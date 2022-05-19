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Воробьев: количество первоклассников в Подмосковье увеличится на 45 тысяч - РИА Новости, 19.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220519/pervoklassniki-1789381603.html
Воробьев: количество первоклассников в Подмосковье увеличится на 45 тысяч
Воробьев: количество первоклассников в Подмосковье увеличится на 45 тысяч - РИА Новости, 19.05.2022
Воробьев: количество первоклассников в Подмосковье увеличится на 45 тысяч
Задача Московской области первого сентября принять 1 миллион 20 тысяч учеников - на 45 тысяч больше к предыдущему году, заявил губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T09:16
2022-05-19T09:50
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
долгопрудный
москва
андрей воробьев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Задача Московской области первого сентября принять 1 миллион 20 тысяч учеников - на 45 тысяч больше к предыдущему году, заявил губернатор Андрей Воробьев."Наша задача 1 миллион 20 тысяч учеников будет 1 сентября 2022 года, плюс 45 тысяч к предыдущему году. Когда мы говорим о качестве жизни, о перспективах, в этом фундаменте лежит образование", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он отметил, что педагоги дают очень хорошие перспективы и результаты. И региону есть к чему стремиться - подмосковные школьники взяли 309 медалей на Всероссийской школьной олимпиаде. Московская область сокращает отставание с лидером рейтинга - Москвой.Как отметил учитель астрономии Физико-математического лицея № 5 в Долгопрудном, преподаватель профильных программ ОЦ "Взлет" Вячеслав Игнатьев, денежные поощрения участников и призёров финального этапа олимпиады - не единственный стимул у ребят. Для многих это возможность поступить в ВУЗ.В Подмосковье школьникам-олимпиадникам выдают денежные призы. Победители заключительного этапа Олимпиады получают 500 тысяч рублей, призеры – 300 тысяч рублей, участники – 100 тысяч рублей.Губернатор пожелал всем подмосковном выпускникам успехов при сдаче экзаменов раскрыть себя.
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общество, московская область (подмосковье), долгопрудный, москва, андрей воробьев
09:16 19.05.2022 (обновлено: 09:50 19.05.2022)
 
Воробьев: количество первоклассников в Подмосковье увеличится на 45 тысяч

Губернатор Воробьев: число первоклассников в Подмосковье увеличится на 45 тысяч

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Задача Московской области первого сентября принять 1 миллион 20 тысяч учеников - на 45 тысяч больше к предыдущему году, заявил губернатор Андрей Воробьев.
"Наша задача 1 миллион 20 тысяч учеников будет 1 сентября 2022 года, плюс 45 тысяч к предыдущему году. Когда мы говорим о качестве жизни, о перспективах, в этом фундаменте лежит образование", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
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Он отметил, что педагоги дают очень хорошие перспективы и результаты. И региону есть к чему стремиться - подмосковные школьники взяли 309 медалей на Всероссийской школьной олимпиаде. Московская область сокращает отставание с лидером рейтинга - Москвой.
Как отметил учитель астрономии Физико-математического лицея № 5 в Долгопрудном, преподаватель профильных программ ОЦ "Взлет" Вячеслав Игнатьев, денежные поощрения участников и призёров финального этапа олимпиады - не единственный стимул у ребят. Для многих это возможность поступить в ВУЗ.
В Подмосковье школьникам-олимпиадникам выдают денежные призы. Победители заключительного этапа Олимпиады получают 500 тысяч рублей, призеры – 300 тысяч рублей, участники – 100 тысяч рублей.
Губернатор пожелал всем подмосковном выпускникам успехов при сдаче экзаменов раскрыть себя.
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)ДолгопрудныйМоскваАндрей Воробьев
 
 
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