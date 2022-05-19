Рейтинг@Mail.ru
Югорские огнеборцы помогут в тушении природных пожаров в Красноярском крае - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220519/pozhary-1789454559.html
Югорские огнеборцы помогут в тушении природных пожаров в Красноярском крае
Югорские огнеборцы помогут в тушении природных пожаров в Красноярском крае - РИА Новости, 19.05.2022
Югорские огнеборцы помогут в тушении природных пожаров в Красноярском крае
Более 20 пожарных специалистов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отправились в Красноярский край для помощи в борьбе с крупными природными... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:38
2022-05-19T13:38
ханты-мансийский автономный округ
происшествия
наталья комарова
красноярский край
курганская область
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Более 20 пожарных специалистов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отправились в Красноярский край для помощи в борьбе с крупными природными возгораниями, сообщает в четверг правительство региона.Масштабные пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая. По последней информации СК, в результате пожаров погибли восемь человек. По данным регионального минздрава, травмы получили 20 человек. По последней информации краевого правительства, в пожарах пострадали 1686 человек, сгорел 561 жилой дом в 27 муниципальных образованиях."В соседний регион направлен 21 парашютист-пожарный окружной базы авиационной и наземной охраны лесов. В Красноярском крае огнем охвачено почти 15 тысяч гектаров земель лесного фонда. Югорские огнеборцы приступят к тушению уже сегодня", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства округа.Отмечается, что такое решение принято губернатором Югры Натальей Комаровой в ответ на обращение первого заместителя губернатора – председателя правительства Красноярского края, а также с учетом стабильной лесопожарной обстановки в округе и завершившейся командировки парашютистов-пожарных Авиалесоохраны Югры в Курганской области. В течение текущего года югорчане также уже участвовали в тушении природных пожаров в Тюменской области, а в прошлом помогали бороться с огнем в Якутии.Как подчеркивают власти, в настоящее время действующих лесных и ландшафтных пожаров на территории округа нет.
https://ria.ru/20220519/ekologiya-1789452741.html
https://ria.ru/20220517/biznes-1789068603.html
красноярский край
курганская область
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, наталья комарова, красноярский край, курганская область, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
13:38 19.05.2022
 
Югорские огнеборцы помогут в тушении природных пожаров в Красноярском крае

Югорские огнеборцы помогут в тушении природных пожаров в Красноярском крае

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Более 20 пожарных специалистов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отправились в Красноярский край для помощи в борьбе с крупными природными возгораниями, сообщает в четверг правительство региона.
Масштабные пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая. По последней информации СК, в результате пожаров погибли восемь человек. По данным регионального минздрава, травмы получили 20 человек. По последней информации краевого правительства, в пожарах пострадали 1686 человек, сгорел 561 жилой дом в 27 муниципальных образованиях.
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 13:35Ханты-Мансийский Автономный Округ
Более 900 мероприятий пройдут в Югре в рамках экологической акции
"В соседний регион направлен 21 парашютист-пожарный окружной базы авиационной и наземной охраны лесов. В Красноярском крае огнем охвачено почти 15 тысяч гектаров земель лесного фонда. Югорские огнеборцы приступят к тушению уже сегодня", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства округа.
Отмечается, что такое решение принято губернатором Югры Натальей Комаровой в ответ на обращение первого заместителя губернатора – председателя правительства Красноярского края, а также с учетом стабильной лесопожарной обстановки в округе и завершившейся командировки парашютистов-пожарных Авиалесоохраны Югры в Курганской области. В течение текущего года югорчане также уже участвовали в тушении природных пожаров в Тюменской области, а в прошлом помогали бороться с огнем в Якутии.
Как подчеркивают власти, в настоящее время действующих лесных и ландшафтных пожаров на территории округа нет.
Сургут - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 16:35Ханты-Мансийский Автономный Округ
Сургутский район Югры признали территорией с лучшими условиями для бизнеса
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругПроисшествияНаталья КомароваКрасноярский крайКурганская областьТюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала