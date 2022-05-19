https://ria.ru/20220519/pogoda-1789378999.html
Синоптики рассказали москвичам о погоде в четверг
Синоптики рассказали москвичам о погоде в четверг - РИА Новости, 19.05.2022
Синоптики рассказали москвичам о погоде в четверг
Порывистый ветер, кратковременный дождь и до +14 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T08:51
2022-05-19T08:51
2022-05-19T08:51
общество
москва
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
россия
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751035159_0:426:2883:2048_1920x0_80_0_0_fb03279c3a2c4058d35d3271c50fc7b3.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Порывистый ветер, кратковременный дождь и до +14 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня через столичный регион скользнет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой разрозненных кучево-дождевых облаков и порывистым ветром, из-за чего температурный фон окажется на 5-6 градусов ниже многолетней нормы мая. То есть облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в Москве плюс 12-14, в Подмосковье плюс 10-15", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, ветер ожидается северо-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220516/leto-1788714865.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751035159_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_3e40afebf3c9418af71f5ecabee8c522.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос", россия, погода
Синоптики рассказали москвичам о погоде в четверг
Порывистый ветер, кратковременный дождь и до +14 градусов ожидается в Москве в четверг