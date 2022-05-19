https://ria.ru/20220519/podmoskove-1789466404.html

Более 470 инвестпроектов реализуют в Подмосковье до конца года

Более 470 инвестпроектов реализуют в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 19.05.2022

Более 470 инвестпроектов реализуют в Подмосковье до конца года

Более 470 инвестиционных проектов реализуют на территории Московской области до конца текущего года, сообщила в ходе выступления в Мособлдуме министр... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:30

2022-05-19T14:30

2022-05-19T14:30

новости подмосковья

экономика

щелково

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Более 470 инвестиционных проектов реализуют на территории Московской области до конца текущего года, сообщила в ходе выступления в Мособлдуме министр инвестиций, науки и промышленности региона Екатерина Зиновьева.Согласно презентации, в настоящее время в регионе реализовывается 953 проекта с общим объемом инвестиций более 1,7 триллиона рублей. С начала года был завершен 51 проект на общую сумму 22,2 миллиарда рублей."До конца года мы планируем завершить 471 крупный инвестиционный проект. Общая их сумма составит более 586 миллиардов рублей", - сказала Зиновьева.В частности, она отметила, что в городском округе Щелково будет завершено строительство сборочного производства космических аппаратов ООО "Газпром-СПК" с общим объемом инвестиций 15 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220519/podmoskove-1789451735.html

щелково

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

экономика, щелково, московская область (подмосковье)