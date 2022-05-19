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Синоптики рассказали москвичам о погоде в четверг - РИА Новости, 19.05.2022
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Синоптики рассказали москвичам о погоде в четверг
Синоптики рассказали москвичам о погоде в четверг - РИА Новости, 19.05.2022
Синоптики рассказали москвичам о погоде в четверг
Порывистый ветер, кратковременный дождь и до +14 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T08:51
2022-05-19T08:51
общество
москва
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
россия
погода
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Порывистый ветер, кратковременный дождь и до +14 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня через столичный регион скользнет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой разрозненных кучево-дождевых облаков и порывистым ветром, из-за чего температурный фон окажется на 5-6 градусов ниже многолетней нормы мая. То есть облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в Москве плюс 12-14, в Подмосковье плюс 10-15", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, ветер ожидается северо-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос", россия, погода
08:51 19.05.2022
 
Синоптики рассказали москвичам о погоде в четверг

Порывистый ветер, кратковременный дождь и до +14 градусов ожидается в Москве в четверг

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Порывистый ветер, кратковременный дождь и до +14 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня через столичный регион скользнет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой разрозненных кучево-дождевых облаков и порывистым ветром, из-за чего температурный фон окажется на 5-6 градусов ниже многолетней нормы мая. То есть облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в Москве плюс 12-14, в Подмосковье плюс 10-15", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, ветер ожидается северо-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Центр "Фобос"РоссияПогода
 
 
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