Югорские огнеборцы помогут в тушении природных пожаров в Красноярском крае
Югорские огнеборцы помогут в тушении природных пожаров в Красноярском крае
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Более 20 пожарных специалистов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отправились в Красноярский край для помощи в борьбе с крупными природными возгораниями, сообщает в четверг правительство региона.
Масштабные пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая. По последней информации СК, в результате пожаров погибли восемь человек. По данным регионального минздрава, травмы получили 20 человек. По последней информации краевого правительства, в пожарах пострадали 1686 человек, сгорел 561 жилой дом в 27 муниципальных образованиях.
"В соседний регион направлен 21 парашютист-пожарный окружной базы авиационной и наземной охраны лесов. В Красноярском крае огнем охвачено почти 15 тысяч гектаров земель лесного фонда. Югорские огнеборцы приступят к тушению уже сегодня", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства округа.
Отмечается, что такое решение принято губернатором Югры Натальей Комаровой в ответ на обращение первого заместителя губернатора – председателя правительства Красноярского края, а также с учетом стабильной лесопожарной обстановки в округе и завершившейся командировки парашютистов-пожарных Авиалесоохраны Югры в Курганской области. В течение текущего года югорчане также уже участвовали в тушении природных пожаров в Тюменской области, а в прошлом помогали бороться с огнем в Якутии.
Как подчеркивают власти, в настоящее время действующих лесных и ландшафтных пожаров на территории округа нет.