https://ria.ru/20220519/polikliniki-1789509982.html
Две передвижные поликлиники будут курсировать летом по удаленным селам Югры
Две передвижные поликлиники будут курсировать летом по удаленным селам Югры - РИА Новости, 19.05.2022
Две передвижные поликлиники будут курсировать летом по удаленным селам Югры
Впервые сразу две передвижных поликлиники – речная и сухопутная – будут курсировать летом по удаленным населенным пунктам Ханты-Мансийского автономного округа – РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:57
2022-05-19T15:57
2022-05-19T15:57
ханты-мансийский автономный округ
общество
иртыш (река)
обь
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Впервые сразу две передвижных поликлиники – речная и сухопутная – будут курсировать летом по удаленным населенным пунктам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщил РИА Новости главный врач АУ "Югорский центр профессиональной патологии" Николай Ташланов."Этот год можно назвать годом масштабных изменений в вопросе предоставления медицинской помощи сельским жителям удаленных и труднодоступных территорий. В прошлом году в рамках нацпроекта "Здоровье" была закуплена дополнительная техника, и мы смогли сформировать две медицинские бригады. В связи с этим мы в летнюю навигацию решили реализовать новый оригинальный проект – открытие сухопутного маршрута. Плавполиклиника традиционно пойдет по малым рекам, Иртышу и Оби и будет обслуживать населенные пункты, которые располагаются в прибрежной зоне. Параллельно речному маршруту будет запущен сухопутный. В этом году они впервые идут вместе", - сказал собеседник агентства.Как подчеркнул Ташланов, мобильные комплексы оснащены современной техникой. По его словам, сухопутная передвижная поликлиника представляет собой грузовики повышенной проходимости, на которых расположены специальные медицинские модули, в том числе стоматологический кабинет и диагностическая лаборатория.На борту теплохода "Николай Пирогов" оборудованы 19 кабинетов, установлен компактный мультипараметрический автоматический иммуноферментный анализатор, позволяющий расширить функциональные возможности лаборатории, проводить более полный спектр исследований, позволяющих выявлять на ранних стадиях онкологию, заболевания щитовидной железы, нарушение репродуктивной функции и ряда других болезней. Помимо этого, плавполиклиника была укомплектована новой цифровой рентгенодиагностической установкой.Всего за летний сезон плавполиклиника "Николай Пирогов" и сухопутная передвижная поликлиника побывают в 47 и 39 труднодоступных населенных пунктах соответственно. В составе медицинских бригад на теплоходе 19 человек, на сухопутном транспорте – 15 специалистов, в том числе терапевт, хирург, офтальмолог, гинеколог, кардиолог, невролог, стоматолог, врачи общей практики, ультразвуковой и функциональной диагностики.Как уточнил Ташланов, в этом году речной сезон начинается 21 мая и заканчивается в октябре, сухопутный маршрут уже начал курсировать в майские праздники.
https://ria.ru/20220519/ekologiya-1789452741.html
https://ria.ru/20220517/biznes-1789068603.html
иртыш (река)
обь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, иртыш (река), обь, ханты-мансийский автономный округ
Две передвижные поликлиники будут курсировать летом по удаленным селам Югры
Две передвижные поликлиники будут курсировать летом по удаленным селам Югры
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Впервые сразу две передвижных поликлиники – речная и сухопутная – будут курсировать летом по удаленным населенным пунктам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщил РИА Новости главный врач АУ "Югорский центр профессиональной патологии" Николай Ташланов.
"Этот год можно назвать годом масштабных изменений в вопросе предоставления медицинской помощи сельским жителям удаленных и труднодоступных территорий. В прошлом году в рамках нацпроекта "Здоровье" была закуплена дополнительная техника, и мы смогли сформировать две медицинские бригады. В связи с этим мы в летнюю навигацию решили реализовать новый оригинальный проект – открытие сухопутного маршрута. Плавполиклиника традиционно пойдет по малым рекам, Иртышу
и Оби
и будет обслуживать населенные пункты, которые располагаются в прибрежной зоне. Параллельно речному маршруту будет запущен сухопутный. В этом году они впервые идут вместе", - сказал собеседник агентства.
Как подчеркнул Ташланов, мобильные комплексы оснащены современной техникой. По его словам, сухопутная передвижная поликлиника представляет собой грузовики повышенной проходимости, на которых расположены специальные медицинские модули, в том числе стоматологический кабинет и диагностическая лаборатория.
На борту теплохода "Николай Пирогов" оборудованы 19 кабинетов, установлен компактный мультипараметрический автоматический иммуноферментный анализатор, позволяющий расширить функциональные возможности лаборатории, проводить более полный спектр исследований, позволяющих выявлять на ранних стадиях онкологию, заболевания щитовидной железы, нарушение репродуктивной функции и ряда других болезней. Помимо этого, плавполиклиника была укомплектована новой цифровой рентгенодиагностической установкой.
Всего за летний сезон плавполиклиника "Николай Пирогов" и сухопутная передвижная поликлиника побывают в 47 и 39 труднодоступных населенных пунктах соответственно. В составе медицинских бригад на теплоходе 19 человек, на сухопутном транспорте – 15 специалистов, в том числе терапевт, хирург, офтальмолог, гинеколог, кардиолог, невролог, стоматолог, врачи общей практики, ультразвуковой и функциональной диагностики.
Как уточнил Ташланов, в этом году речной сезон начинается 21 мая и заканчивается в октябре, сухопутный маршрут уже начал курсировать в майские праздники.