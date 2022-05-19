https://ria.ru/20220519/pogoda-1789378999.html

Синоптики рассказали москвичам о погоде в четверг

Синоптики рассказали москвичам о погоде в четверг - РИА Новости, 19.05.2022

Синоптики рассказали москвичам о погоде в четверг

Порывистый ветер, кратковременный дождь и до +14 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T08:51

2022-05-19T08:51

2022-05-19T08:51

общество

москва

московская область (подмосковье)

центр "фобос"

россия

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751035159_0:426:2883:2048_1920x0_80_0_0_fb03279c3a2c4058d35d3271c50fc7b3.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Порывистый ветер, кратковременный дождь и до +14 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня через столичный регион скользнет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой разрозненных кучево-дождевых облаков и порывистым ветром, из-за чего температурный фон окажется на 5-6 градусов ниже многолетней нормы мая. То есть облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в Москве плюс 12-14, в Подмосковье плюс 10-15", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, ветер ожидается северо-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220516/leto-1788714865.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос", россия, погода