09:16 19.05.2022 (обновлено: 09:50 19.05.2022)
Воробьев: количество первоклассников в Подмосковье увеличится на 45 тысяч
Губернатор Воробьев: число первоклассников в Подмосковье увеличится на 45 тысяч
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Задача Московской области первого сентября принять 1 миллион 20 тысяч учеников - на 45 тысяч больше к предыдущему году, заявил губернатор Андрей Воробьев.
"Наша задача 1 миллион 20 тысяч учеников будет 1 сентября 2022 года, плюс 45 тысяч к предыдущему году. Когда мы говорим о качестве жизни, о перспективах, в этом фундаменте лежит образование", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что педагоги дают очень хорошие перспективы и результаты. И региону есть к чему стремиться - подмосковные школьники взяли 309 медалей на Всероссийской школьной олимпиаде. Московская область сокращает отставание с лидером рейтинга - Москвой.
Как отметил учитель астрономии Физико-математического лицея № 5 в Долгопрудном, преподаватель профильных программ ОЦ "Взлет" Вячеслав Игнатьев, денежные поощрения участников и призёров финального этапа олимпиады - не единственный стимул у ребят. Для многих это возможность поступить в ВУЗ.
В Подмосковье школьникам-олимпиадникам выдают денежные призы. Победители заключительного этапа Олимпиады получают 500 тысяч рублей, призеры – 300 тысяч рублей, участники – 100 тысяч рублей.
Губернатор пожелал всем подмосковном выпускникам успехов при сдаче экзаменов раскрыть себя.