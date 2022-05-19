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В Москве проверят готовность зон отдыха перед купальным сезоном - РИА Новости, 19.05.2022
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В Москве проверят готовность зон отдыха перед купальным сезоном
В Москве проверят готовность зон отдыха перед купальным сезоном - РИА Новости, 19.05.2022
В Москве проверят готовность зон отдыха перед купальным сезоном
Специалисты проверят водоемы в 13 зонах отдыха в Москве перед ежегодным купальным сезоном, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем официальном... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:51
2022-05-19T17:51
городское хозяйство москвы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Специалисты проверят водоемы в 13 зонах отдыха в Москве перед ежегодным купальным сезоном, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем официальном Telegram-канале.Отмечается, что проверка проходит в три этапа. Первый этап завершился в апреле, когда специалисты выполнили предварительные работы по обследованию и очистке дна от бытового и природного мусора.В мае в рамках второго этапа проверки водолазы повторно очистили дно водоемов: с помощью специальной сетки с небольшими ячейками убрали с глубины мелкий мусор, а крупный бытовой и природный мусор подняли вручную.Уточняется, что повторное обследование дна будет проведено уже в разгар сезона - в июле.На последнем этапе специалисты Роспотребнадзора будут проводить отбор и изучение проб воды и песка – на основе этих данных примут решение о разрешении купания в том или ином водоеме.
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городское хозяйство москвы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва
17:51 19.05.2022
 
В Москве проверят готовность зон отдыха перед купальным сезоном

В Москве проверят 13 зон отдыха перед купальным сезоном

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтдых горожан в Строгино
Отдых горожан в Строгино - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Специалисты проверят водоемы в 13 зонах отдыха в Москве перед ежегодным купальным сезоном, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем официальном Telegram-канале.
"Тринадцать зон отдыха с купанием проверим перед началом сезона. Ежегодно перед купальным сезоном водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах проводят тщательное обследование дна водоемов в зонах отдыха с купанием",-говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка проходит в три этапа. Первый этап завершился в апреле, когда специалисты выполнили предварительные работы по обследованию и очистке дна от бытового и природного мусора.
В мае в рамках второго этапа проверки водолазы повторно очистили дно водоемов: с помощью специальной сетки с небольшими ячейками убрали с глубины мелкий мусор, а крупный бытовой и природный мусор подняли вручную.
Уточняется, что повторное обследование дна будет проведено уже в разгар сезона - в июле.
На последнем этапе специалисты Роспотребнадзора будут проводить отбор и изучение проб воды и песка – на основе этих данных примут решение о разрешении купания в том или ином водоеме.
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Городское хозяйство МосквыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
 
 
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