https://ria.ru/20220519/oruzhie-1789555220.html

В Пентагоне сообщили об уничтожении своего химического оружия

В Пентагоне сообщили об уничтожении своего химического оружия - РИА Новости, 19.05.2022

В Пентагоне сообщили об уничтожении своего химического оружия

США уничтожили последнюю ракету М55, содержавшую боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия VX, в рамках государственной программы по... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:15

2022-05-19T18:15

2022-05-19T18:15

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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США уничтожили последнюю ракету М55, содержавшую боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия VX, в рамках государственной программы по ликвидации химического оружия, сообщило американское министерство обороны.Как отметили в Пентагоне, ракета содержала последний запас химического оружия VX на вооружении США и была уничтожена в рамках выполнения международной Конвенции по запрещению химического оружия.По данным Пентагона, всего с июля 2021 года по май 2022 года США ликвидировали около 18 тысяч ракет M55. Оставшийся запас американского химического оружия, как сообщается, планируется уничтожить до 2023 года.Согласно требованиям конвенции, все страны-участники обязуются полностью ликвидировать имеющееся в своём распоряжении химическое оружие. Россия, также являющаяся участницей конвенции, еще в 2017 году сообщила о полной ликвидации своего запаса боевых химических веществ.

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в мире, космос - риа наука, россия, сша, министерство обороны сша