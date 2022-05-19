https://ria.ru/20220519/poezd-1789502502.html

В Югру прибудет ретропоезд "Эшелон Победы"

В Югру прибудет ретропоезд "Эшелон Победы" - РИА Новости, 19.05.2022

В Югру прибудет ретропоезд "Эшелон Победы"

Ретропоезд "Эшелон Победы" в четверг прибудет в Ханты-Мансийский автономный округ-Югру, где сделает три остановки, в том числе в конечной точке своего маршрута... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:38

2022-05-19T15:38

2022-05-19T15:38

ханты-мансийский автономный округ

общество

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовск

день победы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Ретропоезд "Эшелон Победы" в четверг прибудет в Ханты-Мансийский автономный округ-Югру, где сделает три остановки, в том числе в конечной точке своего маршрута – городе Нижневартовск, сообщает пресс-служба правительства региона.Эшелон Победы включает в себя 17 вагонов, в числе которых восстановленный подвижной состав 1930-1940-х годов, сформированный по тематическим блокам. Он состоит из солдатского вагона-теплушки, аптеки-перевязочной, санпропускника, вагона-кухни, хлебопекарни и вагона-электростанции. На открытых платформах будут выставлены образцы исторической военной техники, в том числе танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка "Катюша", автомобиль "ГАЗ-67" и другие. Состав ведет легендарный паровоз "Лебедянка".Во время стоянок для всех желающих запланированы экскурсии, жители, пришедшие на встречу состава, смогут осмотреть вагоны, послушать рассказы экскурсоводов и сделать памятные фото. Тематические экспозиции сформированы по трем направлениям: военно-санитарные перевозки, эвакуация предприятий, перевозки солдат и военной техники."Эшелон Победы" с 30 апреля начал свой путь в Перми. Нижневартовск станет завершающим городом в реализации проекта, приуроченного к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20220506/pobeda-1787164332.html

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовск

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, день победы