что привело к формированию в ряде регионов "незаконной практики обращения с указанной категорией граждан".
"Количество возбужденных уголовных дел органами предварительного следствия по данным фактам в 2021 году почти вдвое превышает аналогичный показатель за 2020 год. В 2020 было возбуждено 116 уголовных дел, в 2021 – 205", - добавил он.
Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что ведомство совместно с МВД, ФСБ, СК и ФСИН разработало план декриминализации уголовно-исполнительной системы.
Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. СК РФ возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку.
Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин сообщил, что число нарушений, выявленных прокурорами в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, в минувшем году на 10% превысило уровень 2020-го.
В конце января Генпрокуратура объявила о грядущей проверке безопасности заключенных во всех колониях и СИЗО России. Результаты, по поручению президента Владимира Путина, ведомство проанализирует к 1 июня.