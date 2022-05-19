https://ria.ru/20220519/pioneriya-1789485699.html
Чепурных призвала сохранить главные ценности пионерии
Чепурных призвала сохранить главные ценности пионерии - РИА Новости, 19.05.2022
Чепурных призвала сохранить главные ценности пионерии
Заместитель главного редактора медиахолдинга МИА "Россия сегодня" Елена Чепурных, ставшая последним лидером пионерского и детского движения СССР, рассказала РИА РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:54
2022-05-19T14:54
2022-05-19T15:57
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Заместитель главного редактора медиахолдинга МИА "Россия сегодня" Елена Чепурных, ставшая последним лидером пионерского и детского движения СССР, рассказала РИА Новости, какие главные ценности пионерии стоило бы сохранить в создаваемом в России детском и молодежном движении "Большая перемена".Пионерская организация в нашей стране была создана ровно 100 лет назад и перестала существовать как единая структура с распадом Советского Союза. На тот момент Елена Чепурных возглавляла ее Центральный совет. В четверг в Госдуму был внесен законопроект о создании российского и молодежного движения "Большая перемена"."Хотелось бы в новой организации сохранить то лучшее, чем отличалась пионерия. Это заповеди, по которым ребенок вступал в пионеры и жил - любить Родину, готовность ее защищать, дорожить историей, внимательно относиться к людям и уважать труд", - говорит Чепурных.Кроме того, считает она, пионерия воспитывала верность своему слову. "Ребенок должен учиться жить и поступать по совести, быть хорошим товарищем, уметь дружить и не быть трусом", - добавила Чепурных."Вот это все – то главное, что должна дать детям детская организация, - резюмировала собеседница агентства. - А через какие программы и проекты это сделать – не так уж и важно"."Должен быть пионерский образ жизни, желание быть первым в том, что правильно и хорошо в общечеловеческом плане", - заключила Чепурных.
https://ria.ru/20220519/pioner-1789107425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы
14:54 19.05.2022 (обновлено: 15:57 19.05.2022)
Чепурных призвала сохранить главные ценности пионерии
Чепурных призвала сохранить главные ценности пионерии в новом движении "Большая перемена"
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Заместитель главного редактора медиахолдинга МИА "Россия сегодня" Елена Чепурных, ставшая последним лидером пионерского и детского движения СССР, рассказала РИА Новости, какие главные ценности пионерии стоило бы сохранить в создаваемом в России детском и молодежном движении "Большая перемена".
Пионерская организация в нашей стране была создана ровно 100 лет назад и перестала существовать как единая структура с распадом Советского Союза. На тот момент Елена Чепурных возглавляла ее Центральный совет. В четверг в Госдуму
был внесен законопроект о создании российского и молодежного движения "Большая перемена".
"Хотелось бы в новой организации сохранить то лучшее, чем отличалась пионерия. Это заповеди, по которым ребенок вступал в пионеры и жил - любить Родину, готовность ее защищать, дорожить историей, внимательно относиться к людям и уважать труд", - говорит Чепурных.
Кроме того, считает она, пионерия воспитывала верность своему слову. "Ребенок должен учиться жить и поступать по совести, быть хорошим товарищем, уметь дружить и не быть трусом", - добавила Чепурных.
"Вот это все – то главное, что должна дать детям детская организация, - резюмировала собеседница агентства. - А через какие программы и проекты это сделать – не так уж и важно".
"Должен быть пионерский образ жизни, желание быть первым в том, что правильно и хорошо в общечеловеческом плане", - заключила Чепурных.