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Байден выделит помощь Киеву на 100 миллионов долларов, сообщили СМИ
Байден выделит помощь Киеву на 100 миллионов долларов, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2022
Байден выделит помощь Киеву на 100 миллионов долларов, сообщили СМИ
Президент США Джо Байден может в четверг выделить Украине очередную партию военной помощи на остающиеся в его распоряжении 100 миллионов долларов, передает... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:49
2022-05-19T19:49
2022-05-19T19:49
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
джо байден
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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден может в четверг выделить Украине очередную партию военной помощи на остающиеся в его распоряжении 100 миллионов долларов, передает агентство Рейтер.Поставки, по его данным, будут включать артиллерийские боеприпасы и радары контрбатарейной борьбы.Директива исчерпывает санкционированный конгрессом лимит средств на оказание содействия Украине. Однако уже в четверг законодатели могут утвердить новый пакет военной, экономической и гуманитарной помощи на рекордные 40 миллиардов долларов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, джо байден
Байден выделит помощь Киеву на 100 миллионов долларов, сообщили СМИ
Reuters: Джо Байден намерен выделить Украине военную помощь на 100 миллионов долларов