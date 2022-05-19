https://ria.ru/20220519/pioneriya-1788961533.html

Пионерская организация

Пионерская организация - РИА Новости, 19.05.2022

Пионерская организация

Пионерская организация – массовая самодеятельная коммунистическая организация детей и подростков Советского Союза. Руководители Советского государства видели в... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T04:19

2022-05-19T04:19

2022-05-19T04:19

справки

всесоюзная пионерская организация имени в.и. ленина

российское движение школьников

россия

ссср

артек

владимир ленин (владимир ульянов)

надежда крупская

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Пионерская организация – массовая самодеятельная коммунистическая организация детей и подростков Советского Союза. Руководители Советского государства видели в ней форму воспитания нового человека. Идея создать в стране в дополнение к комсомолу (Российский коммунистический союз молодежи, РКСМ, с 1926 года – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, ВЛКСМ) как юношеской инициативе массовую самодеятельную детскую коммунистическую структуру предметно обсуждалась в 1920 и 1921 годах. Окончательно она была сформулирована государственным и партийным деятелем Надеждой Крупской, которая в ноябре 1921 года несколько раз выступала с докладом, в котором предлагала создать в стране детскую организацию, основанную на принципах движения скаутов, существовавшего еще в дореволюционной России и запрещенного в начале 1920-х годов в Советской России. Заметную роль в создании детской организации сыграл один из идеологов скаутизма в дореволюционной России Иннокентий Жуков. Именно он предложил дать организации название "пионерская", сохранить скаутский девиз "Будь готов!", развивать игровые формы воспитательной работы с детьми и другие позитивные стороны скаутского движения. Из скаутизма заимствовали разделение на отряды, институт вожатых, сборы у костра, элементы символики. 2 февраля 1922 года бюро Центрального комитета РКСМ приняло циркуляр о детских группах. Через два дня бюро Московского комитета (МК) комсомола утвердило решение о создании первых пробных групп рабочих детей. Первая детская коммунистическая группа возникла в феврале 1922 года при бывшей типографии Машистова на Красной Пресне. В марте появился пионерский отряд в Сокольниках для детей железнодорожников и ряд других отрядов. 19 мая 1922 года вторая Всероссийская конференция комсомола решила распространить опыт москвичей на всю страну. Эта дата стала считаться днем рождения пионерской организации. В октябре 1922 года пятый Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах России, в детскую коммунистическую организацию "Юные пионеры имени Спартака". 21 января 1924 года решением ЦК комсомола пионерской организации было присвоено имя Владимира Ленина, в марте 1926 года установлено официальное название – Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина (сохранявшееся до конца ее существования). Массовая детская коммунистическая организация носила всеохватывающий государственный характер и ставила своей целью воспитание детей в качестве граждан, полностью преданных коммунистической партии и Советскому государству. Во Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина действовало единое Положение о символах, атрибутах и ритуалах. Символами организации были пионерское знамя, отрядный флаг, пионерский галстук и значок, горн, барабан, ритуалами – пионерский строй, салют, почести государственному флагу СССР, государственному флагу союзной республики и др. Гимн организации – песня "Марш юных пионеров" (1922).Высшим руководящим органом пионерской организации являлся всесоюзный слет, идейное и повседневное практическое руководство ее деятельностью осуществляли Коммунистическая партия Советского Союза и комсомол. Пионерские организации состояли из дружин, которые делились на отряды (во главе с вожатым), а те – на звенья. Первичные организации объединялись в губернские (краевые, областные, окружные), уездные (районные), городские, районные (в городе) пионерские организации. В пионеры принимались детей в возрасте от 9-10 до 14-15 лет (возрастные границы изменялись в 1928, 1986 годах). Формально прием осуществлялся на добровольной основе. Но так было лишь в первые годы советской власти, когда в пионеры принимали только детей рабочих и сельской бедноты. Тогда пионерские организации создавались при детских домах, при фабриках, заводах и клубах для детей рабочих и крестьян; позднее стали возникать при школах, с 1929 года существовали только при школах (класс – отряд, школа – дружина). В 1950-1980-х годах фактически все школьники по достижении соответствующего возраста принимались в пионеры. Прием производился индивидуально, открытым голосованием на сборе пионерского отряда или дружины. В первую очередь пионерами становились отличники и активисты, затем остальные. Не брали в пионеры редко, обычно только отпетых хулиганов. Как правило, в пионеры принимали в торжественной обстановке во время коммунистических праздников в памятных историко-революционных местах, чаще всего 22 апреля возле памятника Владимиру Ленину. Коммунист, комсомолец или старший пионер вручал "новобранцу" красный пионерский галстук и пионерский значок. Из пионерской организации нельзя было выйти добровольно. Пионер мог быть исключен из организации только в качестве наказания по решению пионерских органов. Пионеры участвовали во всех значимых для страны событиях. Они боролись с неграмотностью, помогали в борьбе с детской беспризорностью, организовывали субботники и др. