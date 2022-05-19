https://ria.ru/20220519/pioneriya-1788961533.html
Пионерская организация
Пионерская организация - РИА Новости, 19.05.2022
Пионерская организация
Пионерская организация – массовая самодеятельная коммунистическая организация детей и подростков Советского Союза. Руководители Советского государства видели в... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T04:19
2022-05-19T04:19
2022-05-19T04:19
справки
всесоюзная пионерская организация имени в.и. ленина
российское движение школьников
россия
ссср
артек
владимир ленин (владимир ульянов)
надежда крупская
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/149462/69/1494626978_0:650:2101:1832_1920x0_80_0_0_15ad69cebdaa33649742f912f5b3619a.jpg
Пионерская организация – массовая самодеятельная коммунистическая организация детей и подростков Советского Союза. Руководители Советского государства видели в ней форму воспитания нового человека. Идея создать в стране в дополнение к комсомолу (Российский коммунистический союз молодежи, РКСМ, с 1926 года – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, ВЛКСМ) как юношеской инициативе массовую самодеятельную детскую коммунистическую структуру предметно обсуждалась в 1920 и 1921 годах. Окончательно она была сформулирована государственным и партийным деятелем Надеждой Крупской, которая в ноябре 1921 года несколько раз выступала с докладом, в котором предлагала создать в стране детскую организацию, основанную на принципах движения скаутов, существовавшего еще в дореволюционной России и запрещенного в начале 1920-х годов в Советской России. Заметную роль в создании детской организации сыграл один из идеологов скаутизма в дореволюционной России Иннокентий Жуков. Именно он предложил дать организации название "пионерская", сохранить скаутский девиз "Будь готов!", развивать игровые формы воспитательной работы с детьми и другие позитивные стороны скаутского движения. Из скаутизма заимствовали разделение на отряды, институт вожатых, сборы у костра, элементы символики. 2 февраля 1922 года бюро Центрального комитета РКСМ приняло циркуляр о детских группах. Через два дня бюро Московского комитета (МК) комсомола утвердило решение о создании первых пробных групп рабочих детей. Первая детская коммунистическая группа возникла в феврале 1922 года при бывшей типографии Машистова на Красной Пресне. В марте появился пионерский отряд в Сокольниках для детей железнодорожников и ряд других отрядов. 19 мая 1922 года вторая Всероссийская конференция комсомола решила распространить опыт москвичей на всю страну. Эта дата стала считаться днем рождения пионерской организации. В октябре 1922 года пятый Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах России, в детскую коммунистическую организацию "Юные пионеры имени Спартака". 21 января 1924 года решением ЦК комсомола пионерской организации было присвоено имя Владимира Ленина, в марте 1926 года установлено официальное название – Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина (сохранявшееся до конца ее существования). Массовая детская коммунистическая организация носила всеохватывающий государственный характер и ставила своей целью воспитание детей в качестве граждан, полностью преданных коммунистической партии и Советскому государству. Во Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина действовало единое Положение о символах, атрибутах и ритуалах. Символами организации были пионерское знамя, отрядный флаг, пионерский галстук и значок, горн, барабан, ритуалами – пионерский строй, салют, почести государственному флагу СССР, государственному флагу союзной республики и др. Гимн организации – песня "Марш юных пионеров" (1922).Высшим руководящим органом пионерской организации являлся всесоюзный слет, идейное и повседневное практическое руководство ее деятельностью осуществляли Коммунистическая партия Советского Союза и комсомол. Пионерские организации состояли из дружин, которые делились на отряды (во главе с вожатым), а те – на звенья. Первичные организации объединялись в губернские (краевые, областные, окружные), уездные (районные), городские, районные (в городе) пионерские организации. В пионеры принимались детей в возрасте от 9-10 до 14-15 лет (возрастные границы изменялись в 1928, 1986 годах). Формально прием осуществлялся на добровольной основе. Но так было лишь в первые годы советской власти, когда в пионеры принимали только детей рабочих и сельской бедноты. Тогда пионерские организации создавались при детских домах, при фабриках, заводах и клубах для детей рабочих и крестьян; позднее стали возникать при школах, с 1929 года существовали только при школах (класс – отряд, школа – дружина). В 1950-1980-х годах фактически все школьники по достижении соответствующего возраста принимались в пионеры. Прием производился индивидуально, открытым голосованием на сборе пионерского отряда или дружины. В первую очередь пионерами становились отличники и активисты, затем остальные. Не брали в пионеры редко, обычно только отпетых хулиганов. Как правило, в пионеры принимали в торжественной обстановке во время коммунистических праздников в памятных историко-революционных местах, чаще всего 22 апреля возле памятника Владимиру Ленину. Коммунист, комсомолец или старший пионер вручал "новобранцу" красный пионерский галстук и пионерский значок. Из пионерской организации нельзя было выйти добровольно. Пионер мог быть исключен из организации только в качестве наказания по решению пионерских органов. Пионеры участвовали во всех значимых для страны событиях. Они боролись с неграмотностью, помогали в борьбе с детской беспризорностью, организовывали субботники и др. