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Россия ни разу не грозила никаким ядерным оружием, заявил МИД - РИА Новости, 19.05.2022
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Россия ни разу не грозила никаким ядерным оружием, заявил МИД
Россия ни разу не грозила никаким ядерным оружием, заявил МИД - РИА Новости, 19.05.2022
Россия ни разу не грозила никаким ядерным оружием, заявил МИД
США обвиняют Россию в возможном применении ядерного оружия на Украине, чтобы запугать собственное население, Москва, наоборот, предостерегает всех от... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:55
2022-05-19T12:52
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
сша
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. США обвиняют Россию в возможном применении ядерного оружия на Украине, чтобы запугать собственное население, Москва, наоборот, предостерегает всех от безответственных шагов, но США это не устраивает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Постоянно обвиняя Россию в том, что якобы Москва может применить ядерное оружие на Украине, американцы преследуют целый ряд целей, но одна из них очевидна – запугать собственное население", - написала Захарова в Telegram-канале.По ее словам, Россия "ни разу не то что не грозила никаким атомным вооружением, но, наоборот, постоянно предостерегала все стороны от подобных безответственных шагов", что не устраивает Вашингтон.Дипломат добавила, что в США систематически пытаются создавать фейки о том, что глава российского МИД Сергей Лавров угрожает применением оружия массового уничтожения. "Не вышло. Фейки были оперативно дезавуированы", - подчеркнула Захарова.После этого, заметила она, сразу три американских издания - Politico, "Бюллетень учёных-атомщиков", National Interest - отметились размышлениями о том, как, когда и зачем "русские сбросят бомбу". "То есть российским представителям приписывают не слова, а мысли... Всё это наталкивает на размышления о том, не готовят ли в США информационную почву для какой-нибудь очередной провокации. Теперь уже апокалиптичной", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20220517/velikobritaniya-1789066188.html
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, сша, украина
11:55 19.05.2022 (обновлено: 12:52 19.05.2022)
 
Россия ни разу не грозила никаким ядерным оружием, заявил МИД

Представитель МИД Захарова заявила, что Россия ни разу не грозила никаким ядерным оружием

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. США обвиняют Россию в возможном применении ядерного оружия на Украине, чтобы запугать собственное население, Москва, наоборот, предостерегает всех от безответственных шагов, но США это не устраивает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Постоянно обвиняя Россию в том, что якобы Москва может применить ядерное оружие на Украине, американцы преследуют целый ряд целей, но одна из них очевидна – запугать собственное население", - написала Захарова в Telegram-канале.
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По ее словам, Россия "ни разу не то что не грозила никаким атомным вооружением, но, наоборот, постоянно предостерегала все стороны от подобных безответственных шагов", что не устраивает Вашингтон.
Дипломат добавила, что в США систематически пытаются создавать фейки о том, что глава российского МИД Сергей Лавров угрожает применением оружия массового уничтожения. "Не вышло. Фейки были оперативно дезавуированы", - подчеркнула Захарова.
После этого, заметила она, сразу три американских издания - Politico, "Бюллетень учёных-атомщиков", National Interest - отметились размышлениями о том, как, когда и зачем "русские сбросят бомбу". "То есть российским представителям приписывают не слова, а мысли... Всё это наталкивает на размышления о том, не готовят ли в США информационную почву для какой-нибудь очередной провокации. Теперь уже апокалиптичной", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.
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