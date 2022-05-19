https://ria.ru/20220519/poezd-1789502502.html
В Югру прибудет ретропоезд "Эшелон Победы"
В Югру прибудет ретропоезд "Эшелон Победы" - РИА Новости, 19.05.2022
В Югру прибудет ретропоезд "Эшелон Победы"
Ретропоезд "Эшелон Победы" в четверг прибудет в Ханты-Мансийский автономный округ-Югру, где сделает три остановки, в том числе в конечной точке своего маршрута... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:38
2022-05-19T15:38
2022-05-19T15:38
ханты-мансийский автономный округ
общество
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
день победы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Ретропоезд "Эшелон Победы" в четверг прибудет в Ханты-Мансийский автономный округ-Югру, где сделает три остановки, в том числе в конечной точке своего маршрута – городе Нижневартовск, сообщает пресс-служба правительства региона.Эшелон Победы включает в себя 17 вагонов, в числе которых восстановленный подвижной состав 1930-1940-х годов, сформированный по тематическим блокам. Он состоит из солдатского вагона-теплушки, аптеки-перевязочной, санпропускника, вагона-кухни, хлебопекарни и вагона-электростанции. На открытых платформах будут выставлены образцы исторической военной техники, в том числе танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка "Катюша", автомобиль "ГАЗ-67" и другие. Состав ведет легендарный паровоз "Лебедянка".Во время стоянок для всех желающих запланированы экскурсии, жители, пришедшие на встречу состава, смогут осмотреть вагоны, послушать рассказы экскурсоводов и сделать памятные фото. Тематические экспозиции сформированы по трем направлениям: военно-санитарные перевозки, эвакуация предприятий, перевозки солдат и военной техники."Эшелон Победы" с 30 апреля начал свой путь в Перми. Нижневартовск станет завершающим городом в реализации проекта, приуроченного к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20220506/pobeda-1787164332.html
ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, день победы
В Югру прибудет ретропоезд "Эшелон Победы"
Ретропоезд "Эшелон Победы" остановится в трех городах Югры
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости.
Ретропоезд "Эшелон Победы" в четверг прибудет в Ханты-Мансийский автономный округ-Югру, где сделает три остановки, в том числе в конечной точке своего маршрута – городе Нижневартовск, сообщает
пресс-служба правительства региона.
"Через города автономного округа проследует эшелон Победы - исторический состав, курсирование которого организовано в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Свердловской железной дорогой. Уже сегодня, 19 мая, поезд сделает остановку в Пыть-Яхе, 20 мая в 13.00 прибудет в Сургут, а 22 мая в 10.00 состав будут встречать жители Нижневартовска", - говорится в сообщении.
Эшелон Победы включает в себя 17 вагонов, в числе которых восстановленный подвижной состав 1930-1940-х годов, сформированный по тематическим блокам. Он состоит из солдатского вагона-теплушки, аптеки-перевязочной, санпропускника, вагона-кухни, хлебопекарни и вагона-электростанции. На открытых платформах будут выставлены образцы исторической военной техники, в том числе танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка "Катюша", автомобиль "ГАЗ-67" и другие. Состав ведет легендарный паровоз "Лебедянка".
Во время стоянок для всех желающих запланированы экскурсии, жители, пришедшие на встречу состава, смогут осмотреть вагоны, послушать рассказы экскурсоводов и сделать памятные фото. Тематические экспозиции сформированы по трем направлениям: военно-санитарные перевозки, эвакуация предприятий, перевозки солдат и военной техники.
"Эшелон Победы" с 30 апреля начал свой путь в Перми. Нижневартовск
станет завершающим городом в реализации проекта, приуроченного к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.