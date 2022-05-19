https://ria.ru/20220519/oruzhie-1789555220.html
В Пентагоне сообщили об уничтожении своего химического оружия
В Пентагоне сообщили об уничтожении своего химического оружия - РИА Новости, 19.05.2022
В Пентагоне сообщили об уничтожении своего химического оружия
США уничтожили последнюю ракету М55, содержавшую боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия VX, в рамках государственной программы по... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:15
2022-05-19T18:15
2022-05-19T18:15
в мире
космос - риа наука
россия
сша
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149729/76/1497297667_0:77:2612:1546_1920x0_80_0_0_63ef882f3a42d0600c624d7b417748fa.jpg
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США уничтожили последнюю ракету М55, содержавшую боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия VX, в рамках государственной программы по ликвидации химического оружия, сообщило американское министерство обороны.Как отметили в Пентагоне, ракета содержала последний запас химического оружия VX на вооружении США и была уничтожена в рамках выполнения международной Конвенции по запрещению химического оружия.По данным Пентагона, всего с июля 2021 года по май 2022 года США ликвидировали около 18 тысяч ракет M55. Оставшийся запас американского химического оружия, как сообщается, планируется уничтожить до 2023 года.Согласно требованиям конвенции, все страны-участники обязуются полностью ликвидировать имеющееся в своём распоряжении химическое оружие. Россия, также являющаяся участницей конвенции, еще в 2017 году сообщила о полной ликвидации своего запаса боевых химических веществ.
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789313394.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149729/76/1497297667_233:0:2294:1546_1920x0_80_0_0_cdb1b1695b347fb07995fea9518f9041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, россия, сша, министерство обороны сша
В Пентагоне сообщили об уничтожении своего химического оружия
США уничтожили последнюю ракету М55 с химическим оружием, сообщил Пентагон