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Байден выделит помощь Киеву на 100 миллионов долларов, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2022
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Байден выделит помощь Киеву на 100 миллионов долларов, сообщили СМИ
Байден выделит помощь Киеву на 100 миллионов долларов, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2022
Байден выделит помощь Киеву на 100 миллионов долларов, сообщили СМИ
Президент США Джо Байден может в четверг выделить Украине очередную партию военной помощи на остающиеся в его распоряжении 100 миллионов долларов, передает... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:49
2022-05-19T19:49
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
джо байден
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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден может в четверг выделить Украине очередную партию военной помощи на остающиеся в его распоряжении 100 миллионов долларов, передает агентство Рейтер.Поставки, по его данным, будут включать артиллерийские боеприпасы и радары контрбатарейной борьбы.Директива исчерпывает санкционированный конгрессом лимит средств на оказание содействия Украине. Однако уже в четверг законодатели могут утвердить новый пакет военной, экономической и гуманитарной помощи на рекордные 40 миллиардов долларов.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, джо байден
19:49 19.05.2022
 
Байден выделит помощь Киеву на 100 миллионов долларов, сообщили СМИ

Reuters: Джо Байден намерен выделить Украине военную помощь на 100 миллионов долларов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден может в четверг выделить Украине очередную партию военной помощи на остающиеся в его распоряжении 100 миллионов долларов, передает агентство Рейтер.
Поставки, по его данным, будут включать артиллерийские боеприпасы и радары контрбатарейной борьбы.
Директива исчерпывает санкционированный конгрессом лимит средств на оказание содействия Украине. Однако уже в четверг законодатели могут утвердить новый пакет военной, экономической и гуманитарной помощи на рекордные 40 миллиардов долларов.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 23:35Специальная военная операция на Украине
Белый дом надеется на одобрение конгрессом США новой помощи Украине
 
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