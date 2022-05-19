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Москалькова заявила о важности возвращения к переговорам с Украиной

Москалькова заявила о важности возвращения к переговорам с Украиной - РИА Новости, 19.05.2022

Москалькова заявила о важности возвращения к переговорам с Украиной

Крайне важно было бы вернуться к переговорному процессу, который заморожен по вине Украины, эта площадка позволила бы решить все гуманитарные вопросы, сообщила... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:06

2022-05-19T11:06

2022-05-19T11:06

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Крайне важно было бы вернуться к переговорному процессу, который заморожен по вине Украины, эта площадка позволила бы решить все гуманитарные вопросы, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Крайне неблагоприятно то, что сегодня заморожен переговорный процесс по вине Украины. Все гуманитарные вопросы можно было бы решать на этой переговорной площадке. Но сегодня она практически прекратила свое существование и это крайне отрицательно сказывается на вопросах и обмена, и оказания гуманитарной помощи, и возвращения детей к родителям и родителей к детям, поэтому крайне важно было бы вернуться к переговорному процессу", - сообщила Москалькова в эфире "Радио России".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.

https://ria.ru/20220519/plennye-1789393150.html

https://ria.ru/20220513/ombudsmen-1788247161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, татьяна москалькова, донбасс, владимир зеленский, владимир мединский, владимир путин, сергей лавров