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) пионеры собирали средства в фонд обороны, работали на предприятиях и на колхозных полях, помогали ухаживать за ранеными бойцами, выступали в госпиталях с концертами, отправляли теплые вещи для воинов. Многие подростки-пионеры сражались с врагом на фронте и в партизанских отрядах. Только медалями "За оборону Москвы" были награждены более 20 тысяч юных ленинцев. Трое пионеров – Толя Шумов, Вася Коробко, Володя Казначеев – были удостоены ордена Ленина. Многие пионеры отдали свои жизни в борьбе с захватчиками, четверо из них посмертно удостоены звания Героя Советского Союза – Зина Портнова, Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик. В 1950-е-1970-е годы мероприятия пионерской организации были направлены в основном на воспитание патриота, порядочного гражданина, ведущего здоровый образ жизни. В это время среди пионеров имели популярность туристские походы, общесоюзные кампании, смотры, всесоюзные игры, спортивные соревнования "Зарница", "Марши пионерских отрядов" ("Моя Родина – СССР"), "Кожаный мяч" и "Золотая шайба". Устраивалось множество пионерских акций: "Украсим Родину садами!", трудовая операция "Пионерстрой" (1966), инициаторами которой были пионеры Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), операция "Чукотка" по строительству дворца пионеров в Анадыре, проводившаяся по призыву Московской городской пионерской организации с 1969 по 1974 год и др.К 1970 году Всесоюзная пионерская организация объединяла 23 миллиона пионеров в более чем 118 тысячах пионерских дружин. Организация имела свои периодические издания: журналы "Пионер" (с 1924 года), "Вожатый" (1924-1990), газету "Пионерская правда" (с 1925 года) и др. Ей принадлежали дома и дворцы пионеров (первый открыт в 1923 году в Москве; в 1987 году – свыше пяти тысяч), летние пионерские лагеря (свыше 70 тысяч в 1984 году), в том числе всесоюзные "Артек", образованный в 1925 году в поселке горного типа Гурзуф, "Океан" во Владивостоке (1983) и всероссийский лагерь "Орленок" в Туапсе (1960). Организация была награждена двумя орденами Ленина (1962, 1972). К середине 1980-х годов постепенно работа пионерской организации становилась все более формальной. В конце 1980-х годов Всесоюзная пионерская организация отказалась от политической окраски, взяв новый девиз: "За Родину, добро и справедливость". В 1990 году на Х всесоюзном слете в "Артеке" Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина была преобразована в Союз пионерских организаций (Федерацию детских организаций) СССР. В начале 1990-х годов, после распада СССР, СПО (ФДО) как единая всесоюзная организация перестала существовать. На ее месте образовалось множество различных детских организаций. В 2015 году лидеры фракций Госдумы РФ обратились к российскому президенту с предложением о создании общероссийской детско-юношеской организации. Глава государства поддержал эту идею. 29 октября 2015 года президент РФ подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" с целью "совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей". Учредителем движения стало профильное федеральное агентство – Росмолодежь. Назначенный главой "Российского движения школьников" Герой России космонавт-испытатель Сергей Рязанский сообщил, что движение будет иметь лишь одно отличие от существовавшей в СССР пионерской организации: оно будет находиться вне политики, воспитывая граждан России с любыми политическими предпочтениями. "Российское движение школьников" объединяет школьников от восьми до 18 лет, родителей и педагогов. Вступить в него может на добровольной основе любой школьник, достигший восьми лет. На апрель 2022 года движение объединяло 26 тысяч школ и два миллиона детей. По словам Сергея Рязанского, с момента образования "Российское движение школьников" сформировало масштабную линейку популярных проектов по самым разным направлениям развития от моды до добровольчества и успешно реализовало запуск программы отбора и подготовки кадров для воспитательной работы в школах. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

ссср

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, всесоюзная пионерская организация имени в.и. ленина, российское движение школьников, россия, ссср, артек, владимир ленин (владимир ульянов), надежда крупская, общество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), роспатриотцентр росмолодежи