https://ria.ru/20220519/pomosch-1789577213.html

Байден выделит помощь Киеву на 100 миллионов долларов, сообщили СМИ

Байден выделит помощь Киеву на 100 миллионов долларов, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2022

Байден выделит помощь Киеву на 100 миллионов долларов, сообщили СМИ

Президент США Джо Байден может в четверг выделить Украине очередную партию военной помощи на остающиеся в его распоряжении 100 миллионов долларов, передает... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T19:49

2022-05-19T19:49

2022-05-19T19:49

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украина

ситуация в днр и лнр

джо байден

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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден может в четверг выделить Украине очередную партию военной помощи на остающиеся в его распоряжении 100 миллионов долларов, передает агентство Рейтер.Поставки, по его данным, будут включать артиллерийские боеприпасы и радары контрбатарейной борьбы.Директива исчерпывает санкционированный конгрессом лимит средств на оказание содействия Украине. Однако уже в четверг законодатели могут утвердить новый пакет военной, экономической и гуманитарной помощи на рекордные 40 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220518/pomosch-1789361808.html

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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, джо байден