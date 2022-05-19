https://ria.ru/20220519/podmoskove-1789391657.html

Губернатор Подмосковья: технолицей в Истре откроют в сентябре 2024 года

Губернатор Подмосковья: технолицей в Истре откроют в сентябре 2024 года - РИА Новости, 19.05.2022

Губернатор Подмосковья: технолицей в Истре откроют в сентябре 2024 года

Технологичнеский лицей имени Владимира Долгих в городском округе Истра откроют 1 сентября 2024 года, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:20

2022-05-19T10:20

2022-05-19T10:21

новости подмосковья

андрей воробьев

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Технологичнеский лицей имени Владимира Долгих в городском округе Истра откроют 1 сентября 2024 года, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Церемония закладки первого камня в основание здания технолицея прошла 5 декабря 2021 года. В мероприятии приняли участие полпред президента ЦФО Игорь Щеголев, владелец "Норникеля" Владимир Потанин, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Технолицей в городском округе Истра будет запущен 1 сентября 2024 года. Это школа на 1500 учеников, начиная с двух лет – это прескул с детского сада и затем до 11 выпускного класса. Уклон – программирование, все, что касается технологий", - сказал Воробьев.

https://ria.ru/20220518/rekonstruktsiya-1789280079.html

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Артем Смирнов

андрей воробьев, игорь щеголев, московская область (подмосковье), истра, владимир потанин