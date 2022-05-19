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В Подмосковье снизили налоговую нагрузку на строящих соцобъекты девелоперов - РИА Новости, 19.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220519/podmoskove-1789451735.html
В Подмосковье снизили налоговую нагрузку на строящих соцобъекты девелоперов
В Подмосковье снизили налоговую нагрузку на строящих соцобъекты девелоперов - РИА Новости, 19.05.2022
В Подмосковье снизили налоговую нагрузку на строящих соцобъекты девелоперов
Депутаты Мособлдумы утвердили законопроект о снижении налоговой нагрузки на девелоперов, которые строят социальные объекты для передачи их в муниципальную... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:55
2022-05-19T13:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
игорь брынцалов
строительство
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы утвердили законопроект о снижении налоговой нагрузки на девелоперов, которые строят социальные объекты для передачи их в муниципальную собственность.Законопроектом предусматривается освобождение от уплаты налога на имущество сроком на первые три месяца, после принятия на баланс объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры."Решение принято. В сегодняшних экономических условиях это будет являться важной поддержкой застройщиков", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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московская область (подмосковье), московская областная дума, игорь брынцалов, строительство
13:55 19.05.2022
 

В Подмосковье снизили налоговую нагрузку на строящих соцобъекты девелоперов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий на строительной площадке жилого дома
Рабочий на строительной площадке жилого дома - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы утвердили законопроект о снижении налоговой нагрузки на девелоперов, которые строят социальные объекты для передачи их в муниципальную собственность.
Законопроектом предусматривается освобождение от уплаты налога на имущество сроком на первые три месяца, после принятия на баланс объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 10:25Новости Подмосковья
Воробьев: в Подмосковье ежегодно строится до 30 школ
"Решение принято. В сегодняшних экономических условиях это будет являться важной поддержкой застройщиков", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная думаИгорь БрынцаловСтроительство
 
 
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