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В Пентагоне сообщили об уничтожении своего химического оружия - РИА Новости, 19.05.2022
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В Пентагоне сообщили об уничтожении своего химического оружия
В Пентагоне сообщили об уничтожении своего химического оружия - РИА Новости, 19.05.2022
В Пентагоне сообщили об уничтожении своего химического оружия
США уничтожили последнюю ракету М55, содержавшую боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия VX, в рамках государственной программы по... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:15
2022-05-19T18:15
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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США уничтожили последнюю ракету М55, содержавшую боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия VX, в рамках государственной программы по ликвидации химического оружия, сообщило американское министерство обороны.Как отметили в Пентагоне, ракета содержала последний запас химического оружия VX на вооружении США и была уничтожена в рамках выполнения международной Конвенции по запрещению химического оружия.По данным Пентагона, всего с июля 2021 года по май 2022 года США ликвидировали около 18 тысяч ракет M55. Оставшийся запас американского химического оружия, как сообщается, планируется уничтожить до 2023 года.Согласно требованиям конвенции, все страны-участники обязуются полностью ликвидировать имеющееся в своём распоряжении химическое оружие. Россия, также являющаяся участницей конвенции, еще в 2017 году сообщила о полной ликвидации своего запаса боевых химических веществ.
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в мире, космос - риа наука, россия, сша, министерство обороны сша
18:15 19.05.2022
 
В Пентагоне сообщили об уничтожении своего химического оружия

США уничтожили последнюю ракету М55 с химическим оружием, сообщил Пентагон

CC BY 2.0 / Arlington County / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США уничтожили последнюю ракету М55, содержавшую боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия VX, в рамках государственной программы по ликвидации химического оружия, сообщило американское министерство обороны.
"Мы очень рады, что достигли ключевого этапа на пути к полному химическому разоружению", - заявил заместитель помощника министра обороны США по сокращению угроз и контролю над вооружениями Кингстон Райф.
Как отметили в Пентагоне, ракета содержала последний запас химического оружия VX на вооружении США и была уничтожена в рамках выполнения международной Конвенции по запрещению химического оружия.
По данным Пентагона, всего с июля 2021 года по май 2022 года США ликвидировали около 18 тысяч ракет M55. Оставшийся запас американского химического оружия, как сообщается, планируется уничтожить до 2023 года.
Согласно требованиям конвенции, все страны-участники обязуются полностью ликвидировать имеющееся в своём распоряжении химическое оружие. Россия, также являющаяся участницей конвенции, еще в 2017 году сообщила о полной ликвидации своего запаса боевых химических веществ.
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