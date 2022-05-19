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Минтруд спрогнозировал размер социальных пособий к 2025 году - РИА Новости, 19.05.2022
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Минтруд спрогнозировал размер социальных пособий к 2025 году
Минтруд спрогнозировал размер социальных пособий к 2025 году - РИА Новости, 19.05.2022
Минтруд спрогнозировал размер социальных пособий к 2025 году
При введении единого тарифа на все виды социального страхования максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком составит 57,4 тысяч рублей к 2025... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:26
2022-05-19T17:26
общество
семья
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
детские пособия
социальные выплаты
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. При введении единого тарифа на все виды социального страхования максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком составит 57,4 тысяч рублей к 2025 году, а по беременности и родам - 660,9 тысячи рублей, следует из материалов Минтруда.В документе сообщается, что правительство поддержало законопроекты о введении единого тарифа на социальное страхование и объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования."К 2025 году при введении единого тарифа: максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком составит 57,4 тысячи рублей (при действующей модели – 37,9 тысячи рублей); максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140 календарных дней) к 2025 году составит 660,9 тысячи рублей (при действующей модели – 435,9 тысячи рублей)", - говорится в материалах.Согласно документу, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет вырастет до 143,5 тысячи рублей (по действующей модели – 94,7 тысячи рублей), при стаже от 5 до 8 лет – 114,8 тысячи рублей (по действующей модели – 75,7 тысячи рублей), при стаже до 5 лет – 86,1 тысячи рублей (при действующей модели – 56,8 тысячи рублей).
https://ria.ru/20220518/subsidiya-1789323079.html
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общество, семья, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, детские пособия, социальные выплаты
17:26 19.05.2022
 
Минтруд спрогнозировал размер социальных пособий к 2025 году

Минтруд: максимальное пособие по уходу за ребенком в 2025 году составит 57,4 тысячи рублей

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. При введении единого тарифа на все виды социального страхования максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком составит 57,4 тысяч рублей к 2025 году, а по беременности и родам - 660,9 тысячи рублей, следует из материалов Минтруда.
В документе сообщается, что правительство поддержало законопроекты о введении единого тарифа на социальное страхование и объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.
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"К 2025 году при введении единого тарифа: максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком составит 57,4 тысячи рублей (при действующей модели – 37,9 тысячи рублей); максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140 календарных дней) к 2025 году составит 660,9 тысячи рублей (при действующей модели – 435,9 тысячи рублей)", - говорится в материалах.
Согласно документу, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет вырастет до 143,5 тысячи рублей (по действующей модели – 94,7 тысячи рублей), при стаже от 5 до 8 лет – 114,8 тысячи рублей (по действующей модели – 75,7 тысячи рублей), при стаже до 5 лет – 86,1 тысячи рублей (при действующей модели – 56,8 тысячи рублей).
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