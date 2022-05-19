https://ria.ru/20220519/pozhary-1789454559.html

Югорские огнеборцы помогут в тушении природных пожаров в Красноярском крае

Югорские огнеборцы помогут в тушении природных пожаров в Красноярском крае - РИА Новости, 19.05.2022

Югорские огнеборцы помогут в тушении природных пожаров в Красноярском крае

Более 20 пожарных специалистов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отправились в Красноярский край для помощи в борьбе с крупными природными... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:38

2022-05-19T13:38

2022-05-19T13:38

ханты-мансийский автономный округ

происшествия

наталья комарова

красноярский край

курганская область

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Более 20 пожарных специалистов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отправились в Красноярский край для помощи в борьбе с крупными природными возгораниями, сообщает в четверг правительство региона.Масштабные пожары в населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая. По последней информации СК, в результате пожаров погибли восемь человек. По данным регионального минздрава, травмы получили 20 человек. По последней информации краевого правительства, в пожарах пострадали 1686 человек, сгорел 561 жилой дом в 27 муниципальных образованиях."В соседний регион направлен 21 парашютист-пожарный окружной базы авиационной и наземной охраны лесов. В Красноярском крае огнем охвачено почти 15 тысяч гектаров земель лесного фонда. Югорские огнеборцы приступят к тушению уже сегодня", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства округа.Отмечается, что такое решение принято губернатором Югры Натальей Комаровой в ответ на обращение первого заместителя губернатора – председателя правительства Красноярского края, а также с учетом стабильной лесопожарной обстановки в округе и завершившейся командировки парашютистов-пожарных Авиалесоохраны Югры в Курганской области. В течение текущего года югорчане также уже участвовали в тушении природных пожаров в Тюменской области, а в прошлом помогали бороться с огнем в Якутии.Как подчеркивают власти, в настоящее время действующих лесных и ландшафтных пожаров на территории округа нет.

https://ria.ru/20220519/ekologiya-1789452741.html

https://ria.ru/20220517/biznes-1789068603.html

красноярский край

курганская область

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, наталья комарова, красноярский край, курганская область, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)