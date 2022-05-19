https://ria.ru/20220519/otdykh-1789548032.html

В Москве проверят готовность зон отдыха перед купальным сезоном

В Москве проверят готовность зон отдыха перед купальным сезоном - РИА Новости, 19.05.2022

В Москве проверят готовность зон отдыха перед купальным сезоном

Специалисты проверят водоемы в 13 зонах отдыха в Москве перед ежегодным купальным сезоном, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем официальном... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:51

2022-05-19T17:51

2022-05-19T17:51

городское хозяйство москвы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Специалисты проверят водоемы в 13 зонах отдыха в Москве перед ежегодным купальным сезоном, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем официальном Telegram-канале.Отмечается, что проверка проходит в три этапа. Первый этап завершился в апреле, когда специалисты выполнили предварительные работы по обследованию и очистке дна от бытового и природного мусора.В мае в рамках второго этапа проверки водолазы повторно очистили дно водоемов: с помощью специальной сетки с небольшими ячейками убрали с глубины мелкий мусор, а крупный бытовой и природный мусор подняли вручную.Уточняется, что повторное обследование дна будет проведено уже в разгар сезона - в июле.На последнем этапе специалисты Роспотребнадзора будут проводить отбор и изучение проб воды и песка – на основе этих данных примут решение о разрешении купания в том или ином водоеме.

https://ria.ru/20220506/plyazhi-1787063882.html

москва

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городское хозяйство москвы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва