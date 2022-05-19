https://ria.ru/20220519/oruzhie-1789416905.html

Россия ни разу не грозила никаким ядерным оружием, заявил МИД

Россия ни разу не грозила никаким ядерным оружием, заявил МИД - РИА Новости, 19.05.2022

Россия ни разу не грозила никаким ядерным оружием, заявил МИД

США обвиняют Россию в возможном применении ядерного оружия на Украине, чтобы запугать собственное население, Москва, наоборот, предостерегает всех от... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:55

2022-05-19T11:55

2022-05-19T12:52

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

сша

украина

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. США обвиняют Россию в возможном применении ядерного оружия на Украине, чтобы запугать собственное население, Москва, наоборот, предостерегает всех от безответственных шагов, но США это не устраивает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Постоянно обвиняя Россию в том, что якобы Москва может применить ядерное оружие на Украине, американцы преследуют целый ряд целей, но одна из них очевидна – запугать собственное население", - написала Захарова в Telegram-канале.По ее словам, Россия "ни разу не то что не грозила никаким атомным вооружением, но, наоборот, постоянно предостерегала все стороны от подобных безответственных шагов", что не устраивает Вашингтон.Дипломат добавила, что в США систематически пытаются создавать фейки о том, что глава российского МИД Сергей Лавров угрожает применением оружия массового уничтожения. "Не вышло. Фейки были оперативно дезавуированы", - подчеркнула Захарова.После этого, заметила она, сразу три американских издания - Politico, "Бюллетень учёных-атомщиков", National Interest - отметились размышлениями о том, как, когда и зачем "русские сбросят бомбу". "То есть российским представителям приписывают не слова, а мысли... Всё это наталкивает на размышления о том, не готовят ли в США информационную почву для какой-нибудь очередной провокации. Теперь уже апокалиптичной", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20220517/velikobritaniya-1789066188.html

https://ria.ru/20220511/dzhonson-1788007977.html

россия

сша

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, сша, украина