https://ria.ru/20220519/pamyatniki-1789475778.html

МИД выразил протест послу Латвии из-за решения Сейма по памятникам

МИД выразил протест послу Латвии из-за решения Сейма по памятникам - РИА Новости, 19.05.2022

МИД выразил протест послу Латвии из-за решения Сейма по памятникам

Российская сторона видит основания для постановки вопроса о материальной компенсации от Латвии за ущерб советским памятникам, говорится в комментарии... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:36

2022-05-19T14:36

2022-05-19T14:56

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская сторона видит основания для постановки вопроса о материальной компенсации от Латвии за ущерб советским памятникам, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."19 мая в ходе встречи в МИД России послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу был выражен решительный протест", - заявила дипломат в своем комментарии, размещенном на официальном сайте министерства.По ее словам, послу Латвии была "вручена соответствующая нота в связи провокационным решением Сейма Латвии от 12 мая с.г. о приостановке действия статьи 13 Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики по вопросам защищенности военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвийской Республики, от 30 апреля 1994 года (Соглашение), дающим зелёный свет на снос мемориалов советского периода, в том числе Памятника воинам Советской Армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков."Дипломат также добавила, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.В размещенном на сайте документе в связи с встречей латвийского посла в МИД, указано, что послу "было заявлено, что российская сторона рассматривает одностороннее прекращение действия статьи 13 Соглашения как нарушение обязательств Латвии, противоречащее общепризнанным нормам права международных договоров"."Указанное нарушение дает основания России ставить вопрос о международно-правовой ответственности Латвии, которая выражается, в частности, в обязанности последней полностью возместить вред, в том числе в форме компенсации ущерба, вызванный упомянутым нарушением", - указали в МИД РФ. "В соответствии с международным правом российская сторона оставляет за собой право принять контрмеры в ответ на это противоправное деяние Латвии", - заключили в ведомстве.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. На прошлой неделе парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.На фоне решения Латвии глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов говорил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее "международным оборзением".

https://ria.ru/20220516/latviya-1788801776.html

https://ria.ru/20220515/rusofobiya-1788567679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, латвия, россия, день победы