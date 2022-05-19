https://ria.ru/20220519/pervoklassniki-1789381603.html

Воробьев: количество первоклассников в Подмосковье увеличится на 45 тысяч

Воробьев: количество первоклассников в Подмосковье увеличится на 45 тысяч - РИА Новости, 19.05.2022

Воробьев: количество первоклассников в Подмосковье увеличится на 45 тысяч

Задача Московской области первого сентября принять 1 миллион 20 тысяч учеников - на 45 тысяч больше к предыдущему году, заявил губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T09:16

2022-05-19T09:16

2022-05-19T09:50

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

долгопрудный

москва

андрей воробьев

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Задача Московской области первого сентября принять 1 миллион 20 тысяч учеников - на 45 тысяч больше к предыдущему году, заявил губернатор Андрей Воробьев."Наша задача 1 миллион 20 тысяч учеников будет 1 сентября 2022 года, плюс 45 тысяч к предыдущему году. Когда мы говорим о качестве жизни, о перспективах, в этом фундаменте лежит образование", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он отметил, что педагоги дают очень хорошие перспективы и результаты. И региону есть к чему стремиться - подмосковные школьники взяли 309 медалей на Всероссийской школьной олимпиаде. Московская область сокращает отставание с лидером рейтинга - Москвой.Как отметил учитель астрономии Физико-математического лицея № 5 в Долгопрудном, преподаватель профильных программ ОЦ "Взлет" Вячеслав Игнатьев, денежные поощрения участников и призёров финального этапа олимпиады - не единственный стимул у ребят. Для многих это возможность поступить в ВУЗ.В Подмосковье школьникам-олимпиадникам выдают денежные призы. Победители заключительного этапа Олимпиады получают 500 тысяч рублей, призеры – 300 тысяч рублей, участники – 100 тысяч рублей.Губернатор пожелал всем подмосковном выпускникам успехов при сдаче экзаменов раскрыть себя.

https://ria.ru/20220118/vyplaty-1768338121.html

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московская область (подмосковье)

долгопрудный

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Маркова

общество, московская область (подмосковье), долгопрудный, москва, андрей воробьев