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) пионеры собирали средства в фонд обороны, работали на предприятиях и на колхозных полях, помогали ухаживать за ранеными бойцами, выступали в госпиталях с концертами, отправляли теплые вещи для воинов. Многие подростки-пионеры сражались с врагом на фронте и в партизанских отрядах. Только медалями "За оборону Москвы" были награждены более 20 тысяч юных ленинцев. Трое пионеров – Толя Шумов, Вася Коробко, Володя Казначеев – были удостоены ордена Ленина. Многие пионеры отдали свои жизни в борьбе с захватчиками, четверо из них посмертно удостоены звания Героя Советского Союза – Зина Портнова, Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик. В 1950-е-1970-е годы мероприятия пионерской организации были направлены в основном на воспитание патриота, порядочного гражданина, ведущего здоровый образ жизни. В это время среди пионеров имели популярность туристские походы, общесоюзные кампании, смотры, всесоюзные игры, спортивные соревнования "Зарница", "Марши пионерских отрядов" ("Моя Родина – СССР"), "Кожаный мяч" и "Золотая шайба". Устраивалось множество пионерских акций: "Украсим Родину садами!", трудовая операция "Пионерстрой" (1966), инициаторами которой были пионеры Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), операция "Чукотка" по строительству дворца пионеров в Анадыре, проводившаяся по призыву Московской городской пионерской организации с 1969 по 1974 год и др.К 1970 году Всесоюзная пионерская организация объединяла 23 миллиона пионеров в более чем 118 тысячах пионерских дружин. Организация имела свои периодические издания: журналы "Пионер" (с 1924 года), "Вожатый" (1924-1990), газету "Пионерская правда" (с 1925 года) и др. Ей принадлежали дома и дворцы пионеров (первый открыт в 1923 году в Москве; в 1987 году – свыше пяти тысяч), летние пионерские лагеря (свыше 70 тысяч в 1984 году), в том числе всесоюзные "Артек", образованный в 1925 году в поселке горного типа Гурзуф, "Океан" во Владивостоке (1983) и всероссийский лагерь "Орленок" в Туапсе (1960). Организация была награждена двумя орденами Ленина (1962, 1972). К середине 1980-х годов постепенно работа пионерской организации становилась все более формальной. В конце 1980-х годов Всесоюзная пионерская организация отказалась от политической окраски, взяв новый девиз: "За Родину, добро и справедливость". В 1990 году на Х всесоюзном слете в "Артеке" Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина была преобразована в Союз пионерских организаций (Федерацию детских организаций) СССР. В начале 1990-х годов, после распада СССР, СПО (ФДО) как единая всесоюзная организация перестала существовать. На ее месте образовалось множество различных детских организаций. В 2015 году лидеры фракций Госдумы РФ обратились к российскому президенту с предложением о создании общероссийской детско-юношеской организации. Глава государства поддержал эту идею. 29 октября 2015 года президент РФ подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" с целью "совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей". Учредителем движения стало профильное федеральное агентство – Росмолодежь. Назначенный главой "Российского движения школьников" Герой России космонавт-испытатель Сергей Рязанский сообщил, что движение будет иметь лишь одно отличие от существовавшей в СССР пионерской организации: оно будет находиться вне политики, воспитывая граждан России с любыми политическими предпочтениями. "Российское движение школьников" объединяет школьников от восьми до 18 лет, родителей и педагогов. Вступить в него может на добровольной основе любой школьник, достигший восьми лет. На апрель 2022 года движение объединяло 26 тысяч школ и два миллиона детей. По словам Сергея Рязанского, с момента образования "Российское движение школьников" сформировало масштабную линейку популярных проектов по самым разным направлениям развития от моды до добровольчества и успешно реализовало запуск программы отбора и подготовки кадров для воспитательной работы в школах. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, всесоюзная пионерская организация имени в.и. ленина, российское движение школьников, россия, ссср, артек, владимир ленин (владимир ульянов), надежда крупская, общество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), роспатриотцентр росмолодежи
Пионерская организация
– массовая самодеятельная коммунистическая организация детей и подростков Советского Союза. Руководители Советского государства видели в ней форму воспитания нового человека
.
