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Губернатор Подмосковья: технолицей в Истре откроют в сентябре 2024 года - РИА Новости, 19.05.2022
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https://ria.ru/20220519/podmoskove-1789391657.html
Губернатор Подмосковья: технолицей в Истре откроют в сентябре 2024 года
Губернатор Подмосковья: технолицей в Истре откроют в сентябре 2024 года - РИА Новости, 19.05.2022
Губернатор Подмосковья: технолицей в Истре откроют в сентябре 2024 года
Технологичнеский лицей имени Владимира Долгих в городском округе Истра откроют 1 сентября 2024 года, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:20
2022-05-19T10:21
новости подмосковья
андрей воробьев
игорь щеголев
московская область (подмосковье)
истра
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Технологичнеский лицей имени Владимира Долгих в городском округе Истра откроют 1 сентября 2024 года, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Церемония закладки первого камня в основание здания технолицея прошла 5 декабря 2021 года. В мероприятии приняли участие полпред президента ЦФО Игорь Щеголев, владелец "Норникеля" Владимир Потанин, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Технолицей в городском округе Истра будет запущен 1 сентября 2024 года. Это школа на 1500 учеников, начиная с двух лет – это прескул с детского сада и затем до 11 выпускного класса. Уклон – программирование, все, что касается технологий", - сказал Воробьев.
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андрей воробьев, игорь щеголев, московская область (подмосковье), истра, владимир потанин
10:20 19.05.2022 (обновлено: 10:21 19.05.2022)
 

Губернатор Подмосковья: технолицей в Истре откроют в сентябре 2024 года

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Технологичнеский лицей имени Владимира Долгих в городском округе Истра откроют 1 сентября 2024 года, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Церемония закладки первого камня в основание здания технолицея прошла 5 декабря 2021 года. В мероприятии приняли участие полпред президента ЦФО Игорь Щеголев, владелец "Норникеля" Владимир Потанин, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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"Технолицей в городском округе Истра будет запущен 1 сентября 2024 года. Это школа на 1500 учеников, начиная с двух лет – это прескул с детского сада и затем до 11 выпускного класса. Уклон – программирование, все, что касается технологий", - сказал Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевИгорь ЩеголевМосковская область (Подмосковье)ИстраВладимир Потанин
 
 
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