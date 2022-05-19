Джонсон рассказал о поставках британского вооружения Украине
Джонсон рассказал о поставках британских противокорабельных ракет и беспилотников Украине
© AP Photo / Alastair GrantПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Alastair Grant
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного звонка с Владимиром Зеленским рассказал о поставках Украине противокорабельных ракет и беспилотников, следует из сообщения пресс-службы британского премьера.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
"Отметив недавнее объявление о дополнительной военной помощи Украине на 1,3 миллиарда фунтов, премьер-министр (Джонсон) рассказал о поддержке, направляемой обороне Украины, в том числе дальнобойной артиллерии, ракетах класса "земля - корабль" и беспилотниках", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.