Идея
создать в стране в дополнение к комсомолу (Российский коммунистический союз молодежи, РКСМ, с 1926 года – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, ВЛКСМ) как юношеской инициативе массовую самодеятельную детскую коммунистическую структуру предметно обсуждалась в 1920 и 1921 годах. Окончательно она была сформулирована
государственным и партийным деятелем Надеждой Крупской, которая в ноябре 1921 года несколько раз выступала с докладом, в котором предлагала создать в стране детскую организацию, основанную на принципах движения скаутов, существовавшего еще в дореволюционной России и запрещенного в начале 1920-х годов в Советской России.
Заметную роль в создании детской организации сыграл один из идеологов скаутизма в дореволюционной России Иннокентий Жуков. Именно он предложил дать организации название "пионерская", сохранить скаутский девиз "Будь готов!", развивать игровые формы воспитательной работы с детьми и другие позитивные стороны скаутского движения. Из скаутизма заимствовали разделение на отряды, институт вожатых, сборы у костра, элементы символики.
2 февраля 1922 года бюро Центрального комитета РКСМ приняло циркуляр о детских группах. Через два дня бюро Московского комитета (МК) комсомола утвердило решение о создании первых пробных групп рабочих детей. Первая детская коммунистическая группа возникла в феврале 1922 года при бывшей типографии Машистова на Красной Пресне. В марте появился пионерский отряд в Сокольниках для детей железнодорожников и ряд других отрядов.
19 мая 1922 года вторая Всероссийская конференция комсомола решила распространить опыт москвичей на всю страну. Эта дата стала считаться днем рождения пионерской организации.
В октябре 1922 года
пятый Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах России, в детскую коммунистическую организацию "Юные пионеры имени Спартака". 21 января 1924 года решением ЦК комсомола пионерской организации было присвоено имя Владимира Ленина, в марте 1926 года установлено официальное название – Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина (сохранявшееся до конца ее существования). Массовая детская коммунистическая организация носила всеохватывающий государственный характер и ставила своей целью воспитание детей в качестве граждан, полностью преданных коммунистической партии и Советскому государству.
Во Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина действовало единое Положение о символах, атрибутах и ритуалах
. Символами организации были пионерское знамя, отрядный флаг, пионерский галстук и значок, горн, барабан, ритуалами – пионерский строй, салют, почести государственному флагу СССР, государственному флагу союзной республики и др.
Гимн организации – песня "Марш юных пионеров" (1922).
Высшим руководящим органом пионерской организации являлся всесоюзный слет
, идейное и повседневное практическое руководство ее деятельностью осуществляли Коммунистическая партия Советского Союза и комсомол. Пионерские организации состояли из дружин, которые делились на отряды (во главе с вожатым), а те – на звенья. Первичные организации объединялись в губернские (краевые, областные, окружные), уездные (районные), городские, районные (в городе) пионерские организации.
В пионеры принимались детей в возрасте от 9-10 до 14-15 лет
(возрастные границы изменялись в 1928, 1986 годах). Формально прием осуществлялся на добровольной основе. Но так было лишь в первые годы советской власти, когда в пионеры принимали только детей рабочих и сельской бедноты. Тогда пионерские организации создавались при детских домах, при фабриках, заводах и клубах для детей рабочих и крестьян; позднее стали возникать при школах, с 1929 года существовали только при школах (класс – отряд, школа – дружина). В 1950-1980-х годах фактически все школьники по достижении соответствующего возраста принимались в пионеры. Прием производился индивидуально, открытым голосованием на сборе пионерского отряда или дружины. В первую очередь пионерами становились отличники и активисты, затем остальные. Не брали в пионеры редко, обычно только отпетых хулиганов.
Как правило, в пионеры принимали в торжественной обстановке во время коммунистических праздников в памятных историко-революционных местах, чаще всего 22 апреля возле памятника Владимиру Ленину. Коммунист, комсомолец или старший пионер вручал "новобранцу" красный пионерский галстук и пионерский значок.
Из пионерской организации нельзя было выйти добровольно. Пионер мог быть исключен из организации только в качестве наказания по решению пионерских органов.
Пионеры участвовали во всех значимых для страны событиях. Они боролись с неграмотностью, помогали в борьбе с детской беспризорностью, организовывали субботники и др. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) пионеры собирали средства в фонд обороны, работали на предприятиях и на колхозных полях, помогали ухаживать за ранеными бойцами, выступали в госпиталях с концертами, отправляли теплые вещи для воинов. Многие подростки-пионеры сражались с врагом на фронте и в партизанских отрядах. Только медалями "За оборону Москвы" были награждены более 20 тысяч юных ленинцев. Трое пионеров
– Толя Шумов, Вася Коробко, Володя Казначеев – были удостоены ордена Ленина. Многие пионеры отдали свои жизни в борьбе с захватчиками, четверо из них посмертно удостоены звания Героя Советского Союза – Зина Портнова, Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик.
В 1950-е-1970-е годы мероприятия пионерской организации были направлены в основном на воспитание патриота, порядочного гражданина, ведущего здоровый образ жизни. В это время среди пионеров имели популярность туристские походы, общесоюзные кампании, смотры, всесоюзные игры, спортивные соревнования "Зарница", "Марши пионерских отрядов" ("Моя Родина – СССР"), "Кожаный мяч" и "Золотая шайба". Устраивалось множество пионерских акций: "Украсим Родину садами!", трудовая операция "Пионерстрой" (1966), инициаторами которой были пионеры Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), операция "Чукотка" по строительству дворца пионеров в Анадыре, проводившаяся по призыву Московской городской пионерской организации с 1969 по 1974 год и др.
К 1970 году Всесоюзная пионерская организация объединяла 23 миллиона пионеров в более чем 118 тысячах пионерских дружин.
Организация имела свои периодические издания
: журналы "Пионер" (с 1924 года), "Вожатый" (1924-1990), газету "Пионерская правда" (с 1925 года) и др. Ей принадлежали дома и дворцы пионеров (первый открыт в 1923 году в Москве; в 1987 году – свыше пяти тысяч), летние пионерские лагеря (свыше 70 тысяч в 1984 году), в том числе всесоюзные "Артек", образованный в 1925 году в поселке горного типа Гурзуф, "Океан" во Владивостоке (1983) и всероссийский лагерь "Орленок" в Туапсе (1960). Организация была награждена двумя орденами Ленина (1962, 1972).
К середине 1980-х годов постепенно работа пионерской организации становилась все более формальной. В конце 1980-х годов Всесоюзная пионерская организация отказалась от политической окраски, взяв новый девиз: "За Родину, добро и справедливость".
В 1990 году на Х всесоюзном слете в "Артеке" Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина была преобразована в Союз пионерских организаций (Федерацию детских организаций) СССР. В начале 1990-х годов, после распада СССР, СПО (ФДО) как единая всесоюзная организация перестала существовать. На ее месте образовалось множество различных детских организаций.
В 2015 году
лидеры фракций Госдумы РФ обратились к российскому президенту с предложением о создании общероссийской детско-юношеской организации. Глава государства поддержал эту идею. 29 октября 2015 года президент РФ подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" с целью "совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей". Учредителем движения
стало профильное федеральное агентство – Росмолодежь. Назначенный главой
"Российского движения школьников" Герой России космонавт-испытатель Сергей Рязанский сообщил, что движение будет иметь лишь одно отличие от существовавшей в СССР пионерской организации: оно будет находиться вне политики
, воспитывая граждан России с любыми политическими предпочтениями.
"Российское движение школьников" объединяет
школьников от восьми до 18 лет, родителей и педагогов. Вступить в него может на добровольной основе
любой школьник, достигший восьми лет.
На апрель 2022 года
движение объединяло 26 тысяч школ и два миллиона детей.
По словам Сергея Рязанского, с момента образования "Российское движение школьников" сформировало масштабную линейку популярных проектов по самым разным направлениям развития от моды до добровольчества и успешно реализовало запуск программы отбора и подготовки кадров для воспитательной работы в школах.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников